Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh hơn 4 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ USD. Trong đó, riêng châu Á và châu Mỹ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đóng góp hơn 81% tổng lượng kiều hối…

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Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, trong quý 2/2026, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt 2,032 tỷ USD, tăng 1,4% so với quý 1 nhưng giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý đầu tiên trong năm ghi nhận mức tăng so với quý liền trước, cho thấy tín hiệu phục hồi dù còn khiêm tốn.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, cho biết châu Á tiếp tục là khu vực chuyển kiều hối lớn nhất về TP. Hồ Chí Minh với hơn 1,002 tỷ USD, chiếm 49,3% tổng lượng kiều hối và tăng 9,8% so với quý trước.

Châu Mỹ đứng thứ hai với 672,6 triệu USD, chiếm 33,1%; tiếp đến là châu Đại Dương đạt 195,7 triệu USD, chiếm 9,6%; châu Âu đạt 154,1 triệu USD, chiếm 7,6%; và châu Phi đạt 7,6 triệu USD, chiếm 0,4%. Như vậy, riêng châu Á và châu Mỹ đóng góp hơn 82% tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố trong quý 2.

So với quý trước, kiều hối từ châu Á tăng 9,8%, trở thành động lực chính giúp tổng lượng kiều hối tăng trở lại. Trong khi đó, dòng tiền từ châu Âu giảm 3,3%, châu Mỹ giảm 4,3% và châu Đại Dương giảm 12,1%. Riêng châu Phi tăng 15,3%, song quy mô còn nhỏ nên tác động không đáng kể đến tổng doanh số.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt 4,037 tỷ USD, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 21% so với 6 tháng cuối năm 2025. Châu Á và châu Mỹ tiếp tục là hai nguồn kiều hối chủ lực, chiếm hơn 81% tổng lượng kiều hối về Thành phố.

Trong đó, châu Á dẫn đầu với 1,916 tỷ USD, chiếm 47,5%; châu Mỹ đạt 1,375 tỷ USD, chiếm 34,1%; châu Đại Dương đạt 418,3 triệu USD, chiếm 10,4% và là khu vực duy trì diễn biến ổn định nhất trong nửa đầu năm.

Theo bà Liên, diễn biến trên chịu tác động của nhiều yếu tố. Trên bình diện quốc tế, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, đồng USD duy trì ở mức cao và chính sách nhập cư chặt chẽ tại một số quốc gia đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập cũng như khả năng chuyển tiền của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với châu Mỹ, đặc biệt Hoa Kỳ là thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong lượng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh, áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt cao cùng những thay đổi về thị trường lao động và chính sách thuế đối với một số giao dịch chuyển tiền cũng tác động đến quy mô kiều hối.

Ở trong nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho rằng một số kênh đầu tư chưa đủ hấp dẫn để thu hút dòng vốn kiều hối. Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi ngoại tệ duy trì ở mức 0% khiến một bộ phận kiều bào tiếp tục giữ tiền ở nước ngoài hoặc chuyển sang các tài sản đầu tư khác. Ngoài ra, sự phát triển của các kênh thanh toán mới cũng khiến doanh số kiều hối qua hệ thống ngân hàng giảm tương đối.

Theo dự báo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, nếu kinh tế thế giới không xuất hiện biến động lớn và đà phục hồi được duy trì trong nửa cuối năm, lượng kiều hối cả năm 2026 có thể đạt 8,6 -8,9 tỷ USD.

“Dù chưa trở lại mức của các năm trước, xu hướng phục hồi theo từng quý được kỳ vọng sẽ rõ nét hơn trong nửa cuối năm, khi môi trường lãi suất quốc tế dần nới lỏng, tỷ giá ổn định và các chương trình thu hút kiều hối của hệ thống ngân hàng tiếp tục phát huy hiệu quả”, bà Liên nhận định.