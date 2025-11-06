Thứ Năm, 06/11/2025

Trang chủ Thị trường

Bán lẻ và tiêu dùng bứt phá nhờ du lịch

Vũ Khuê

06/11/2025, 10:25

Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng năm 2025 tiếp tục đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành có sự bứt phá ấn tượng, lần lượt tăng 14,6% và 19,8%, cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chính sách kích cầu tiêu dùng và xúc tiến du lịch…

Nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch.
Nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch.

Theo số liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025 được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6/11, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2025 ước tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 19,8%, phản ánh hiệu quả kích cầu tiêu dùng và các chính sách, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 10 ước đạt 598,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,9%; lương thực, thực phẩm tăng 8,4%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,1% và du lịch lữ hành tăng 18,8%.

Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.772,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,8%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,0% (cùng kỳ năm 2024 tăng 4,8%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2025 ước đạt 4.400,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng mức và tăng 8,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,0%; hàng may mặc tăng 8,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 6,9%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như Đà Nẵng tăng 9,4%; Cần Thơ tăng 8,7%; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng cùng tăng 8,3%; Hà Nội tăng 8,0%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng năm 2025 ước đạt 695,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,0% tổng mức và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,1%; Đà Nẵng tăng 16,1%; Cần Thơ tăng 12,8%; Hà Nội tăng 12,2% và Hải Phòng tăng 11,8%.

Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2025 ước đạt 77,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước do ngay từ đầu năm các địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo Cục Thống kê, với chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh tiếp nối các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25-26/10/2025 đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam. 

Trong tháng 10, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,73 triệu lượt người, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 23,2%; Hà Nội tăng 20,4%; Quảng Ninh tăng 18,2%; Vĩnh Long tăng 16,3%; Huế tăng 15,5%.

Doanh thu dịch vụ khác 10 tháng năm 2025 ước đạt 600,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Hải Phòng tăng 15,2%; Quảng Ninh tăng 14,0%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 11,8%; Khánh Hòa tăng 11,1%; Đồng Tháp tăng 9,5%; Hà Nội tăng 8,0%.

Từ khóa:

chương trình kích cầu tiêu dùng Cục Thống kê doanh thu dịch vụ tiêu dùng doanh thu du lịch lữ hành khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng kinh tế Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 10 và 10 tháng 2025

