Bán lẻ và tiêu dùng bứt phá nhờ du lịch

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Vũ Khuê
06/11/2025, 10:25
Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng năm 2025 tiếp tục đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành có sự bứt phá ấn tượng, lần lượt tăng 14,6% và 19,8%, cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chính sách kích cầu tiêu dùng và xúc tiến du lịch…
Theo số liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025 được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6/11, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2025 ước tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 19,8%, phản ánh hiệu quả kích cầu tiêu dùng và các chính sách, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 10 ước đạt 598,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,9%; lương thực, thực phẩm tăng 8,4%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,1% và du lịch lữ hành tăng 18,8%.
Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.772,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,8%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,0% (cùng kỳ năm 2024 tăng 4,8%).
Doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2025 ước đạt 4.400,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng mức và tăng 8,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,0%; hàng may mặc tăng 8,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 6,9%.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như Đà Nẵng tăng 9,4%; Cần Thơ tăng 8,7%; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng cùng tăng 8,3%; Hà Nội tăng 8,0%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng năm 2025 ước đạt 695,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,0% tổng mức và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,1%; Đà Nẵng tăng 16,1%; Cần Thơ tăng 12,8%; Hà Nội tăng 12,2% và Hải Phòng tăng 11,8%.
Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2025 ước đạt 77,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước do ngay từ đầu năm các địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình kích cầu du lịch và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.
Theo Cục Thống kê, với chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh tiếp nối các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25-26/10/2025 đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam.
Trong tháng 10, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,73 triệu lượt người, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 23,2%; Hà Nội tăng 20,4%; Quảng Ninh tăng 18,2%; Vĩnh Long tăng 16,3%; Huế tăng 15,5%.
Doanh thu dịch vụ khác 10 tháng năm 2025 ước đạt 600,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 10 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Hải Phòng tăng 15,2%; Quảng Ninh tăng 14,0%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 11,8%; Khánh Hòa tăng 11,1%; Đồng Tháp tăng 9,5%; Hà Nội tăng 8,0%.
Bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đang di chuyển với tốc độ rất nhanh và tiếp tục duy trì cường độ dữ dội. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền Trung vừa trải qua mưa lũ liên tiếp, hồ đập thủy lợi, thủy điện đều đã đầy, Chính phủ yêu cầu đặt công tác ứng phó trong “tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn”...
Trong 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính cho sự tăng trưởng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cùng với sự phục hồi của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm và sự gia tăng sản lượng của các sản phẩm công nghiệp chủ lực...
9 tháng đầu năm 2025, tổng đài 1800.6838 của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã tiếp nhận 144 đơn phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử...
Giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng là những nguyên nhân kéo CPI tháng 10 tăng 0,20%...
Diễn đàn logistics Việt Nam 2025 với chủ đề: "Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới” diễn ra trong 2 ngày 28-29/11/2025 tại TP.Đà Nẵng sẽ đề xuất các giải pháp phát triển logistics trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển và hoàn thiện thể chế quản trị ngành dịch vụ logistics quốc gia…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: