KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG: NỀN TẢNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH NỘI THẤT

Trong một dự án nội thất, sai lệch không nhất thiết bắt nguồn từ vật liệu kém hay thao tác thi công thiếu chính xác, mà có thể xuất phát từ sự thiếu đồng bộ giữa bản vẽ, sản phẩm và điều kiện thi công thực tế. Vì vậy, chất lượng công trình không chỉ phụ thuộc vào năng lực của từng bộ phận, mà còn ở khả năng thống nhất và duy trì các yêu cầu xuyên suốt quá trình triển khai...

Đại diện Landco Corporation nhận biểu trưng THQG Việt Nam.

Năm 2026, Dịch vụ Giải pháp tổng thể hoàn thiện nội ngoại thất các công trình của Landco Corporation được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ ba liên tiếp, trong khi LandFurniture lần đầu có sản phẩm được công nhận trong chương trình.

Kết quả này đặt ra góc nhìn về năng lực quản lý chất lượng trong toàn bộ chuỗi triển khai nội thất công trình, đồng thời cho thấy yêu cầu duy trì chất lượng đối với các sản phẩm nội thất mang thương hiệu riêng.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TỪ NHỮNG ĐIỂM CHUYỂN GIAO

Trong quản lý chất lượng công trình, rà soát thiết kế và khả năng triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một phương án có thể đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ nhưng vẫn cần được kiểm tra về cấu tạo, vật liệu, kích thước và điều kiện lắp đặt trước khi đưa vào sản xuất.

Chẳng hạn, với hệ tủ âm tường, sai lệch giữa kích thước thiết kế và hiện trạng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lắp đặt. Tương tự, sự khác biệt về màu sắc, vân gỗ giữa mẫu được duyệt và sản phẩm thực tế có thể làm mất tính đồng bộ của không gian.

Vì vậy, việc kiểm soát cần được tổ chức theo từng điểm chuyển giao: phê duyệt hồ sơ kỹ thuật trước sản xuất, kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng, đối chiếu điều kiện lắp đặt và nghiệm thu sau hoàn thiện.

Quan trọng hơn, các sai lệch cần được ghi nhận, xử lý và cập nhật thống nhất giữa những bộ phận liên quan.

LANDCO CORPORATION: KẾT NỐI NĂNG LỰC TRONG CHUỖI TRIỂN KHAI

Với doanh nghiệp cung cấp giải pháp tổng thể về kiến trúc và nội thất cao cấp, yêu cầu kiểm soát chất lượng gắn liền với khả năng kết nối nhiều năng lực chuyên môn. Tại Landco Corporation, chuỗi triển khai có sự tham gia của các bộ phận thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sản xuất tại LandProduction và thi công tại công trường.

Trong chuỗi này, phương án thiết kế cần được cụ thể hóa thành thông tin kỹ thuật có thể triển khai; yêu cầu về vật liệu và hoàn thiện cần được thống nhất trước khi sản xuất; sản phẩm sau gia công cần được đối chiếu với yêu cầu đã xác lập trước khi chuyển đến công trình.

Sảnh khách sạn The Grand Dragon Hotel được sản xuất, thi công hoàn thiện bởi Landco Corporation.

LandProduction, nhà máy sản xuất nội thất của Landco tại Bắc Ninh, là một mắt xích quan trọng trong chuỗi đó. Với năng lực gia công nhiều nhóm vật liệu và sản xuất nội thất liền tường, nội thất rời, nhà máy tiếp nhận những yêu cầu kỹ thuật để tổ chức sản xuất.

Ở giai đoạn sản xuất, những yêu cầu về kích thước, cấu tạo liên kết, vật liệu và chất lượng bề mặt cần được đối chiếu với hồ sơ kỹ thuật và mẫu hoàn thiện đã thống nhất. Việc phát hiện sai lệch trước khi xuất xưởng giúp giảm nguy cơ phải điều chỉnh tại công trường, hạn chế phát sinh chi phí và chậm tiến độ.

Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm tại nhà máy chỉ được bảo đảm trong công trình khi có sự phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thi công, đặc biệt trong việc đối chiếu hiện trạng và xử lý những thay đổi phát sinh.

Máy móc hiện đại tại nhà máy sản xuất nội thất của Landco - LandProduction

TIÊU CHUẨN CHỈ CÓ Ý NGHĨA KHI TRỞ THÀNH CÁCH LÀM THỰC TẾ

Các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001 cung cấp khuôn khổ để tổ chức quy trình, xác định trách nhiệm, kiểm soát thông tin và cải tiến hoạt động. Tuy nhiên, tiêu chuẩn hay chứng nhận không thể thay thế việc thực hiện đúng quy trình trong công việc hàng ngày.

Nội thất du thuyền Grand Pioneers sản xuất, thi công hoàn thiện bởi Landco Corporation

Tuy nhiên, nghiệm thu hoàn thành chưa phải điểm kết thúc của quá trình đánh giá chất lượng. Những vấn đề phát sinh sau bàn giao có thể cung cấp thông tin quan trọng về độ bền vật liệu, cấu tạo liên kết và mức độ phù hợp của giải pháp kỹ thuật.

Tại Landco, Trung tâm LandCare đảm nhiệm các dịch vụ bảo hành, bảo trì và sửa chữa, góp phần duy trì chất lượng sử dụng và hỗ trợ khách hàng sau bàn giao. Nếu thông tin từ hoạt động bảo hành, bảo trì được tổng hợp và phản hồi cho các bộ phận thiết kế, kỹ thuật và sản xuất, doanh nghiệp có thêm cơ sở để điều chỉnh giải pháp, hoàn thiện quy trình.

Chất lượng công trình nội thất không chỉ được xác định tại thời điểm nghiệm thu, mà còn ở khả năng duy trì công năng và giá trị sử dụng lâu dài. Với Landco Corporation, việc kết nối các năng lực thiết kế, sản xuất, thi công và hậu mãi là nền tảng để nâng cao hiệu quả triển khai, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trong năm kỷ niệm 25 năm thành lập, dịch vụ “Giải pháp tổng thể hoàn thiện nội ngoại thất các công trình” được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ ba liên tiếp, cùng với sản phẩm của LandFurniture lần đầu được công nhận, đánh dấu bước phát triển trong cả hai hướng hoạt động của Landco Corporation: hoàn thiện nội ngoại thất công trình và phát triển sản phẩm nội thất mang thương hiệu riêng.

Những kết quả này đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất lượng, nghiên cứu và sản xuất, hướng tới gia tăng giá trị của sản phẩm, dịch vụ nội thất Việt Nam.