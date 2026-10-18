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Khởi tố Tổng giám đốc Cao su Đà Nẵng Lê Hoàng Khánh Nhựt

H Hà Anh

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) thông báo về việc khởi tố người nội bộ và thay đổi tỷ lệ người đại diện vốn.

Sơ đồ giá cổ phiếu DRC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DRC trên TradingView.

Cụ thể, ngày 16/10/2026, DRC đã nhận được Quyết định số 521/QĐ-VKS-P3 ngày 14/10/2026 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 75/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 03/10/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đối với Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Bên cạnh đó, công ty cũng nhận được văn bản số 2298/HCVN-HĐTV ban hành ngày 16/10/2026 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ % đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT công ty từ 10,51% lên 20,51% kể từ ngày 16/10/2026.

Cùng ngày, công ty miễn miện chức vụ Tổng giám đốc DRC đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt và thôi là người đại diện theo pháp luật của DRC.

Đồng thời, DRC cử ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là người đại diện theo pháp luật của DRC và giao ông Văn Trung Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc DRC phụ trách Ban điều hành công ty, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc công ty cho đến khi công ty bổ nhiệm được Tổng giám đốc hoặc có quyết định thay thế.

Theo giới thiệu, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt (sinh nhật 1974) là thạc sỹ kỹ thuật. 

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu hơn 2.330 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng 6,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 15,6%.

Chốt phiên ngày 16/10, giá cổ phiếu DRC tăng 0,30% lên 9.880 đồng/cổ phiếu.

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