Kiểm toán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp mới với TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Quy chế phối hợp mới được ký kết vào sáng ngày 11/7 tại Đà Nẵng, với sự tham gia của các lãnh đạo Tổng Kiểm toán nhà nước và KTNN khu vực III; đại diện lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chức năng, nhiệm vụ và hiệu lực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Việc phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và các địa phương không chỉ giúp nâng cao chất lượng kiểm toán mà còn hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, điều hành và giám sát ngân sách nhà nước.
Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa KTNN và các địa phương đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã đưa ra nhiều đánh giá, kết luận và kiến nghị xác đáng, giúp các địa phương hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.
Khẳng định những kết quả đạt được từ Quy chế phối hợp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh: Quy chế phối hợp công tác đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa KTNN với Thường trực HĐND và UBND thành phố, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên. Các thông tin từ kết quả kiểm toán cũng là cơ sở quan trọng để HĐND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng giám sát, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách tại địa phương.
Chia sẻ về kết quả quan trọng với sự đồng hành của KTNN thông qua thực hiện Quy chế phối hợp công tác, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng thông qua hoạt động kiểm toán, nhiều kiến nghị xác đáng đã giúp cho địa phương hoàn thiện thể chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản công; đồng thời là cơ sở quan trọng để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, phòng ngừa những sai sót và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý, điều hành...
Một trong những điểm nổi bật của Quy chế phối hợp mới là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn phù hợp với định hướng xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời, từ đó, đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả hơn.
Quy chế phối hợp cũng đặt ra mục tiêu hạn chế sự trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của địa phương. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, việc phối hợp chặt chẽ giữa KTNN và các địa phương cũng sẽ giúp nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, điều hành ngân sách và tài sản công.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ký kết Quy chế phối hợp mới là một bước đi cần thiết và kịp thời, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Với sự cam kết và quyết tâm của các bên, Quy chế phối hợp mới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Thị trường bất động sản đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố cả vĩ mô lẫn nội tại. Trong đó, mặt bằng lãi suất, chính sách tín dụng, khả năng huy động vốn và diễn biến cung - cầu là những cơ sở quan trọng để nhận diện xu hướng vận động của thị trường…
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.
Lễ ra mắt sản phẩm giai đoạn 4 dự án Nam Long II Central Lake diễn ra ngày 8/7 tại Cần Thơ, quy tụ các đối tác ngân hàng, các đơn vị phân phối bán hàng cùng hơn 300 chiến binh kinh doanh, đánh dấu thời điểm Grand Boulevard Collection - Bộ sưu tập nhà phố đại lộ chính thức được giới thiệu ra thị trường...
Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đặt ra nhiều nội dung nghiên cứu và định hướng phát triển nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tập trung vào nội dung như: vị trí, vai trò liên kết vùng; các khu chức năng, khu vực trọng tâm; kiến trúc, cảnh quan và không gian xanh…
Quy chế phối hợp trong việc xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà, đất và chuyển giao cho địa phương quản lý trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ thống nhất quy trình xử lý giữa các cơ quan, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, đồng thời, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý các tài sản thuộc diện xác lập sở hữu toàn dân được thực hiện một cách đồng bộ...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...