Thưa ông, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, KOCHAM sẽ làm gì để hỗ trợ và thúc đẩy dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam cũng như giúp họ tham gia sâu hơn vào đối thoại chính sách với Chính phủ Việt Nam, nhất là việc cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh đối với khối FDI?

Nhìn lại năm qua, sự tăng trưởng về kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc là một thành tựu hết sức ý nghĩa. Từ đầu năm 2025 đến nay, kinh tế toàn cầu suy giảm và bất ổn địa chính trị gia tăng, các doanh nghiệp của chúng tôi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn rõ rệt hơn, trong giai đoạn này, vai trò của KOCHAM càng trở nên quan trọng.

KOCHAM đang chủ động kiến nghị với các cơ quan chức năng về những vướng mắc của doanh nghiệp trong các lĩnh vực hành chính, thuế và logistics, nhằm giúp các hội viên duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một cách ổn định. Đồng thời, ngay cả trong khó khăn, chúng tôi vẫn nỗ lực tìm kiếm những cơ hội mới trong các lĩnh vực như chuyển đổi số và kinh tế xanh để hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá.

Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nhưng trên thực tế, các doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn do tình trạng chậm trễ trong thủ tục hoặc sự khác biệt trong cách hiểu và áp dụng các quy định hành chính. Để giảm thiểu những vướng mắc này, KOCHAM duy trì kênh đối thoại chặt chẽ không chỉ với bộ máy Trung ương mà còn với chính quyền các địa phương nhất là những địa phương vừa sáp nhập.

Gần đây, ngày 30/9/2025, tại buổi đối thoại về thuế và hải quan với Bộ Tài chính, chúng tôi đã trực tiếp truyền đạt các vấn đề nóng mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải, đồng thời cùng các cơ quan chức năng tìm kiếm các giải pháp mang tính thực tiễn. Cùng với đó, KOCHAM cũng phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc và Cơ quan Xúc tiến thương mại - đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức các buổi gặp gỡ tại các tỉnh, thành phố, như tọa đàm về lao động hay hải quan, để lắng nghe trực tiếp tiếng nói từ doanh nghiệp tại địa bàn.

Bên cạnh đó, chúng tôi đang đẩy mạnh các hoạt động của từng tiểu ban theo ngành nghề nhằm thu thập ý kiến đa chiều của hội viên và dựa trên đó đưa ra các kiến nghị có khả năng triển khai thực tế.

Trong thời gian tới, KOCHAM sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và chính quyền địa phương để thúc đẩy những cải thiện mang tính thiết thực, giúp môi trường đầu tư tại Việt Nam trở nên minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. KOCHAM sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động này, đóng vai trò là chỗ dựa vững chắc để các doanh nghiệp hội viên có thể phát triển bền vững, không bị lung lay trước bất kỳ biến động nào của môi trường kinh tế toàn cầu.

Mặc dù Việt Nam đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư nhưng vẫn chưa loại bỏ hết những rào cản, vướng mắc về thủ tục hành chính. Vậy, đâu là rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và KOCHAM xử lý việc này như thế nào, thưa ông?

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang coi thủ tục hành chính phức tạp, chi phí logistics cao và tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao là những rào cản lớn nhất. Đặc biệt, qua các buổi tọa đàm gần đây tại các địa phương, vấn đề nhân lực được xem là thách thức nghiêm trọng nhất. Không chỉ thiếu về số lượng, mà việc duy trì ổn định nguồn lao động có tay nghề đang ngày càng trở nên khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trước những rào cản đó, KOCHAM đã liên tục trao đổi với các cơ quan chức năng Việt Nam và nhấn mạnh sự cần thiết của các chính sách hỗ trợ đào tạo – bồi dưỡng và hạn chế tình trạng dịch chuyển lao động.

Mặt khác, thông qua Bộ phận giải quyết khó khăn của KOCHAM, chúng tôi đang tổng hợp các phản ánh từ thực tế của doanh nghiệp, đồng thời các Chi hội KOCHAM địa phương cũng chủ động thảo luận trực tiếp với doanh nghiệp để tìm kiếm các giải pháp khả thi. Ở một số khu vực, phương án xây dựng ký túc xá để ổn định nguồn cung lao động cũng đang được xem xét.

KOCHAM sẽ tiếp tục hệ thống hóa những đề xuất này thành các kiến nghị mang tính chính sách, nhằm thúc đẩy những cải thiện thực chất mà doanh nghiệp có thể cảm nhận rõ ràng trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Thưa ông, Việt Nam đang có xu hướng phát triển xanh và bền vững với các dự án hạ tầng lớn. Ông có lời khuyên gì cho doanh nghiệp Hàn Quốc đang cân nhắc đầu tư vào lĩnh vực này ở Việt Nam?

Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng xanh và các chính sách ESG, mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn chính sách ngày càng được siết chặt, nhưng trong thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thật sự rõ ràng về cách thức ứng phó hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp chủ động đi trước thường sẽ nắm được lợi thế cạnh tranh dài hạn. Đặc biệt, các lĩnh vực như nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm phát thải carbon hay logistics thân thiện với môi trường đang mở ra nhiều triển vọng.

KOCHAM đang đồng hành cùng các hội viên bằng cách chia sẻ có hệ thống những thông tin cập nhật, giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược phù hợp dựa trên cả chính sách trong nước lẫn các quy định quốc tế. Đồng thời, chúng tôi cũng nỗ lực để tiếng nói của hội viên được phản ánh trong quá trình hoạch định chính sách.

Việc sát nhập các tỉnh, thành phố đang tăng thêm thế mạnh hợp tác đầu tư cho các FDI, ví dụ Hải Phòng là địa phương hội tụ nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại đây. KOCHAM định hướng thế nào trong việc kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao phù hợp với chiến lược đổi mới sáng tạo của Hải Phòng, thưa ông?

Hải Phòng từ lâu đã là một trong những địa bàn sôi động nhất của doanh nghiệp Hàn Quốc, với lợi thế vượt trội về cảng biển, logistics và các ngành sản xuất công nghệ cao. Những thay đổi về hành chính gần đây đang góp phần nâng cao vị thế của thành phố, tuy nhiên trong quá trình hoàn thiện thể chế, cũng có khả năng xuất hiện những lúng túng nhất định.

Để biến giai đoạn chuyển đổi này thành cơ hội, KOCHAM đang tăng cường phối hợp với chính quyền sở tại. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận và tham gia vào các kế hoạch phát triển khu kinh tế, mở rộng hạ tầng logistics mà chính quyền Hải Phòng đang thúc đẩy, đồng thời nhanh chóng cập nhật các thông tin cần thiết đến từng doanh nghiệp.

Tất nhiên, KOCHAM sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối mạnh mẽ hơn nữa, nhằm giúp Hải Phòng trở thành bệ phóng lớn hơn cho sự phát triển của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thưa ông, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, năm 2030 là một dấu mốc của kỷ nguyên này. Vậy, ông kỳ vọng gì về sự hợp tác Việt – Hàn trong 5 năm tới?

Trong 5 năm tới, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới. Phạm vi hợp tác đang được mở rộng không chỉ trong lĩnh vực sản xuất, mà còn lan sang công nghệ cao, dịch vụ và kinh tế xanh. Mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng chính những doanh nghiệp biết tìm cơ hội trong khó khăn mới là những doanh nghiệp tạo ra kết quả vượt trội.

KOCHAM cam kết đồng hành để các hội viên có thể đi trước và nắm bắt những cơ hội đó. Với sự phối hợp chặt chẽ cùng Chính phủ Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để doanh nghiệp Hàn Quốc trở thành đối tác đáng tin cậy nhất trong tiến trình tăng trưởng bền vững của Việt Nam.

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2025 phát hành ngày /10/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-42-2025.html