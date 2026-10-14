Kiểm toán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp với ba tỉnh miền Trung Tây Nguyên

Chiều 13/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công tại ba tỉnh miền Trung Tây Nguyên.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa (thứ 2 từ trái sang), cùng lãnh đạo 3 tỉnh trao Quy chế phối hợp công tác. Ảnh KTNN

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ba tỉnh đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Báo cáo tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VIII Huỳnh Ngọc Quang cho biết thời gian qua, công tác phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk ngày càng đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, giám sát và quản lý, điều hành ngân sách địa phương.

Ông Huỳnh Ngọc Quang cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện cơ chế phối hợp để đảm bảo hoạt động kiểm toán gắn kết chặt chẽ với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và điều hành ngân sách tại địa phương. Quy chế phối hợp mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện các quy chế trước đây, đồng thời cập nhật nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp phù hợp với tình hình mới.

Quy chế phối hợp mới gồm 3 chương, 11 điều, xác định 10 nội dung phối hợp chủ yếu như trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán và thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đặc biệt, sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cơ chế phối hợp tạo cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm toán.

KTNN có trách nhiệm trao đổi thông tin, thông báo kế hoạch kiểm toán và công khai kết quả kiểm toán. Thường trực HĐND các tỉnh phối hợp sử dụng kết quả kiểm toán phục vụ hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. UBND các tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ kiểm toán và tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm toán. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh sự cần thiết của việc quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt trong đầu tư hạ tầng, quản lý ngân sách, đất đai và tài sản công.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nêu bật ý nghĩa chiến lược của Quy chế phối hợp trong bối cảnh khu vực đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng liên vùng và các dự án an sinh xã hội. Đồng thời đề xuất ba chuyển đổi chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, bao gồm chuyển từ khắc phục sai sót sang xử lý nguyên nhân gốc rễ, từ cung cấp hồ sơ thủ công sang chia sẻ dữ liệu số, và từ xử lý kiến nghị sự vụ sang đúc kết thực tiễn, kiến tạo thể chế.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định Quy chế phối hợp giữa KTNN và các địa phương đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công, tài sản công. Đồng thời phát huy vai trò giám sát của HĐND và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý nguồn lực công. Ông Nghĩa cũng lưu ý về sự cần thiết của việc bám sát đặc thù từng địa phương, lựa chọn nội dung kiểm toán trọng tâm, trọng điểm và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu số.

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và ba tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công mà còn tạo cơ sở để các bên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là một động thái tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới.

Trao biểu trưng nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Ảnh KTNN

Cũng tại Hội nghị, KTNN phối hợp với đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trao biểu trưng nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk.