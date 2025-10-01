Hàn Quốc “vững tin” vào môi trường đầu tư Việt Nam, đẩy mạnh mở rộng sang lĩnh vực mới

Các doanh nghiệp Hàn Quốc nhìn nhận Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng một môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch và ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh hoạt động thương mại và tìm kiếm cơ hội trong những ngành nghề mới...

Ngày 30/9, Bộ Tài chính đã phối hợp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VIỆT NAM - HÀN QUỐC DUY TRÌ TỐT ĐẸP

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường và phức tạp, quan hệ song phương giữa hai quốc gia vẫn duy trì bền vững và ngày càng được củng cố.

“Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam mà còn góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc, hướng tới hợp tác sâu rộng và bền chặt hơn trong tương lai”, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Lũy kế đến hết tháng 8/2025, Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 95,04 tỷ USD, với 10,264 dự án. Không những vậy, Hàn Quốc cũng đứng thứ hai về vốn ODA và là đối tác năng động thứ ba trong lĩnh vực thương mại và hợp tác lao động tại Việt Nam.

Bước sang năm 2025, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước còn khó khăn và kinh tế toàn cầu dự báo phức tạp, Bộ Tài chính đã khẩn trương trình các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã duy trì các buổi đối thoại thường niên với doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm giúp họ nắm rõ chính sách, đồng thời tháo gỡ các khó khăn, bảo đảm quyền lợi, tạo môi trường đầu tư minh bạch và công bằng, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, triển khai quyết liệt các giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành. Đồng thời, Bộ cũng sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi Luật Quản lý thuế, các chính sách thuế và pháp luật hải quan theo đúng chiến lược cải cách đến năm 2030, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Về phía Hàn Quốc, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam nhấn mạnh rằng trong hơn 30 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc đã không ngừng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đại sứ cho biết kể từ năm 2008, Hội nghị đối thoại thuế và hải quan đã trở thành diễn đàn quan trọng để Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc trực tiếp trao đổi, tháo gỡ khó khăn và cùng nhau hoàn thiện chính sách.

Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ kỳ vọng một môi trường thuế cởi mở, minh bạch và ổn định sẽ tiếp tục được xây dựng tại Việt Nam, qua đó khuyến khích các dự án đầu tư mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động, vận hành hiệu quả và tuân thủ đầy đủ pháp luật sở tại.

NHÀ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC VỮNG NIỀM TIN VÀO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, cho rằng những chính sách hỗ trợ kịp thời và sự cải thiện không ngừng về thủ tục, hạ tầng đã tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác lâu dài.

Trong đó, ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham), nhấn mạnh rằng các ưu đãi về thuế, sự đơn giản hóa thủ tục hành chính, cùng với việc phát triển hạ tầng khu công nghiệp và logistics đã tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, phát triển ổn định.

Đặc biệt, doanh nghiệp Hàn Quốc trong những năm qua đã tập trung vào ngành dệt may và da giày. Tuy nhiên, hiện nay lĩnh vực đầu tư đã mở rộng sang nhiều ngành công nghệ cao như chất bán dẫn, điện tử, năng lượng, ô tô, xây dựng.

Những khoản đầu tư này đã tạo hàng trăm nghìn việc làm, đóng góp lớn vào GDP và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đặc biệt, chỉ riêng Samsung đã đóng góp khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong năm vừa qua, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng 7% GDP.

Đại diện Kocham cho biết, trong thời gian tới, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng quan tâm tới những lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh và hạ tầng. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời cũng là thế mạnh nổi trội của Hàn Quốc.

Ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam đối với doanh nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: VGP)

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, ông Ko Tae Yeon cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải tại Việt Nam. Trong đó, nhiều doanh nghiệp phản ánh vẫn tồn tại những vướng mắc trong chính sách thuế và hải quan do sự phức tạp của quy định cũng như cách hiểu khác nhau ở từng địa phương.

Những vấn đề thường gặp bao gồm: chậm hoàn thuế giá trị gia tăng, tiêu chuẩn chi phí chưa rõ ràng, thủ tục thanh lý máy móc cũ còn rườm rà, hay quy định khắt khe về chứng nhận xuất xứ.

Theo ông, điều quan trọng là cần hạn chế tình trạng doanh nghiệp vô tình vi phạm do thiếu thông tin. Vì vậy, việc tăng cường tính nhất quán trong pháp luật và bảo đảm minh bạch trong thủ tục sẽ giúp doanh nghiệp Hàn Quốc thêm tự tin mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tạo thêm việc làm và đóng góp cho ngân sách.

Ông Ko Tae Yeon bày tỏ niềm tin rằng tinh thần “ba cùng” – cùng làm việc, cùng thành công, cùng phát triển mà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục là động lực to lớn thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng sâu rộng trong thời gian tới.

“Doanh nghiệp Hàn Quốc coi sự phát triển của Việt Nam là sự phát triển của chính mình, cam kết trở thành đối tác lâu dài, tin cậy. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan để đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam”, ông Ko Tae Yeon khẳng định.