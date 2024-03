Lãi kỷ lục, WCS nâng tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 lên 144%

CTCP Bến xe Miền Tây (mã WCS-HNX) thông báo lùi ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 từ 15/3 sang 20/3/2024. Ngoài ra, các nội dung khác không thay đổi.

Theo đó, WCS dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 144% (1 cổ phiếu nhận về 14.400 đồng). Công ty sẽ thanh toán cho cổ đông vào ngày 28/3 tới.

Như vậy với 2,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bến xe Miền Tây sẽ chi 36 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ không thấp hơn 20%. Như vậy, với đợt tạm ứng cổ tức lần này, WCS đã thực hiện chi cổ tức bằng tiền vượt gấp 7 lần so kế hoạch.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, tổng doanh thu năm 2023 của WCS đạt 157 tỷ đồng tăng 49,22% so với năm 2022 - trong đó: doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 140 tỷ đồng tăng 49,12% so với năm 2022. Nguyên nhân là từ ngày 01/01/2023, Công ty áp dụng thu tiền giá dịch vụ xe ra, vào bến theo biểu đồ xe chạy đã được cơ quan quản lý tuyến phê duyệt và từ ngày 10/01/2023 cơ quan chức năng đã cấm xe giường nằm vào khu vực nội đô nên các Doanh nghiệp vận tải đưa xe vào bến hoạt dộng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đạt 16,96 tỷ đồng tăng 50,06% so với năm 2022 chủ yếu là do gửi dài hạn và lãi suất huy động tăng vào đầu năm.

Tổng chi phí 73,77 tỷ đồng tăng 28,88% so với năm 2022, nguyên nhân là do trích trước tiền lương và các khoản chi phi khác tăng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 66,48 tỷ đồng tăng 73,36% so với cùng kỳ.

Ngày 19/4 tới, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại trụ sở công ty 395 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh nhằm báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Bảo cáo hoạt động của Ban kiểm sát năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toan năm 2023; Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng cho người quản lý và người lao động năm 2024...

Chốt phiên ngày 12/3, giá cổ phiếu này đạt 213.000 đồng/cổ phiếu và tăng gần 12% trong 6 tháng qua.