Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai sót, Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát toàn bộ các trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, địa phương thực hiện rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã quyết định cho nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178, sau khi Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình giải quyết chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động...

Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Bộ Nội vụ vừa có bản số 9624/BNV-TCBC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu rà soát tổng thể về việc giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

RÀ SOÁT ĐỐI TƯỢNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NGHỈ VIỆC

Yêu cầu trên để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp địa phương đã quyết định cho nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67). Việc rà soát cần bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại văn bản nêu trên.

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương được nêu tại văn bản số 8183, Bộ Nội vụ đề nghị cung cấp thông tin về kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước về các nội dung liên quan.

Trong đó, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác định đối tượng và tuân thủ các trình tự, thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc đối với từng trường hợp theo quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Căn cứ thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67), Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại Báo cáo số 1212/BC-KTNN của Kiểm toán Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra về kết quả thực hiện nêu trên, trường hợp phát hiện sai sót, các đơn vị báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời theo đúng quy định. Trường hợp nếu có phát sinh vướng mắc, thì báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Báo cáo của các Bộ, cơ quan, địa phương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15/9/2026 để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

NGUY CƠ THẤT THOÁT CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trước đó, tại báo cáo số 1212/BC-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị định 178 và Nghị định 67, cho thấy hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm toán đều có vi phạm, sai sót.

Giải quyết chế độ về bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc. Ảnh minh họa: Duy Nguyễn.

Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều trường hợp được phê duyệt đối tượng nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do “không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không đáp ứng trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm sau sắp xếp”, trong khi hồ sơ cá nhân và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 3 năm liền kề các cá nhân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong đó, Đồng Nai có 43 trường hợp, Lâm Đồng 7 trường hợp, Đắk Lắk 45 trường hợp, Gia Lai 3 trường hợp. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số đơn vị có trường hợp cần rà soát.

Ngoài ra, có tình trạng cho nghỉ việc và hưởng chế độ theo Nghị định số 178 chưa phù hợp quy định đối với các trường hợp như: công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp, nhưng số lượng công chức lãnh đạo, quản lý không cao hơn so với quy định.

Các trường hợp nghỉ do sức khỏe không đảm bảo yêu cầu công việc nhưng hồ sơ chưa đầy đủ làm cơ sở xem xét giải quyết; công chức, viên chức không đạt tiêu chuẩn về bằng cấp phục vụ công tác chuyên môn không thuộc các trường hợp được tinh giản theo hướng dẫn. Nhiều trường hợp hồ sơ phê duyệt chưa có đầy đủ cơ sở xác định, hoặc chưa đảm bảo theo quy định…

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng phát hiện vi phạm, sai sót trong công tác thực hiện chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách.

Một số đơn vị xác định tiền lương tháng hiện hưởng để xác định kinh phí chi trả bao gồm cả một số khoản phụ cấp chưa đúng quy định. Theo báo cáo, Thành phố Hà Nội có 1 trường hợp, tỉnh Đồng Nai có 4 trường hợp, tỉnh Tây Ninh 2 trường hợp.Một số đơn vị tính thừa phần kinh phí trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm đối với đối tượng là viên chức/người lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thanh toán sai so với quyết định nghỉ hưu; xác định tiền trợ cấp hưu trí một lần không đúng với thời gian được hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả mà chưa sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên. Còn trường hợp địa phương đã phát hiện chi trả không đúng đối tượng, nhưng chưa thu hồi được hết số kinh phí đã chi trả.

Ngoài ra, có trường hợp đơn vị tiếp quản chưa được bàn giao đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chính sách sau sắp xếp; không cung cấp được đầy đủ hồ sơ làm cơ sở xác định kinh phí chi trả…

Kiểm toán Nhà nước đánh giá những vi phạm, sai sót được chỉ ra có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, Kiểm toán nhà nước kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện các trường hợp được giải quyết chính sách, nhưng chưa được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán chi tiết.

Qua đó, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, sai sót theo quy định, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý, đảm bảo không gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Đồng thời, các đơn vị cần xác định rõ nguyên nhân; xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.