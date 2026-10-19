Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2026?

Lãi suất huy động trực tuyến ngày 19/10 cao nhất đạt 7,9%/năm tại kỳ hạn 18 tháng. Ở kỳ hạn 6 và 12 tháng, lãi suất phổ biến dao động 6 - 7%/năm, trong đó Sacombank dẫn đầu với mức tương ứng 7,2% và 7,5%/năm. LPBank và VietBank vừa giảm lãi suất sau yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước...

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm trực tuyến phân hoá mạnh giữa các ngân hàng thời điểm 19/10/2026 (Ảnh: PL).

Một ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đã có 2 đơn vị triển khai là LPBank và VietBank.

Tại LPBank, lãi suất huy động trực tuyến (online) kỳ hạn 1 - 5 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm, còn 4,3 - 4,55%/năm. Kỳ hạn 6–12 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm, còn 6,4 - 6,7%/năm.

Mức giảm mạnh nhất là 0,6 điểm phần trăm, áp dụng cho kỳ hạn 13 - 18 tháng, xuống 6,55%/năm. Kỳ hạn 24 - 25 tháng giảm còn 6,7%/năm, trong khi kỳ hạn 36 tháng còn 5,6%/năm.

VietBank giảm đồng loạt 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 - 36 tháng. Sau điều chỉnh, kỳ hạn 6 - 11 tháng còn 5,4- 5,5%/năm; kỳ hạn 12 - 17 tháng còn 5,6–5,8%/năm và kỳ hạn 18–36 tháng còn 5,9%/năm. Kỳ hạn 1- 5 tháng giữ nguyên mức 4,6%/năm.

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng (Đơn vị: %/năm).

Trước đó, ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động từ 6 tháng trở lên, không chạy đua tăng lãi suất tiền gửi; đồng thời triển khai giải pháp giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2 điểm phần trăm đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

KỲ HẠN 6 - 12 THÁNG: LÃI SUẤT PHỔ BIẾN TRÊN 7%/NĂM

Khảo sát biểu lãi suất huy động online ngày 19/10 của 35 ngân hàng cho thấy mặt bằng lãi suất tiền gửi đang có sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ở kỳ hạn 3 tháng, mức cao nhất trong khảo sát là 4,75%/năm, được 23 ngân hàng niêm yết, gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và nhiều ngân hàng thương mại cổ phần. Trong khi đó, ABBank áp dụng 4%/năm, GPBank 3,7%/năm và SCB thấp nhất, chỉ 1,9%/năm.

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng (Đơn vị: %/năm).

Bước sang kỳ hạn 6 tháng, chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng mở rộng đáng kể. Sacombank dẫn đầu bảng khảo sát với 7,2%/năm. Tiếp theo là BAC A BANK với 7,05%/năm; MBV, VCBNeo và VPBank cùng niêm yết 7%/năm.

Nhóm trung bình tập trung quanh 6 - 6,9%/năm. Bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,6%/năm. Ở chiều ngược lại, SCB chỉ áp dụng 2,9%/năm, SeABank 4,65%/năm và HDBank 5%/năm.

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng (Đơn vị: %/năm).

Tại kỳ hạn 9 tháng, Sacombank tiếp tục dẫn đầu với 7,2%/năm, cao hơn BAC A BANK 0,15 điểm phần trăm. MBV, VCBNeo và VPBank duy trì mức 7%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh giữ nguyên lãi suất 6,6%/năm.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn này lên tới 4,3 điểm phần trăm, phản ánh sự khác biệt lớn trong chính sách huy động vốn giữa các ngân hàng.

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM ONLINE KỲ HẠN 18 THÁNG CAO NHẤT ĐẠT 7,9%/NĂM

Ở kỳ hạn 12 tháng, Sacombank tiếp tục đứng đầu bảng khảo sát với 7,5%/năm. Saigonbank xếp tiếp theo với 7,2%/năm, trong khi BAC A BANK và VPBank cùng đạt 7,1%/năm.

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng (Đơn vị: %/năm).

Nhóm trung bình ghi nhận nhiều ngân hàng niêm yết từ 6,25% đến 7%/năm. Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng 6,8%/năm. Trong khi đó, SCB thấp nhất với 3,7%/năm, tiếp đến là SeABank 5%/năm.

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ ứng dụng (app) và website của các ngân hàng (Đơn vị: %/năm).

Đối với kỳ hạn 18 tháng, VPBank vươn lên dẫn đầu với 7,9%/năm, vượt Sacombank 0,4 điểm phần trăm. MBV, VCBNeo và Saigonbank cùng niêm yết 7%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì mức 6,8%/năm, còn SCB tiếp tục thấp nhất với 3,9%/năm.

Như vậy, với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 18 tháng, mức lãi suất 7,9%/năm có thể mang lại khoảng 11,85 triệu đồng tiền lãi (trả cuối kỳ).