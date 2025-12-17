Thứ Tư, 17/12/2025

Trang chủ Bất động sản

Kiều bào về nước an cư: Tiện ích hiện đại là chưa đủ

Khánh Huyền

17/12/2025, 14:27

Hàng triệu kiều bào mong muốn trở về đầu tư, an cư tại quê nhà, nhưng câu hỏi lớn nhất không còn là quyền sở hữu nhà ở, mà làm sao để sống chất lượng và đậm tình quê.

Theo các thống kê và chia sẻ tại talkshow “Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP. HCM tổ chức ngày 14/12 tại khu đô thị Waterpoint - xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là nguồn lực kiều hối lớn, mà còn mang theo tri thức, kinh nghiệm và hệ giá trị sống đã được định hình rõ ràng.

Xu hướng “về nước” của kiều bào vì thế cũng vượt khỏi khái niệm về thăm truyền thống. Sự hồi hương này đặt ra bài toán lớn cho thị trường bất động sản: Sống ở đâu để không bị “hụt chuẩn sống”?

TIÊU CHUẨN AN CƯ: TIỆN ÍCH HIỆN ĐẠI LÀ CHƯA ĐỦ

Thực tế cho thấy, sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay Australia, kiều bào đã hình thành một hệ tiêu chí cụ thể về môi trường sống, coi trọng chất lượng hơn số lượng. Không gian xanh, tiện ích đa dạng, an ninh đảm bảo và môi trường sống văn minh là những tiêu chí mặc định. Ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn phải đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và kết nối cộng đồng. Vì vậy, vị trí trung tâm không còn là ưu tiên hàng đầu nếu đổi lại là sự ngột ngạt và áp lực đô thị.

Kiều bào tham dự talkshow “Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà”.
Kiều bào tham dự talkshow “Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà”.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều kiều bào, yếu tố hiện đại là chưa đủ để họ muốn ở lại lâu dài. Điều kéo họ trở về không chỉ là cơ hội kinh tế, mà là cảm giác thuộc về. “Hồn quê” vì thế không phải là khái niệm trừu tượng, mà được cụ thể hóa bằng không gian mở, gần gũi thiên nhiên, bầu không khí yên bình và nhịp sống chậm hơn so với các đô thị lõi.

Đại diện tập đoàn Nam Long chia sẻ về tiêu chuẩn quy hoạch đô thị Waterpoint, không gian sống hài hòa giữa cảnh quan xanh và tiện ích.
Đại diện tập đoàn Nam Long chia sẻ về tiêu chuẩn quy hoạch đô thị Waterpoint, không gian sống hài hòa giữa cảnh quan xanh và tiện ích.

Sau thời gian sống ở nước ngoài, khi về Việt Nam, kiều bào có xu hướng tìm kiếm một không gian sống gần gũi thiên nhiên, có mức độ kết nối vừa đủ. Họ cần hàng xóm văn minh, cộng đồng thân thiện nhưng không xô bồ hay ồn ào, vẫn giữ được sự riêng tư. Những sinh hoạt rất đời thường như nói tiếng Việt mỗi ngày, thưởng thức ẩm thực quê hương, đón Tết, tham gia các hoạt động cộng đồng chính là yếu tố để họ “hạ cánh cảm xúc” sau nhiều năm sống xa xứ. Nếu thiếu đi những điều này, ngôi nhà dù hiện đại đến đâu vẫn không đủ sức níu giữ kiều bào gắn bó lâu dài.

GIẢI PHÁP DUNG HÒA HAI GIÁ TRỊ SỐNG

Thực tế, thị trường bất động sản Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu kép này. Nhiều khu đô thị hiện đại, tiện nghi đầy đủ nhưng lại thiếu đi chiều sâu cảm xúc, mật độ xây dựng cao, không gian ngột ngạt. Trái lại, những khu vực xa trung tâm, nhiều không gian xanh lại không đủ tiện ích như chuẩn sống quốc tế. Trong bối cảnh đó, những đại đô thị tích hợp được quy hoạch bài bản, có hệ tiện ích hoàn chỉnh và đã đi vào vận hành thực tế trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Đại đô thị Waterpoint của chủ đầu tư Nam Long là một trong số ít mô hình dung hòa được yêu cầu trên: Vừa đáp ứng chuẩn sống hiện đại, văn minh, vừa giữ được tinh thần và bản sắc Việt. Dự án được quy hoạch đồng bộ, đầu tư hạ tầng tiện ích đầy đủ khi hội tụ bến du thuyền đẳng cấp, cùng hệ thống dịch vụ thương mại, trường học quốc tế, phòng khám đa khoa… phù hợp với chuẩn sống mà kiều bào kỳ vọng. Song hành với sự hiện đại, Waterpoint mang trọn “hồn quê” Nam Bộ nhờ vị thế độc tôn ven sông Vàm Cỏ Đông, sở hữu gần 6km đường bờ sông. Không gian xanh, mặt nước và mật độ xây dựng hợp lý tạo nên nhịp sống yên bình, hoàn toàn khác biệt với sự hối hả của đô thị lõi.

Waterpoint được dòng sông Vàm Cỏ Đông ôm trọn, mang đến môi trường sống bình yên và trong lành.
Waterpoint được dòng sông Vàm Cỏ Đông ôm trọn, mang đến môi trường sống bình yên và trong lành.

Một yếu tố quan trọng khác là cộng đồng cư dân. Waterpoint đang hình thành một cộng đồng gồm các gia đình trí thức, doanh nhân, kiều bào và những người có nhu cầu sống chất lượng, tạo điều kiện để kiều bào dễ hòa nhập, gắn kết. Dự án cũng linh hoạt về mục đích sử dụng, phù hợp cho an cư dài hạn, làm “ngôi nhà thứ hai” cho mô hình sống hai nơi, hoặc vừa ở vừa đầu tư nhờ giá trị phát triển bền vững.

Để dòng kiều hối và nguồn lực kiều bào phát huy giá trị lâu dài, thị trường cần nhiều hơn những mô hình sống như vậy, nơi kiều bào không phải lựa chọn giữa hiện đại hay hồn quê, mà có thể tìm thấy cả hai trong cùng một không gian an cư.

