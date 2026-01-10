Giá mua vàng nhẫn tăng hơn 4 triệu đồng mỗi lượng trong một tuần

Trong tuần ( 5– 10/1), tuỳ từng thương hiệu, giá mua, bán vàng nhẫn ghi nhận mức tăng từ 2,5 triệu – 4,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tăng nhẹ hơn, phổ biến ở mức 2,7 triệu đồng/lượng…

Sau khi tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (9/10/2026), mở cửa phiên sáng nay, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm tiếp tục tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Các thương hiệu trên đều niêm yết giá vàng miếng mua ở mức 157,8 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 159,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần (10/1/2026), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh, với mức tăng phổ biến là 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Các đơn vị kinh doanh đồng loạt niêm yết giá bán vàng ở mức 159,8 triệu đồng, thiết lập mốc kỷ lục mới.

Cùng mức tăng trên, mở cửa phiên sáng. Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 159,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết ở mức 157,9 triệu đồng và 157,3 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng là đơn vị duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với chiều mua và chiều bán trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên, Mi Hồng tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 157,1 triệu – 158,3 triệu đồng/lượng.

Sau gần 2 tiếng mở cửa, doanh nghiệp này tăng thêm 1,2 đồng/lượng đối với chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, niêm yết ở mức 158,3 triệu – 159,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Như vậy trong phiên sáng, tổng mức tăng đối với giá mua vàng miếng tại Mi Hồng là 1,3 triệu đồng/lượng còn giá bán là 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 10/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Xu hướng tăng giá cũng được ghi nhận trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” với biên độ dao động từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 148 triệu còn giá vàng nhẫn bán niêm yết ở mức 151 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên hôm qua (9/1).

Trong tuần ( 5– 10/1), giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận xu hướng tăng. So với giá chốt phiên 5/1, mức tăng phổ biến đối với giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu như: SJC DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm là 2,7 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá giao dịch vàng miếng tăng lần lượt 3,6 triệu đồng/lượng và 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhận ghi nhận giá bán tăng mạnh hơn giá mua, ở mức 2,5 triệu đồng/lượng và 2,7 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng lên mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Dù vậ, chỉ sau hơn 30 phút mở cửa, thương hiệu này tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán ở mức 149 triệu – 152 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

So với giá chốt phiên đầu tuần (5/1), giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giữ nguyên đối với chiều mua và chiều bán. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp duy nhất giữ ổn định giá giao dịch vàng nhẫn trên thị trường trong tuần qua.

Trong khi đó, sau khi tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/1, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều khi mở cửa phiên sáng nay. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151,1 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

So với giá chốt phiên 5/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường, lần lượt 4,4 triệu đồng/lượng và 3,9 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, chốt phiên sáng, thương hiệu này vẫn niêm yết giá vàng nhẫn mua ở mức 154,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ở mức 157,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại DOJI tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua nhưng tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán so với giá chốt phiên 9/1 và tăng 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên đầu tuần.

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ mở cửa phiên niêm yết ở mức 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Một giờ sau phiên mở cửa, thuơng hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán ở mức 155 triệu – 158 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 10/1 so với phiên 5/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Phú Quý, đây là thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng ngày 10/1.

Đầu phiên sáng, Phú Quý vẫn giữ nguyên giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 154 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 157 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 9/1. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 154,8 triệu – 157,8 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tại Phú Quý tiếp tục tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán ở mức 155 triệu – 158 triệu đồng/lượng. Như vậy trong phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tại đây ghi nhận tổng mức tăng là 1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 155,6 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 158,6 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 9/1.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, cả hai thương hiệu này đều tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tở mức 156,8 triệu – 159,8 triệu đồng/lượng.Giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đến hết phiên sáng,

So với chốt phiên 5/1, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận mức tăng khiêm tốn nhất là 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuy nhiên giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở mức 159,8 triệu đồng/lượng.