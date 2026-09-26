Tăng cường phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với Hà Nội và Sơn La

Sự phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của các hoạt động kinh tế - tài chính ngày càng lớn, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước và hoạt động kiểm toán phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả...

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: KTNN

Ngày 25/9/2026, tại Trụ sở UBND TP. Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2026. Đồng thời, ký Quy chế phối hợp giữa KTNN với các địa phương trên và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”.

GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ

Báo cáo tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc nhấn mạnh: Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện, Quy chế phối hợp đã tạo lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, trách nhiệm và ngày càng thực chất, không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kiểm toán mà còn góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát tài chính, ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương.

Sau khi phát hành báo cáo kiểm toán, kết quả kiểm toán và tình hình thực hiện kiến nghị được KTNN gửi đến Thường trực HĐND, UBND các địa phương để phục vụ công tác quản lý, điều hành và giám sát. Trên cơ sở đó, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán; đồng thời phối hợp với KTNN xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các kết luận, kiến nghị kiểm toán là một trong những nguồn thông tin phục vụ UBND trong công tác lập, điều hành và quyết toán ngân sách; hỗ trợ HĐND trong quá trình thẩm tra, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách, phê chuẩn quyết toán và thực hiện chức năng giám sát. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN chỉ ra những hạn chế, sai sót cần khắc phục, đồng thời, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và phương thức quản lý.

Theo Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Quy chế vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là trong duy trì trao đổi thường xuyên, chia sẻ thông tin và phối hợp theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán. Đây cũng là những vấn đề cần được các đơn vị quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới. Do đó, việc ký kết Quy chế phối hợp mới chính là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phối hợp theo hướng chủ động, thường xuyên, thực chất và hiệu quả hơn.

“Sự phối hợp này càng có ý nghĩa trong bối cảnh mô hình tổ chức chính quyền địa phương chuyển từ 3 cấp sang 2 cấp; các quy định về quản lý ngân sách, tài chính và tài sản công tiếp tục được hoàn thiện; quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của các hoạt động kinh tế - tài chính ngày càng lớn, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước và hoạt động kiểm toán phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả” - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc nhận định.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỀ NGHỊ KIỂM TOÁN TRƯỚC MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi thực hiện các nhiệm vụ phải nhanh hơn, huy động, sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính, tài sản công. Thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La cũng đang đứng trước yêu cầu đó. Chính vì vậy, công tác kiểm toán ngày càng có vai trò rất quan trọng trong quản trị quốc gia, trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị KTNN hỗ trợ Thành phố kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, bao gồm 7 tuyến đường sắt mà thành phố đang triển khai, các dự án đang thực hiện theo phương thức đầu tư xây dựng chuyển giao (BT) và nhiều dự án đầu tư công về giao thông, môi trường khác, để đảm bảo cho các nguồn lực tài chính, đất đai của thành phố được sử dụng hiệu quả, đúng quy định, phòng ngừa các nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: KTNN

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn KTNN từ thực tiễn công tác kiểm toán hỗ trợ, tham gia ý kiến góp ý cho Thành phố trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm, không để xảy ra nguy cơ kẽ hở, lỗ hổng dẫn đến lãng phí, trục lợi chính sách; hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ thông qua các cuộc tập huấn nghiệp vụ, trao đổi chuyên môn, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Thành phố trong quản lý tài chính công, tài sản công.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm đề nghị KTNN tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ tỉnh ngay từ khâu lập kế hoạch kiểm toán, tập trung các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao, những dự án trọng điểm; hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, duy trì trao đổi định kỳ để giải quyết những vướng mắc phát hiện qua kiểm toán và thực hiện các kiến nghị kiểm toán; quan tâm, thực hiện kiểm toán một số dự án mà tỉnh có đề xuất, nhất là dự án có khó khăn, vướng mắc mà tỉnh đang tập trung chỉ đạo khắc phục.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu KTNN khu vực I phải thực sự đóng vai trò là cầu nối giữa KTNN với hai địa phương, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành trong việc tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước triển khai các nội dung: kiểm toán các dự án đầu tư công, các dự án PPP có quy mô lớn, các dự án trọng điểm, phức tạp; kiểm toán việc thực thi, triển khai các cơ chế chính sách mới của các địa phương. Đồng thời, nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán ngay từ đầu để đảm bảo các nội dung, đối tượng, rủi ro trọng tâm, trọng điểm được đưa vào kế hoạch kiểm toán...