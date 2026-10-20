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Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh đạt gần 6,87 tỷ USD sau 9 tháng

M Minh Huy

Kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong quý 3/2026 đạt gần 2,84 tỷ USD, tăng 39,5% so với quý trước và 3,6% so với cùng kỳ. Đà phục hồi này giúp thu hẹp mức giảm lũy kế 9 tháng, đạt gần 6,87 tỷ USD...

Ảnh minh họa. Ảnh: Duy Linh.
Ảnh minh họa. Ảnh: Duy Linh.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, doanh số kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt 2.835,4 triệu USD (tương đương khoảng 2,84 tỷ USD), tăng 39,5% so với quý trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là quý đầu tiên trong năm ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ, sau khi doanh số kiều hối lần lượt giảm 16,9% trong quý 1 và 27,9% trong quý 2.

Đà tăng trong quý vừa qua giúp thu hẹp tốc độ giảm của dòng kiều hối. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt 6.872,5 triệu USD (tương đương khoảng 6,87 tỷ USD), giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng giảm khoảng 1.096,5 triệu USD. Nhờ kết quả của quý 3, mức giảm lũy kế đã thu hẹp đáng kể so với mức giảm 22,8% của 6 tháng đầu năm.

Xét theo khu vực, trong quý 3/2026, Châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất với 1.676,6 triệu USD, chiếm 59,1% tổng doanh số, tăng mạnh so với tỷ trọng 49,3% của quý 2/2026. Nguồn kiều hối chủ yếu từ lực lượng lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và Malaysia.

Châu Mỹ đạt 748,5 triệu USD, chiếm 26,4%; chủ yếu từ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và Canada. Tiếp đến là Châu Âu đạt 222,1 triệu USD, chiếm 7,8%; Châu Đại Dương đạt 173,2 triệu USD, chiếm 6,1% (Quý 2/2026 chiếm 9,6%), chủ yếu từ Úc và New Zealand; Châu Phi có quy mô nhỏ nhất với 15,1 triệu USD, chiếm 0,5%.

Theo phân tích của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, diễn biến tỷ giá đồng Won Hàn Quốc là một trong những yếu tố góp phần làm tăng doanh số kiều hối trong quý 3/2026.

Cụ thể, tỷ giá giảm từ khoảng 1.549 KRW/USD vào cuối tháng 6/2026 xuống khoảng 1.353 KRW/USD vào cuối tháng 9/2026, tương đương đồng Won tăng giá khoảng 14,5%. Diễn biến này có liên quan đến xuất khẩu chất bán dẫn tăng mạnh và thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc ở mức kỷ lục. Với cùng mức thu nhập bằng Won, giá trị quy đổi sang USD của người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tăng tương ứng, qua đó góp phần làm tăng doanh số kiều hối tính bằng USD.

Diễn biến này trái ngược với nửa đầu năm, khi đồng Won mất giá khoảng 12,1%, là một trong những nguyên nhân khiến kiều hối từ Hàn Quốc giảm mạnh.

Thông tin thêm về diễn biến kiều hối, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, cho biết bên cạnh tỷ giá, yếu tố mùa vụ cũng tác động đến dòng kiều hối. Trong nửa cuối năm, kiều bào và người lao động thường tăng chuyển tiền để chuẩn bị cho nhu cầu đầu tư, tiêu dùng và các dịp lễ, Tết cuối năm. Đồng thời, một phần nhu cầu chuyển tiền bị trì hoãn trong nửa đầu năm được thực hiện trở lại.

Tuy nhiên, kiều hối từ phần lớn khu vực vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước bởi nhiều yếu tố. Cụ thể, xung đột quân sự tại Trung Đông từ cuối tháng 2/2026 làm gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, trong khi giá dầu Brent nhiều thời điểm vượt 100 USD/thùng, gây áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu.

Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh xét theo khu vực trong 9 tháng đầu năm 2026, với Châu Á đứng đầu đạt 3.592,4 triệu USD, chiếm 52,3% tổng doanh số; Châu Mỹ đạt 2.123,7 triệu USD, chiếm 30,9%; Châu Đại Dương đạt 591,5 triệu USD,chiếm 8,6% ; Châu Âu đạt 535,7 triệu USD, chiếm 7,8%; Châu Phi đạt 29,2 triệu USD  chiếm 0,4%.

Tại Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 3,4%. Chi phí sinh hoạt tăng làm giảm khả năng tích lũy của người lao động và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Ngày 16/9/2026, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 3,75 - 4%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2023. Mặt bằng lãi suất USD cao khiến một bộ phận kiều bào ưu tiên giữ tiền, gửi tiết kiệm tại nước sở tại thay vì chuyển về Việt Nam.

Tại Nhật Bản, đồng Yên tiếp tục suy yếu, dao động quanh mức 157-164 JPY/USD trong quý 3/2026 dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất, làm giảm giá trị thu nhập quy đổi của lao động Việt Nam tại nước này. Ngoài ra, thuế chuyển tiền tại Hoa Kỳ và chính sách nhập cư thắt chặt cũng được đề cập là những yếu tố ảnh hưởng đến dòng kiều hối từ các khu vực.

“Như vậy, đà tăng của kiều hối trong quý 3/2026 chủ yếu đến từ khu vực châu Á, nhờ đồng Won tăng giá và yếu tố mùa vụ, cùng với sự phục hồi của dòng tiền qua kênh tổ chức kinh tế. Trong khi đó, lạm phát và lãi suất cao tại các nền kinh tế lớn, thuế chuyển tiền tại Hoa Kỳ và chính sách nhập cư thắt chặt tiếp tục tác động đến dòng kiều hối”, bà Liên nhận định.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 dự báo doanh số kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong quý 4/2026 đạt khoảng 2,6 - 2,9 tỷ USD. Theo đó, tổng doanh số kiều hối cả năm 2026 ước đạt 9,5 - 9,8 tỷ USD, giảm khoảng 5,1 - 8% so với mức 10,3 tỷ USD của năm 2025. Mức độ phục hồi trong những tháng cuối năm phụ thuộc lớn vào diễn biến tỷ giá và thị trường lao động tại Châu Á.

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Chủ đề

Kinh tế Việt Nam tháng 9 và 9 tháng 2026

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