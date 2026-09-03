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Doanh thu bán lẻ và dịch vụ bứt phá nhờ đòn bẩy từ du lịch

V Vũ Khuê

Sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều ở các ngành bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đã góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển năng động...

Trong tháng 8/2026, Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh: Vũ Khuê.
Trong tháng 8/2026, Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh: Vũ Khuê.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ tài chính), trong tháng 8/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ SÔI ĐỘNG, NHU CẦU TIÊU DÙNG MỞ RỘNG

Về con số cụ thể, Cục Thống kê cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2026 ước đạt 679,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Hầu hết các nhóm hàng hóa trong tháng 8/2026 đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Nhóm nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước. Gỗ và vật liệu xây dựng tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ. Đá quý, kim loại quý và các sản phẩm liên quan tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 19,2% so với cùng kỳ. 

Lương thực, thực phẩm tăng 2,0% so với tháng trước và tăng 12,9% so với cùng kỳ. Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ. Hàng may mặc tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 11,9% so với cùng kỳ. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ. Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ. 

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ô tô các loại ghi nhận mức giảm 2,7% so với tháng trước và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.947,6 nghìn tỷ đồng (chiếm 75,4% tổng mức, tăng 12,8% so với cùng kỳ).

Xét theo địa phương, nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận mức tăng trưởng bán lẻ hàng hóa ấn tượng so với cùng kỳ năm trước như: Đà Nẵng (tăng 14,2%), Quảng Ninh (tăng 13,9%), Cần Thơ và Hải Phòng (cùng tăng 13,1%), Hà Nội (tăng 12,8%), và TP. Hồ Chí Minh (tăng 12,2%).

ĐIỂM SÁNG TỪ DỊCH VỤ, DU LỊCH VÀ VẬN TẢI

Song hành với sức mua hàng hóa, các mảng dịch vụ tiêu dùng và du lịch lữ hành cũng ghi nhận sự tăng tốc rõ rệt. Trong 8 tháng năm 2026 dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 670,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức và tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Một số địa phương có doanh thu tăng mạnh là Đà Nẵng (tăng 21,4%), Khánh Hòa (tăng 20,4%), Huế (tăng 20,2%), Lâm Đồng (tăng 19,5%), Thanh Hóa (tăng 17,5%), Hải Phòng (tăng 16,8%), Cần Thơ (tăng 16,5%), Hà Nội (tăng 14,4%), TP. Hồ Chí Minh (tăng 13,9%), và Cà Mau (tăng 13,2%). 

Một trong những động lực quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của khu vực dịch vụ là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2026 ước đạt 68,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 26,5%; An Giang tăng 21,8%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 16,0%; Đà Nẵng tăng 15,9%; Hà Nội tăng 14,1%.

Riêng khách quốc tế, Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt, tăng 19,7% so với tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng lượng khách quốc tế đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là con số kỷ lục của giai đoạn 8 tháng trong nhiều năm trở lại đây.

Khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt 13,2 triệu lượt người (chiếm 83,1%, tăng 11,6%); đường bộ đạt 2,5 triệu lượt người (chiếm 15,5%, tăng 32,0%); đường biển đạt 220,6 nghìn lượt người (chiếm 1,4%, tăng 17,5%). 

Sự bứt phá này đến từ hàng loạt chính sách đồng bộ: tình hình an ninh trật tự luôn được bảo đảm, chính sách thị thực ngày càng thuận lợi, công tác quảng bá - xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, cùng với sự đa dạng của sản phẩm du lịch, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, ẩm thực phong phú và chi phí hợp lý. Các yếu tố này tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đáp ứng sự gia tăng nhu cầu di chuyển và thông thương hàng hóa, hoạt động vận tải duy trì đà tăng trưởng mạnh. Trong 8 tháng năm 2026, vận tải hành khách ước đạt 4.687,5 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 18,6% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa tăng 16,7% về vận chuyển và 12,9% về luân chuyển.

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