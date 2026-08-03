Tiêu dùng nội địa, du lịch là động lực chính giúp bán lẻ và dịch vụ tăng trưởng bứt phá

Nhờ sức mua nội địa cải thiện cùng sự bùng nổ của ngành du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng năm 2026 đạt hơn 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng nổi bật đến từ đà bứt phá mạnh mẽ của dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tại nhiều địa phương trọng điểm...

Ngành du lịch ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá trong tháng 7/2026. Ảnh: baochinhphu.vn.

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục nhịp đập sôi động với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 669,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng 6 và tăng mạnh 14,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 7 tháng năm 2026, quy mô thị trường ước đạt 4.555,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực đạt 7,5% (cao hơn mức 7,4% của cùng kỳ năm 2025), khẳng định cầu tiêu dùng nội địa đang phục hồi và tăng trưởng rất ổn định.

Trong tổng cơ cấu, doanh thu bán lẻ hàng hóa đóng góp lớn nhất với 3.441,2 nghìn tỷ đồng (chiếm 75,5% tổng mức), tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và vật liệu xây dựng bứt phá tăng 22,8% so với cùng kỳ; sửa chữa xe có động cơ, mô tô tăng 13,6%; lương thực - thực phẩm tăng 12,7%; hàng may mặc tăng 12,4%. Đặc biệt, ngành nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng vọt 24,9%.

Doanh thu nhóm đá quý, kim loại quý trong tháng 7 giảm nhẹ 1,6% so với tháng trước do chịu tác động từ "cú sốc niềm tin" trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng, nhóm này vẫn giữ mức tăng trưởng cao 28,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Các địa phương có tốc độ tăng trưởng bán lẻ hàng hóa ấn tượng: Đà Nẵng (+14,2%), Quảng Ninh (+14,0%), Hà Nội (+12,9%), Cần Thơ (+12,9%), Đồng Nai (+12,8%), Hải Phòng (+12,6%) và TP. Hồ Chí Minh (+12,1%).

Bên cạnh hoạt động bán lẻ, các ngành dịch vụ tiêu dùng đặc biệt là du lịch và lưu trú ghi nhận mức bứt phá ngoạn mục nhờ các chính sách kích cầu du lịch và cao điểm hè.

Doanh thu 7 tháng dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 580,6 nghìn tỷ đồng (chiếm 12,7% tổng mức), tăng 15,9% so với cùng kỳ. Riêng tháng 7 tăng tới 19,0% so với cùng kỳ năm 2025.

Các địa phương dẫn đầu: Quảng Ninh và Khánh Hòa (cùng +20,4%), Đà Nẵng (+20,0%), Lâm Đồng (+19,3%), Huế (+19,2%), Thanh Hóa (+16,8%), Hải Phòng (+15,8%), Hà Nội (+14,8%) và TP. Hồ Chí Minh (+14,4%).

Riêng với du lịch lữ hành, doanh thu 7 tháng đạt 59,3 nghìn tỷ đồng (chiếm 1,3% tổng mức), tăng 16,3% so với cùng kỳ. Tính riêng tháng 7, doanh thu lữ hành tăng vọt 24,3% so với tháng 7/2025.

Theo đánh giá của Cục Thống kê, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế nhờ chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí du lịch hợp lý. Nhờ đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam 7 tháng năm 2026 đạt 13,9 triệu lượt người, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 1,67 triệu lượt người, giảm 0,7% so với tháng trước, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 13,9 triệu lượt người, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các điểm đến bùng nổ: Lâm Đồng dẫn đầu toàn quốc với mức tăng trưởng kỷ lục 39,6%; tiếp theo là Khánh Hòa (+30,1%), Huế (+28,5%), Quảng Ninh (+26,4%), Lào Cai (+21,0%), Hà Nội (+15,2%), Đà Nẵng (+14,0%) và TP. Hồ Chí Minh (+13,9%).

Các dịch vụ tiêu dùng khác doanh thu 7 tháng đạt 474,7 nghìn tỷ đồng (chiếm 10,4% tổng mức), tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương đạt mức tăng cao: Huế (+29,8%), Quảng Ninh (+27,9%), Khánh Hòa (+23,2%), Gia Lai (+20,8%), Ninh Bình (+20,3%).

Nhìn chung, kết quả 7 tháng năm 2026 cho thấy sức tiêu dùng nội địa và ngành du lịch tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy khu vực dịch vụ nói riêng và nền kinh tế nói chung. Sự tăng trưởng đồng đều giữa các nhóm hàng hóa thiết yếu lẫn các dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn đang tạo nền tảng vững chắc cho đà bứt phá kinh tế trong các tháng còn lại của năm 2026.