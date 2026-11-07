Kiến trúc có chủ đích cùng giai điệu của vật liệu

Vào những năm 1920, kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Le Corbusier đã tiên phong đặt nền móng cho một phong cách kiến trúc đặc trưng bởi những khối bê tông thô đơn giản. Đây chính là khởi đầu của phong cách kiến trúc chủ nghĩa hiện đại…

Ảnh: Wuyhoang Studio

Với tính chất linh hoạt nhưng chắc chắn và bền bỉ, bê tông thô kết hợp với các hình thức kiến trúc đơn giản và kết cấu lộ thiên chính là sự thể hiện trung thực nhất cho kiến trúc chủ nghĩa hiện đại. Đây là một loại vật liệu độc đáo và đa dạng, sẽ không bao giờ có hai mặt bê tông nào có chất cảm và màu sắc giống nhau. Bên cạnh đó, những bức tường bê tông còn mang theo vẻ đẹp tinh tế khi được kết hợp với ván khuôn gỗ hoặc kỹ thuật phun cát, nhằm tạo ra những bề mặt sần sùi hấp dẫn.

Ở những vùng khí hậu ấm áp, nơi không cần đến lớp cách nhiệt, loại vật liệu này có thể được để lộ ra ngoài, không cần ốp, hoàn thiện hay trang trí. Chính nhờ vậy, kết cấu, mạch ghép và hình khối trở thành yếu tố định hình tính cách của công trình, đồng thời đơn giản hóa quá trình xây dựng và mở ra những cơ hội mới cho sự biểu đạt và nhận diện kiến trúc. Đây cũng là nền tảng để khai thác khái niệm “trung thực vật liệu”.

Vượt ra ngoài giá trị thẩm mỹ, việc sử dụng vật liệu theo đúng bản chất “nguyên gốc” giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng và hạn chế tối đa công tác bảo trì trong suốt vòng đời công trình. Trong bối cảnh này, kiến trúc được định hình bởi sự mộc mạc của vật liệu, cho phép các kiến trúc sư kết hợp hiệu quả hơn giữa ngân sách hạn chế với yêu cầu về độ bền và ít bảo dưỡng.

Kết quả là những không gian vừa chức năng vừa kinh tế, được định hình bởi một ngôn ngữ thiết kế mạch lạc. Và thế, “less is more” trở thành phép thử thực sự cho sự "chịu chơi" của cả văn phòng kiến trúc lẫn gia chủ.

HOUSE Q – VẺ ĐẸP ĐƠN GIẢN VƯỢT THỜI GIAN

Ngôi nhà này là một công trình bằng bê tông nguyên khối được thiết kế như một nơi nghỉ dưỡng thanh bình cho một cặp vợ chồng trung niên ở Nghệ An. Tọa lạc trên một khu đất rộng rãi ở góc giao lộ sầm uất, ngôi nhà cân bằng giữa sự riêng tư và không gian mở, tạo nên một chốn bình yên trái ngược với môi trường thương mại nhộn nhịp xung quanh.

Ảnh: Đức Nguyễn

Các kiến trúc sư đến từ văn phòng HGAA đã quyết định đẩy tòa nhà lùi vào trong so với mặt đường, tạo ra một khoảng sân vườn rộng rợp bóng cây xanh lâu năm. Khoảng sân xanh này không chỉ che chắn ngôi nhà khỏi tiếng ồn và khói bụi mà còn tạo nên một ranh giới yên tĩnh giữa giao thông nhộn nhịp và không gian riêng tư của gia đình. Một lối vào phụ kín đáo dẫn qua một hành lang dài và khu vườn, tạo nên sự chuyển tiếp dần dần về không gian từ công cộng sang riêng tư.

Được bố trí dọc theo một trục ngang đơn giản, các không gian sinh hoạt chính mở thẳng ra khu vườn. Các ô cửa kính lớn ở mặt tiền phía đông xóa nhòa ranh giới giữa bên trong và bên ngoài, trong khi các ban công rộng và mái hiên kéo dài cung cấp sự bảo vệ khỏi nắng và mưa. Các không gian phụ trợ—cầu thang, thang máy, phòng tắm và phòng giặt—được bố trí ở phía tây, đảm bảo tầm nhìn không bị cản trở và sự lưu thông liền mạch trong các phòng chính.

Ảnh: Đức Nguyễn

Khu vườn được hình dung như một phần không thể tách rời của kiến ​​trúc: một vùng đệm sống động giúp điều hòa khí hậu, lọc ánh sáng và tạo khung cho mọi hoạt động bên trong ngôi nhà. Ở trung tâm của bản thiết kế, một sân trong đóng vai trò là trung tâm sinh hoạt cộng đồng—nơi rất phù hợp để thư giãn, trò chuyện và sum họp gia đình.

