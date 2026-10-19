Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2026?
MMỹ Văn
Chọn cỡ chữ
Lãi suất huy động trực tuyến ngày 19/10 cao nhất đạt 7,9%/năm tại kỳ hạn 18 tháng. Ở kỳ hạn 6 và 12 tháng, lãi suất phổ biến dao động 6 - 7%/năm, trong đó Sacombank dẫn đầu với mức tương ứng 7,2% và 7,5%/năm. LPBank và VietBank vừa giảm lãi suất sau yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước...
Một ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đã có 2 đơn vị triển khai là LPBank và VietBank.
Tại LPBank, lãi suất huy động trực tuyến (online) kỳ hạn 1 - 5 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm, còn 4,3 - 4,55%/năm. Kỳ hạn 6–12 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm, còn 6,4 - 6,7%/năm.
Mức giảm mạnh nhất là 0,6 điểm phần trăm, áp dụng cho kỳ hạn 13 - 18 tháng, xuống 6,55%/năm. Kỳ hạn 24 - 25 tháng giảm còn 6,7%/năm, trong khi kỳ hạn 36 tháng còn 5,6%/năm.
VietBank giảm đồng loạt 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 - 36 tháng. Sau điều chỉnh, kỳ hạn 6 - 11 tháng còn 5,4- 5,5%/năm; kỳ hạn 12 - 17 tháng còn 5,6–5,8%/năm và kỳ hạn 18–36 tháng còn 5,9%/năm. Kỳ hạn 1- 5 tháng giữ nguyên mức 4,6%/năm.
Trước đó, ngày 18/10, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động từ 6 tháng trở lên, không chạy đua tăng lãi suất tiền gửi; đồng thời triển khai giải pháp giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2 điểm phần trăm đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.
KỲ HẠN 6 - 12 THÁNG: LÃI SUẤT PHỔ BIẾN TRÊN 7%/NĂM
Khảo sát biểu lãi suất huy động online ngày 19/10 của 35 ngân hàng cho thấy mặt bằng lãi suất tiền gửi đang có sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
Ở kỳ hạn 3 tháng, mức cao nhất trong khảo sát là 4,75%/năm, được 23 ngân hàng niêm yết, gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và nhiều ngân hàng thương mại cổ phần. Trong khi đó, ABBank áp dụng 4%/năm, GPBank 3,7%/năm và SCB thấp nhất, chỉ 1,9%/năm.
Bước sang kỳ hạn 6 tháng, chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng mở rộng đáng kể. Sacombank dẫn đầu bảng khảo sát với 7,2%/năm. Tiếp theo là BAC A BANK với 7,05%/năm; MBV, VCBNeo và VPBank cùng niêm yết 7%/năm.
Nhóm trung bình tập trung quanh 6 - 6,9%/năm. Bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,6%/năm. Ở chiều ngược lại, SCB chỉ áp dụng 2,9%/năm, SeABank 4,65%/năm và HDBank 5%/năm.
Tại kỳ hạn 9 tháng, Sacombank tiếp tục dẫn đầu với 7,2%/năm, cao hơn BAC A BANK 0,15 điểm phần trăm. MBV, VCBNeo và VPBank duy trì mức 7%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh giữ nguyên lãi suất 6,6%/năm.
Đáng chú ý, khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn này lên tới 4,3 điểm phần trăm, phản ánh sự khác biệt lớn trong chính sách huy động vốn giữa các ngân hàng.
LÃI SUẤT TIẾT KIỆM ONLINE KỲ HẠN 18 THÁNG CAO NHẤT ĐẠT 7,9%/NĂM
Ở kỳ hạn 12 tháng, Sacombank tiếp tục đứng đầu bảng khảo sát với 7,5%/năm. Saigonbank xếp tiếp theo với 7,2%/năm, trong khi BAC A BANK và VPBank cùng đạt 7,1%/năm.
Nhóm trung bình ghi nhận nhiều ngân hàng niêm yết từ 6,25% đến 7%/năm. Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng 6,8%/năm. Trong khi đó, SCB thấp nhất với 3,7%/năm, tiếp đến là SeABank 5%/năm.
Đối với kỳ hạn 18 tháng, VPBank vươn lên dẫn đầu với 7,9%/năm, vượt Sacombank 0,4 điểm phần trăm. MBV, VCBNeo và Saigonbank cùng niêm yết 7%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì mức 6,8%/năm, còn SCB tiếp tục thấp nhất với 3,9%/năm.
Như vậy, với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 18 tháng, mức lãi suất 7,9%/năm có thể mang lại khoảng 11,85 triệu đồng tiền lãi (trả cuối kỳ).
Lưu ý: Các mức lãi suất tiết kiệm đề cập trong bài áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ, theo khảo sát tại ngày 19/10/2026. Lãi suất thực tế có thể khác nhau tùy ngân hàng, sản phẩm, kênh gửi, kỳ hạn, số tiền gửi, nhóm khách hàng và chương trình ưu đãi tại từng thời điểm. Biểu lãi suất có thể được các ngân hàng điều chỉnh theo chính sách huy động vốn trong từng thời kỳ; khách hàng nên kiểm tra mức lãi suất và điều kiện áp dụng tại ngân hàng trước khi gửi tiền.
Trước sức ép lạm phát và yêu cầu tăng trưởng cao, Chính phủ đặt mục tiêu giảm chi phí bất hợp lý trong các lĩnh vực nhà ở, xăng dầu, điện và y tế, qua đó hạ giá thành hàng hóa, dịch vụ, giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp…
Tầm quan trọng của các báo cáo kinh tế Mỹ trong tuần này có phần cao hơn so với bình thường vì các số liệu này sẽ được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-28/10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đan xen cơ hội và thách thức, với những biến động của thị trường trong nước và quốc tế, VPBank tiếp tục khẳng định năng lực tăng trưởng thông qua chiến lược phát triển có chọn lọc, chủ động quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng tài sản, qua đó ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026.
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...