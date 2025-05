Kỳ nghỉ 5 ngày đánh dấu cột mốc mới về số lượt khách du lịch

Theo Cục Du lịch Quốc gia, trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày vừa qua, hầu hết các điểm du lịch trọng điểm trên cả nước đều ghi nhận tín hiệu tích cực với lượng khách tăng mạnh, từ 50 đến 100% so với cùng kỳ 2024. TP.HCM, nơi diễn ra sự kiện lớn nhất nước dịp này, thu hút gần 2 triệu lượt khách. Các tỉnh thành khác cũng đón lượng khách cao trên một triệu lượt là Thanh Hóa (1,6 triệu lượt), Quảng Ninh (1,1 triệu lượt), Khánh Hòa (1 triệu lượt)...

Về doanh thu du lịch, TP.HCM vẫn dẫn đầu của cả nước khi trong 5 ngày nghỉ lễ thu về hơn 7.100 tỷ đồng, Thanh Hóa đứng thứ hai với doanh thu gần 4.200 tỷ đồng. Kiên Giang không nằm trong danh sách các tỉnh thành đón nhiều khách nhất đợt này, với hơn 300.000 lượt, nhưng vẫn là một điểm sáng khi có doanh thu nằm trong top cao, với gần 1.000 tỷ đồng.

Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70% trên cả nước, theo Cục Du lịch. Trong những ngày đầu nghỉ lễ, đặc biệt là hai ngày 30/4 - 1/5, công suất phòng đạt trên 80%. Trong đó, nhiều điểm đến ven biển và TP.HCM đạt tỷ lệ kín phòng 90 - 95%.

Song song với nhu cầu lưu trú tăng cao, các sản phẩm du lịch nội đô, tour ngắn ngày cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Theo khảo sát từ các doanh nghiệp lữ hành, sức mua các chương trình tour trong TP.HCM tăng khoảng 30 - 35% so với năm 2024.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 30/4 - 4/5, thành phố đón khoảng 351.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 71.500 lượt; doanh thu từ du lịch ước đạt 730 tỷ đồng. Đáng chú ý số lượng khách lưu trú ước đạt 106.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 27.125 lượt. Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 97%.

Tại Quảng Ninh, trong ngày đầu tiên dịp lễ 30/4, lần đầu tiên địa phương này đón gần 1.700 du khách Nhật Bản cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long bằng tàu biển. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong 2 ngày (30/4 và 1/5), địa phương đã đón gần 500.000 lượt du khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.334 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng với Quảng Ninh, Hải Phòng cũng là điểm đến biển thu hút lượng khách lớn dịp lễ này với 380.000 lượt khách từ ngày 30/4 đến 2/5, trong đó Cát Bà đón 65.000 lượt khách, Đồ Sơn đón 280.000 lượt. Trong mùa hè năm nay, Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động nhằm hấp dẫn du khách như kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, khai trương đoàn tàu hoa phượng đỏ tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, ngành du lịch tỉnh ước đón trên 700.000 lượt khách. Đây là con số ấn tượng nhất từ trước tới nay. Lượng du khách đến Ninh Bình tăng 48,9% so với dịp nghỉ lễ năm 2024, trong đó có trên 124.000 lượt khách quốc tế, tăng 112,9% so với dịp nghỉ lễ năm 2024. Doanh thu du lịch ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 43,9% so với dịp nghỉ lễ năm 2024.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, công suất sử dụng phòng bình quân toàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ đạt từ 85 - 90%, một số cơ sở lưu trú có công suất sử dụng phòng cao như: khách sạn Ninh Bình Legend 100%, khách sạn Hoàng Sơn 90%, Vedana Resort 100%, Emeralda Resort 90%, khách sạn MT Collection 100%, Minawa Kênh Gà 90%. Các khách sạn, homestay trong khu vực Tam Cốc - Bích Động công suất bình quân đạt trên 90%...

Bà Hoàng Thị Vượng, trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa (Lào Cai), cho biết trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, Sa Pa đã đón gần 58.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Đáng chú ý, công suất buồng, phòng bình quân tại Sa Pa đạt 95%, riêng các ngày từ 1 đến 3/5 đạt 99%. Ưowsc tính trong năm ngày của kỳ nghỉ lễ, thị xã Sa Pa đón khoảng 180.000 lượt khách. Tổng thu từ du lịch dự kiến khoảng 500 tỉ đồng.

Từ ngày 30/4 đến ngày 4/5, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 369.000 lượt, tăng 16% so với dịp nghỉ lễ năm 2024; doanh thu ước đạt 428 tỷ đồng. Các điểm tham quan du lịch sinh thái, thiên nhiên thu hút số lượng lớn khách du lịch là động Phong Nha, động Thiên Đường, suối Nước Moọc, sông Chày - hang Tối, Công viên Ozo, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng...

Trong dịp nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú từ 3 sao và tương đương trở lên hoặc các homestay, farmstay, cơ sở lưu trú có cảnh quan đẹp, mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng và thành phố Đồng Hới có công suất phòng từ 95% trở lên; công suất sử dụng phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 85 - 90%.

Trong khi đó, Sở Du lịch Kiên Giang cho biết từ ngày 30/4 đến 2/5, chỉ riêng đảo ngọc Phú Quốc đã đón hơn 146 chuyến bay cả trong nước và quốc tế đến đảo; cảng Bãi Vòng có khoảng 43 chuyến phà, tàu cao tốc cập và xuất bến (lượng khách ước 10.000 - 12.000 khách/ngày). Số khách này chưa tính đi qua đường hàng không đến Phú Quốc.

Ông Bùi Quốc Thái, giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, thông tin các đơn vị dự báo các điểm du lịch ở bắc và nam đảo sẽ có lượng khách tăng từ 30 - 40% so với cùng kỳ 2024.

Từ góc độ đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị-truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, cho hay năm nay, hoạt động quảng bá sự kiện văn hóa, lịch sử được các địa phương triển khai từ rất sớm để hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Điều này đã góp phần truyền thông cho điểm đến, tạo điều kiện để các đơn vị du lịch, lữ hành thiết kế nhiều hành trình, sản phẩm trải nghiệm phù hợp.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, chính sự chủ động trong khâu chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao, trình diễn nghệ thuật với quy mô lớn tại địa phương, cùng sự kết hợp với các doanh nghiệp, đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới.

Qua đó, thúc đẩy nhu cầu vui chơi, giải trí, tham quan và nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã xây dựng bộ sản phẩm du lịch nghỉ lễ với đa dạng hành trình để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing BestPrice, nhận định với các con số ấn tượng trong dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, mùa du lịch cao điểm hè năm nay dự báo sẽ rất sôi động. Đây là khoảng thời gian nghỉ dưỡng dành cho gia đình, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ, nên các điểm đến biển đảo, các địa danh sinh thái có khí hậu dễ chịu và gần gũi thiên nhiên sẽ được ưu tiên lựa chọn.