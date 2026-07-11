Kiểm toán Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp mới với TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các địa phương không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên mà còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời thúc đẩy định hướng xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số...

Các đại biểu tham dự hội nghị và ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh KTNN

Quy chế phối hợp mới được ký kết vào sáng ngày 11/7 tại Đà Nẵng, với sự tham gia của các lãnh đạo Tổng Kiểm toán nhà nước và KTNN khu vực III; đại diện lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện chức năng, nhiệm vụ và hiệu lực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Việc phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và các địa phương không chỉ giúp nâng cao chất lượng kiểm toán mà còn hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, điều hành và giám sát ngân sách nhà nước.

Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa KTNN và các địa phương đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã đưa ra nhiều đánh giá, kết luận và kiến nghị xác đáng, giúp các địa phương hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Kiểm toán nhà nước ký kết Quy chế phối hợp với TP. Đà Nẵng

Khẳng định những kết quả đạt được từ Quy chế phối hợp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh: Quy chế phối hợp công tác đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa KTNN với Thường trực HĐND và UBND thành phố, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên. Các thông tin từ kết quả kiểm toán cũng là cơ sở quan trọng để HĐND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng giám sát, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách tại địa phương.

Chia sẻ về kết quả quan trọng với sự đồng hành của KTNN thông qua thực hiện Quy chế phối hợp công tác, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng thông qua hoạt động kiểm toán, nhiều kiến nghị xác đáng đã giúp cho địa phương hoàn thiện thể chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản công; đồng thời là cơ sở quan trọng để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, phòng ngừa những sai sót và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý, điều hành...

Kiểm toán nhà nước ký kết Quy chế phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi.

Một trong những điểm nổi bật của Quy chế phối hợp mới là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn phù hợp với định hướng xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời, từ đó, đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả hơn.

Quy chế phối hợp cũng đặt ra mục tiêu hạn chế sự trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của địa phương. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, việc phối hợp chặt chẽ giữa KTNN và các địa phương cũng sẽ giúp nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, điều hành ngân sách và tài sản công.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ký kết Quy chế phối hợp mới là một bước đi cần thiết và kịp thời, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Với sự cam kết và quyết tâm của các bên, Quy chế phối hợp mới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.