Nhờ đó, từ bình minh đến hoàng hôn, qua các mùa, ánh sáng và tán lá thay đổi làm sống động không gian nội thất, mang đến những bầu không khí luôn biến đổi. Mỗi góc nhìn trong nhà đều duy trì sự tương tác trực quan với cây xanh, củng cố mối liên hệ giữa cuộc sống con người và môi trường tự nhiên.

Nhìn tổng thể cả công trình kiến trúc, vật liệu đóng vai trò then chốt. Bê tông lộ thiên được lựa chọn vì độ bền chắc và vẻ đẹp đơn giản vượt thời gian. Vật liệu này có khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt, kỹ thuật bê tông nguyên khối giúp giảm thiểu nứt nẻ, thấm nước và nhu cầu sơn lại định kỳ, cũng không bị xuống cấp như thường thấy ở các bề mặt được sơn.

Ảnh: Đức Nguyễn

Q House thể hiện triết lý kiến trúc có chủ đích. Mọi lựa chọn — của kiến ​​trúc sư, khách hàng và nhà thầu — đều được cân nhắc tỉ mỉ, nâng cao chất lượng vượt xa những sự thỏa hiệp thường thấy đối với nhà ở địa phương. Hơn cả một nơi trú ẩn, ngôi nhà và khu vườn này mong muốn trở thành một nhân chứng thầm lặng cho cuộc sống gia đình, lưu giữ những kỷ niệm qua nhiều thế hệ.

VILLA 68 – SỰ CÂN BẰNG DỄ CHỊU

Villa 68 tọa lạc tại một khu đô thị mới ở TP. Hồ Chí Minh. Ý tưởng kiến trúc của công trình xuất phát từ nhu cầu của một gia đình trẻ muốn định cư tại thành phố nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, tiện nghi và không gian sống mở. Khu đất rộng 500m2 nằm ở giao lộ, bao quanh là các tòa nhà chung cư lớn và các tiện ích công cộng đã được quy hoạch.

Mặc dù việc tiếp cận ngôi nhà khá thuận tiện từ nhiều hướng, nhưng việc tạo sự riêng tư, tránh ô nhiễm tiếng ồn và cá nhân hóa nội thất vẫn là một thách thức đáng kể.

Ảnh: Wuyhoang Studio

Giải pháp đầu tiên là các kiến trúc sư MAS Architecture Workshop nâng toàn bộ tầng trệt và cảnh quan lên cao 1,5m so với vỉa hè. Điều này tạo ra sự phân tách giữa các hoạt động trong nhà và ngoài trời mà không hạn chế tầm nhìn nhờ các bức tường bao quanh. Đồng thời, một không gian bán hầm được tạo ra để xe cộ ra vào, tách biệt khu vực sinh hoạt gia đình khỏi lối đi lên xuống.

Tầng trệt và tầng một được coi là trung tâm sinh hoạt của gia đình, nhấn mạnh sự gắn kết giữa các thành viên và tập trung vào các chức năng chính: phòng khách, phòng ăn, khu bếp khô, khu vui chơi trẻ em và phòng ngủ trẻ em. Tất cả được kết nối thông qua một giếng trời trung tâm kết hợp với cầu thang xoắn ốc. Từ đó, tất cả các thành viên trong gia đình có thể quan sát và trò chuyện trực tiếp với nhau, đồng thời kết nối với cảnh quan khu vườn xung quanh một cách cởi mở nhất.

Ảnh: Wuyhoang Studio

Tầng hai được thiết kế hướng đến sự riêng tư với phòng ngủ chính rộng rãi và các tiện cá nhân hóa. Từ đây, các hành lang rộng lớn được tạo ra sao cho không gian sống được kết hợp hài hòa với các tầng cảnh quan thiên nhiên trên cao.

Giải pháp kiến ​​trúc nổi bật nhất là việc tạo ra một lớp vỏ ngoài gần như khép kín từ những bức tường bê tông thô. Những bức tường này không liên tục mà được xếp lớp và hạ thấp xuống sát hàng rào xung quanh. Chiến lược này được tính toán dựa trên việc ngăn chặn tầm nhìn từ bên ngoài tác động đến ngôi nhà, không chỉ theo chiều ngang mà còn theo chiều dọc từ phía trên, từ các tòa nhà cao tầng xung quanh.

Ảnh: Wuyhoang Studio

Mặt khác, bức tường bảo vệ này được ngăn cách với không gian bên trong bằng các vùng đệm trung gian gồm các ban công kéo dài dọc theo phía tây, ngăn chặn sự hấp thụ nhiệt qua bê tông ảnh hưởng đến không gian sống bên trong, đồng thời tạo ra sự lưu thông không khí tự nhiên trong vùng đệm.

Ảnh: Wuyhoang Studio

Tinh thần của ngôi nhà hướng đến chủ nghĩa tối giản cả về thiết kế không gian và vật liệu. Sự thô ráp bền chắc của các lớp bê tông thô kết hợp với sự nhẹ nhàng của các vật liệu nội thất hiện đại và giao điệu mềm mại của cầu thang, tạo nên sự cân bằng dễ chịu cho trải nghiệm sống.