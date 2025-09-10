Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Nhà đầu tư

Doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác với Việt Nam về phát triển đường sắt tốc độ cao

Phương Hoa

10/09/2025, 11:02

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, lãnh đạo Hyundai Rotem bày tỏ mong muốn được tham gia phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ sản xuất tàu cao tốc...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Hyundai Rotem và Tập đoàn THACO (Việt Nam). Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Hyundai Rotem và Tập đoàn THACO (Việt Nam). Ảnh: VGP

Chiều 9/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Hyundai Rotem (công ty con của Tập đoàn Huyndai (Hàn Quốc)) và lãnh đạo Tập đoàn THACO (Việt Nam).

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Việt Nam đang tập trung thúc đẩy chuyển đổi kinh tế theo hướng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao năng suất lao động, với quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Để đạt được mục tiêu này, Phó Thủ tướng khẳng định việc đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại bao gồm hạ tầng sân bay, cảng biển, đường cao tốc và đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, có ý nghĩa then chốt đối với Việt Nam. Trong đó, Việt Nam hiện cũng đang tập trung đẩy mạnh việc triển các dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Đặc biệt, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc, sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Về phía Hàn Quốc, ông Lee Yong-bae, CEO Hyundai Rotem nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển hết sức mạnh mẽ, tốt đẹp trong thời gian qua và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Lee Yong-bae cũng bày tỏ Việt Nam có tiềm năng hết sức lớn trong việc phát triển đường sắt cao tốc để tạo sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Vì vậy, Hyundai Rotem mong muốn được tham gia phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ sản xuất tàu cao tốc, vận hành tiết kiệm với gói giải pháp toàn diện cả về đào tạo nguồn nhân lực, nội địa hóa sản xuất tại Việt Nam; bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình vận hành…

Đồng thời, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO, cũng đã chia sẻ về những dự định đầu tư của THACO trong lĩnh vực đường sắt đô thị cũng như triển vọng hợp tác giữa THACO và Hyundai Rotem trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao ý tưởng hợp tác, chuyển giao công nghệ  trong  ngành đường sắt của Hyundai Rotem cho doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao ý tưởng hợp tác, chuyển giao công nghệ  trong  ngành đường sắt của Hyundai Rotem cho doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao ý tưởng hợp tác và chuyển giao công nghệ của Hyundai Rotem cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa ngành đường sắt, đặc biệt là trong việc nội địa hóa sản xuất, chủ động vận hành, cũng như tối ưu chi phí bảo dưỡng và khai thác.

Theo Phó Thủ tướng, để hệ thống đường sắt tốc độ cao vận hành hiệu quả, điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm tính đồng bộ từ khâu thiết kế, sản xuất đường ray, hệ thống tín hiệu, đầu máy, toa xe cho đến công tác bảo trì, bảo dưỡng và chi phí vận hành.

Việt Nam hiện đang có rất nhiều tuyến đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị cần triển khai trong thời gian tới; Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện tham mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực này…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị doanh nghiệp làm việc với Bộ Xây dựng để trình bày ý tưởng thiết kế tổng thể, đồng bộ để Bộ Xây dựng xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Trước đó, vào đầu tháng 8 vừa qua, một công ty khác trong lĩnh vực đường sắt của Hàn Quốc là Công ty SR (Hàn Quốc) cũng đã ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu lĩnh vực đường sắt với Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam (TRV) nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng; kỹ thuật và quản lý vận hành; phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất hệ thống thiết bị thông tin, tín hiệu đường sắt (bao gồm cả đường sắt cao tốc và đường sắt đô thị)...

đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc Đường sắt tốc độ cao Hàn Quốc Hàn Quốc hợp tác với Việt Nam trong ngành đường sắt Hyundai Rotem Tập đoàn Huyndai

