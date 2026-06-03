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Doanh thu bán lẻ và dịch vụ 5 tháng đầu năm 2026 tăng 11,2%, du lịch bứt phá

Song Hà

03/06/2026, 14:42

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2026 duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, phản ánh nhu cầu tiêu dùng nội địa và làn sóng du lịch đang ngày một khởi sắc…

Mặt hàng đồ gỗ dẫn đầu về bán lẻ trong tháng 5/2026. Ảnh minh họa.
Mặt hàng đồ gỗ dẫn đầu về bán lẻ trong tháng 5/2026. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động thương mại và dịch vụ trong tháng 5/2026 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trong tháng 5/2026 ước đạt 647,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng tới 11,8%. Dòng chảy tiêu dùng trong tháng ghi nhận xu hướng tăng giảm khác nhau giữa các nhóm ngành.

Đối với các nhóm ngành duy trì đà tăng trưởng tốt, mặt hàng gỗ và vật liệu xây dựng dẫn đầu khi tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, tiến độ các công trình xây dựng được đẩy nhanh và giá vật liệu bước vào mùa cao điểm.

Bên cạnh đó, nhóm vật phẩm văn hóa và giáo dục cũng tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm, sách tham khảo phục vụ mùa thi cùng quà tặng tổng kết năm học tăng cao. Mặt hàng may mặc ghi nhận mức tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước và tăng 7,3% so với cùng kỳ do nhu cầu sắm sửa trang phục hè bắt đầu vào mùa.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng thiết yếu có phần chững lại so với các tháng trước. Nhóm hàng xăng dầu các loại giảm 1,4% so với tháng trước, dù vẫn tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước, do mặt bằng giá đã có sự hạ nhiệt. Nhóm hàng lương thực và thực phẩm giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ, phản ánh sự ổn định của thị trường sau các kỳ nghỉ lễ kéo dài, đồng thời nguồn cung nông sản vào vụ thu hoạch dồi dào cũng giúp giảm bớt áp lực tăng giá. Nhóm đồ dùng, dụng cụ và trang thiết bị gia đình giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước và tăng 7,0% so với cùng kỳ do sức mua hạ nhiệt sau các đợt kích cầu dịp lễ, tết, cùng với việc làn sóng mua sắm thiết bị điện lạnh đầu mùa đã đi qua.

Trái ngược với sự trầm lắng của một số mặt hàng tiêu dùng, lĩnh vực dịch vụ trong tháng 5 lại bứt phá mạnh mẽ. Cụ thể, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 15,4% so với cùng kỳ. Ngành du lịch lữ hành cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 5,4% so với tháng trước và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhóm hàng dịch vụ khác có mức tăng lần lượt là 1,9% và 10,8%.

ĐỘNG LỰC LỚN TỪ DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.185 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 6,1%, thấp hơn so với mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2025.

Xét theo các ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 2.418,1 nghìn tỷ đồng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 75,9% tổng mức và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong phân khúc này, doanh thu nhóm hàng xăng dầu tăng mạnh nhất với 12,7%. Tiếp theo là hàng may mặc tăng 10,2%, hàng lương thực và thực phẩm tăng 9,6%, đồ dùng và trang thiết bị gia đình tăng 7,5%, vật phẩm văn hóa và giáo dục tăng 5,6%, các nhóm hàng hóa khác tăng 17,6%.

Mảng dịch vụ lưu trú và ăn uống mang về doanh thu ước đạt 400,4 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,6% tổng mức và tăng trưởng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, ngành du lịch lữ hành dù chiếm tỷ trọng khiêm tốn 1,3% với doanh thu ước đạt 40,6 nghìn tỷ đồng, nhưng đã đạt mức tăng trưởng rất tốt là 12,2%.

Kết quả này đến từ sự kết hợp hiệu quả giữa chính sách thị thực tối ưu, các chiến dịch quảng bá, kích cầu du lịch mạnh mẽ cùng chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, giúp thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, doanh thu dịch vụ khác ước đạt 325,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng mức và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TÀU GIỮ VỮNG PHONG ĐỘ TĂNG TRƯỞNG

Sự bứt phá đồng đều ở các tỉnh, thành phố lớn và các trung tâm du lịch trọng điểm đã tạo nền tảng vững chắc cho bức tranh tăng trưởng chung của cả nước.

Về doanh thu bán lẻ hàng hóa, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu các địa phương với mức tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo sau là thành phố Đà Nẵng với mức tăng 12,7%, tỉnh Đồng Nai tăng 11,4%, thành phố Cần Thơ tăng 11,2%. Hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng ổn định lần lượt ở mức 11,1% và 10,9%.

Đối với dịch vụ lưu trú và ăn uống, tỉnh An Giang ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục nhất với mức tăng lên đến 24,4%. Nhiều địa phương du lịch trọng điểm khác cũng có tốc độ tăng trưởng rất cao bao gồm Ninh Bình tăng 19,2%, Đà Nẵng tăng 18,9%, Huế tăng 18,6%, Quảng Ninh tăng 18,5% và Hải Phòng tăng 14,6%. Thành phố Cần Thơ tăng 13,1%, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh tăng 10,3% và Hà Nội tăng 9,2%.

Ở lĩnh vực du lịch lữ hành, tỉnh Khánh Hòa khẳng định vị thế dẫn đầu với doanh thu tăng vọt 33,8% so với cùng kỳ năm trước. Sức hút từ các địa phương khác cũng được thể hiện rõ nét qua các con số tăng trưởng ấn tượng như Quảng Ninh tăng 25,4%, Quảng Ngãi tăng 23,3%, Huế tăng 18,7%, Hải Phòng tăng 15,6% và Hà Nội tăng 12,5%. Doanh thu du lịch lữ hành của Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng 8,2%.

Trong mảng dịch vụ khác, Huế và Quảng Ninh tiếp tục là những điểm sáng lớn nhất khi đạt mức tăng trưởng lần lượt là 28,2% và 25,2%. Các địa phương khác như Bắc Ninh tăng 19,3%, Ninh Bình tăng 17,3%, Hà Nội tăng 9,1% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,7%.

Nhìn chung, số liệu thống kê 5 tháng đầu năm 2026 đã khẳng định xu hướng phục hồi và phát triển bền vững của nền kinh tế nội địa. Việc dòng tiền tiêu dùng tiếp tục đổ mạnh vào lĩnh vực dịch vụ và du lịch khi bước vào mùa hè hứa hẹn sẽ là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho các quý tiếp theo.

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Cục Thống kê Bộ Tài chính dịch vụ lưu trú và ăn uống Doanh thu bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng ngành du lịch lữ hành tăng trưởng 5 tháng đầu năm Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tăng trưởng thương mại dịch vụ 2026 xu hướng tiêu dùng 2026

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