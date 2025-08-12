Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc

Trong cuộc gặp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tại Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, đồng thời mong muốn doanh nghiệp hai nước cùng khai mở kỷ nguyên hợp tác mới, toàn diện và chiến lược hơn…

Chiều 12/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ một số lãnh đạo, Chủ tịch, Tổng Giám đốc của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã, đang và dự kiến đầu tư tại Việt Nam…

VIỆT NAM COI TRỌNG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC TẬP ĐOÀN HÀN QUỐC

Phát biểu tại buổi gặp gỡ các lãnh đạo những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác chân thành, tầm nhìn chiến lược cùng niềm tin mạnh mẽ của doanh nghiệp Hàn Quốc vào triển vọng phát triển quan hệ Việt – Hàn.

Theo Tổng Bí thư, các đề xuất được nêu ra không chỉ thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam và khu vực, mà còn mở ra những không gian hợp tác mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển đất nước, do đó mong muốn có sự hợp tác sâu rộng từ các tập đoàn và doanh nghiệp Hàn Quốc. Tổng Bí thư khẳng định thời gian qua Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách như tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về thể chế nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chính phủ tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, bao gồm hệ thống giao thông, năng lượng; thúc đẩy các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thị trường tài chính số; và gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong các dự án kinh tế.

Bày tỏ trân trọng những đóng góp quan trọng của các tập đoàn lớn Hàn Quốc đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, Tổng Bí thư mong muốn mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục hợp tác đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Tổng Bí thư đánh giá cao ý kiến đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia thị trường Đông Nam Á; hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng và hiện đại hóa hạ tầng quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn của Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đang đứng trước những cơ hội hợp tác mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn và chiến lược hơn; tin tưởng với nền tảng tin cậy chính trị, sự bổ sung lẫn nhau về kinh tế và khát vọng phát triển bền vững, doanh nghiệp hai nước sẽ là người dẫn đường đưa quan hệ Việt - Hàn lên tầm cao mới.

“Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc, cam kết tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn nữa; cùng nhau vun đắp lòng tin, cùng vượt qua thách thức, cùng chia sẻ thành quả phát triển và cùng tạo nên một kỷ nguyên mới của hợp tác Việt – Hàn”, Tổng Bí thư phát biểu.

DOANH NGHIỆP HAI NƯỚC TÌM KIẾM MÔ HÌNH HỢP TÁC ĐỘT PHÁ

Trước phát biểu của Tổng Bí thư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cuộc gặp lần này thể hiện tầm vóc và chiều sâu chiến lược của quan hệ Việt – Hàn, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thiết thực, đột phá trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc về công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc là hai nền kinh tế có mối liên kết chặt chẽ, cấu trúc bổ sung và tin cậy chiến lược. Trong nhiều năm qua, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã góp phần đáng kể vào tiến trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa và chuyển đổi số của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cũng trở thành thị trường trọng điểm, cơ sở sản xuất chiến lược và đối tác đổi mới sáng tạo của nhiều tập đoàn Hàn Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao vai trò tiên phong, năng lực công nghệ và tầm nhìn toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch, tài chính số, công nghiệp sinh học, logistics và văn hóa sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng với sự tham gia tích cực của các tập đoàn, cùng sự hỗ trợ từ chính phủ hai nước, hai bên sẽ kiến tạo những mô hình hợp tác hiệu quả, bền vững và mang tính đột phá. Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành và địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác đầu tư và kinh doanh thành công, đem lại giá trị bền vững và lợi ích chung.

Tại buổi gặp, lãnh đạo các tập đoàn Hàn Quốc đã chia sẻ thẳng thắn tầm nhìn hợp tác, trong đó nhấn mạnh các hướng đi mới như tăng cường chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi cung ứng; đào tạo nhân lực công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain; hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược như LNG, đường sắt tốc độ cao, năng lượng mới; thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải; cũng như tìm kiếm cơ hội trong công nghiệp văn hóa, logistics và kinh tế số.

Đại diện các Tập đoàn Posco, Hyundai Motor, GS, HD Hyundai, Hyosung, Samsung Electronics, LG Display, Daewoo E&C, Lotte đã chia sẻ kết quả hợp tác đầu tư, cũng như những dự định đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghệ, dịch vụ, hạ tầng tại Việt Nam; hứa hẹn thúc đẩy các dự án về năng lượng, điện nguyên tử, đất hiếm, khu đô thị, trung tâm thương mại…

Tổng Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao chụp ảnh lưu niệm với các tập đoàn lớn Hàn Quốc. Ảnh TTXVN

Đại diện các doanh nghiệp đánh giá tầm nhìn phát triển của Việt Nam, cũng như các chính sách đổi mới để phát triển kinh tế- xã hội; cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam để cùng phát triển. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục được quan tâm hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để đầu tư, kinh doanh hiệu quả hơn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.