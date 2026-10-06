KOS lần hai giải trình cổ phiếu giảm sàn liên tục dù lợi nhuận sau kiểm toán tăng gần 121%

KOS giải trình việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/09/2026 đến ngày 02/10/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu KOS trên HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) yêu cầu giải trình thông tin giá cổ phiếu KOS của Công ty Cổ phần KOSY giảm sàn 5 phiên liên tiếp, từ ngày 28/09/2026 đến 02/10/2026.

Cụ thể: căn cứ Công văn số 1648/SGDHCM - GS ngày 02/10/2026 của HOSE về việc công bố thông tin giá cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/09/2026 đến ngày 02/10/2026.

Liên quan đến giá cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp, KOS cho biết trong thời gian qua thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó là tình trạng thanh khoản thị trường suy giảm. Các công ty chứng khoán thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với mã cổ phiếu của công ty, đồng loạt thực hiện giải chấp làm gia tăng áp lực bán trên thị trường khiến giá cổ phiếu giảm liên tiếp, tạo áp lực thanh khoản cổ phiếu.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, KOS cho biết hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty bao gồm các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án của công ty hiện vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Bên cạnh đó, KOS cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng các quy định pháp luật chứng khoán và quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch đối với các nhà đầu tư.

Trước đó, KOS cũng có văn bản giải trình việc cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 21/9 đến ngày 25/9. KOS cho biết thị trường chứng khoán diễn biến kém tích cực, thanh khoản suy giảm và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã tạo áp lực lên cổ phiếu.

Đồng thời, KOS đề cập việc một số công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ lệ cấp margin đối với KOS, qua đó có thể khiến áp lực bán gia tăng. Dù vậy, công ty cho biết các hoạt động cốt lõi, từ bất động sản đến năng lượng tái tạo, vẫn đang được triển khai theo kế hoạch.

Trên thị trường, phiên đầu tháng 9/2029 giá cổ phiếu KOS đạt 34.100 đồng/cổ phiếu và đà lao dốc của KOS bắt đầu từ phiên 21/9, khi cổ phiếu đóng cửa ở mức 27.950 đồng/cổ phiếu và sau 11 phiên liên tiếp nằm sàn, thị giá chốt phiên ngày 5/10 còn 13.700 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, chuỗi giảm mạnh của KOS diễn ra cùng thời điểm xuất hiện nhiều giao dịch cổ phiếu liên quan đến lãnh đạo và người có liên quan.

Cụ thể: ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT đã bán thành công 4.264.700 cổ phiếu trên tổng số 5.000.000 cổ phiếu KOS đã đăng ký. Sau giao dịch, ông Cường giảm sở hữu xuống từ 76,640 triệu cổ phiếu, xuống còn 72,375 cổ phiếu, chiếm 33,43%, từ ngày 27/8-24/9.

Cùng thời gian, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Việt Cường, đã bán được 22.300 cổ phiếu trên 250.000 cổ phiếu đã đăng ký, từ 24/9-30/9. Qua đó giảm sở hữu xuống còn gần 9,98 triệu cổ phiếu, chiếm 4,61% vốn.

Tương tự từ 28/9-2/10, CTCP Đầu tư Leo Regulus, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch và bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch bị công ty chứng khoán bán giải chấp 4.500 cổ phiếu. Qua đó, giảm số lượng sở hữu xuống còn hơn 22 triệu cổ phiếu, chiếm 10,253% vốn tại KOS.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, KOS ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 9,03% tương ứng số tiền 59,86 tỷ đồng, Giá vốn hàng bán tăng 7,53%, tương ứng số tiền 43,8 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 219,05%, tương ứng tăng 2,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do công ty ghi nhận tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản của các dự án triển khai mở bán trong kỳ.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14,50% tương ứng giảm số tiền 2,65 tỷ đồng do Công ty cắt giảm một số chi phí để tối ưu bộ máy hoạt động; Chi phí khác tăng 31,69% tương ứng với số tiền 1,3 tỷ đồng chủ yếu do công ty ghi nhận chi phí chậm nộp tiền sử dụng đất các dự án.

Do đó, lợi nhuận sau thuế tăng 120,67%, tương ứng số tiền hơn 8,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.