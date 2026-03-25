Lãnh đạo bị khởi tố, DGC phải giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

Theo dữ liệu trên HOSE, chốt phiên ngày 12/3, giá cổ phiếu DGC đạt 80.900 đồng/cổ phiếu và đến ngày 23/3 giảm về còn 51.700 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) giải trình giá cổ phiếu giảm sàn 05 phiên liên tiếp (từ 17/03/2026 đến 23/03/2026).

Cụ thể: ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an công bố việc khỏi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Theo đó, do ảnh hưởng bởi thông tin khỏi tố, các cổ đông đã bán tháo cổ phiếu DGC, khiến giá cổ phiếu DGC nằm sàn liên tiếp 05 phiên kể từ ngày 17/3/2026 đến ngày 23/3/2026.

Bên cạnh đó, việc biến động giá cổ phiếu của DGC trong thời gian từ ngày 17/3/2026 đến ngày 23/3/2026 cũng phải kể đến tác động xấu bởi thị trường chung, khi xung đột tại Trung Đông leo thang đã làm thị trường chứng khoán toàn thế giới giảm, trong đó có Việt Nam và từ ngày 17/3/2026 đến ngày 23/3/2026, chỉ số VN-Index cũng đã giảm từ 1.710,29 điểm xuống 1.591,17 điểm.

Theo dữ liệu trên HOSE, chốt phiên ngày 12/3, giá cổ phiếu DGC đạt 80.900 đồng/cổ phiếu và đến ngày 23/3 giảm về còn 51.700 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 24/3, giá cổ phiếu này tăng 1,55% lên 52.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, căn cứ Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Theo đó 03 thành viên Hội đồng quản trị của công ty là ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - Thành viên HĐQT đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, 02 thành viên Hội đồng quản trị còn lại quyết định hiệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với thời gian họp vào ngày 8/5.

Địa điểm họp sẽ được công ty theo thông báo trong giấy mời họp nhằm bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Mới đây, DGC bổ nhiệm bà Trương Thị Loan (1984) - Kế toán viên đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, thời hạn 3 năm thay cho bà Đào Thị Mai, kể từ ngày 20/3/2026. Cá nhân bà Loan đang nắm giữ 14.000 cổ phiếu, chiếm 0,003%.