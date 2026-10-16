Ký kết hợp tác mở ra bước ngoặt mới cho du lịch mua sắm và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam

Ngày 15/10/2026, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030, mở ra bước ngoặt mới trong việc kết nối du lịch với thương mại, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam và bảo vệ tối đa quyền lợi của du khách.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa phát triển du lịch và phát triển thị trường trong nước, đặc biệt trong việc mở rộng không gian tiêu thụ hàng hóa, gia tăng chi tiêu của du khách và phát huy giá trị sản phẩm Việt Nam.
Theo ông Linh, phát triển du lịch mua sắm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo thêm cơ hội đưa hàng Việt Nam, đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng.
Định hướng này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, nhằm gắn kết du lịch mua sắm với hàng hóa Việt Nam, các trung tâm mua sắm outlet, cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại và chợ đêm.
Cụ thể hóa định hướng này, ngày 25/9/2026, Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong giai đoạn 2026–2030, mô hình này sẽ được thí điểm tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc. Cùng với đó, kinh tế ban đêm, chợ đêm và các tuyến phố đi bộ cũng đang được hoàn thiện cơ chế để gia tăng sức hút cho các điểm đến.
Cùng với outlet, phát triển kinh tế ban đêm cũng mở ra dư địa để kết nối hoạt động thương mại với du lịch. Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, trong đó đề xuất quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển chợ đêm phù hợp với điều kiện địa phương.
Dự thảo Chiến lược phát triển thị trường trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng định hướng đa dạng hóa dịch vụ ban đêm, kết hợp mua sắm, ẩm thực, văn hóa, giải trí và trải nghiệm du lịch; phát triển phố đêm, chợ đêm và các trung tâm mua sắm kéo dài thời gian hoạt động, gắn với sản phẩm mang bản sắc địa phương.
Đề cập tới định hướng chiến lược của ngành, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết Nghị quyết 26-NQ/TW đã đặt ra những mục tiêu rất cao đến năm 2030, đó là du lịch đóng góp trực tiếp từ 10–12% GDP, đón 45–50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và tổng thu đạt 80–90 tỷ USD. Theo ông đây là những mục tiêu đầy tham vọng, đòi hỏi ngành du lịch phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian lưu trú cũng như mức chi tiêu của du khách.
Ông Khánh đánh giá việc ký kết hợp tác giữa hai cơ quan là một bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, biến du lịch mua sắm thành sản phẩm chiến lược có giá trị gia tăng cao, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách du lịch.
Bản ghi nhớ hợp tác tập trung vào việc nghiên cứu cơ chế chính sách, kết nối các chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng, quảng bá sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền, quà tặng du lịch và hình thành các điểm giới thiệu hàng Việt tại các điểm đến trọng điểm. Hai bên cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm minh bạch thông tin hàng hóa.
Sự phối hợp chặt chẽ còn thể hiện ở khâu tiếp nhận và xử lý vi phạm liên quan đến gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm về giá và chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch. Thông tin phản ánh từ ứng dụng "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel" và các hệ thống liên quan sẽ được kết nối trực tiếp với đầu mối của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xử lý kịp thời, hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và minh bạch.
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