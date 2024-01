Techcombank hé lộ kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt ít nhất ở mức 20%/tổng lợi nhuận sau thuế

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, các chỉ số hoạt động kinh doanh của Techcombank đều tăng trưởng ấn tượng trong quý 4, giúp tổng thu nhập từ hoạt động tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ.

Ngoài tỷ lệ CASA tăng mạnh từ 33,6% ở cuối quý 3 lên 39,9% vào cuối quý 4, Techcombank còn tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành về tỷ lệ an toàn vốn (CAR), ở mức 14,4%.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cả năm 2023 tăng 9,5% đạt 10,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó riêng quý 4 thu nhập từ dịch vụ tăng 14,2% đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, là quý có nguồn thu từ dịch vụ tốt nhất trong lịch sử hoạt động của nhà băng này.

Động lực giúp hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ đến từ nguồn thu dịch vụ thẻ tăng 33,7% đạt 2.148 tỷ đồng trong năm qua; thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán tăng 81,5% so với cùng kỳ đạt 4.509 tỷ đồng; Thu từ dịch vụ ngoại hối tăng 9,2% đạt gần 996 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thu nhập lãi thuần quý 4 tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đã giảm ở 3 quý trước, giúp lãi thuần cả năm đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, thu hẹp tỉ lệ giảm cả năm 2023 xuống chỉ còn 8,6% so với năm trước.

Trong khi hiệu quả kinh doanh nâng cao thì Techcombank vẫn duy trì tốt việc tiết giảm chi phí hoạt động, với tỷ lệ chi phí /thu nhập (CIR) cả năm ở mức 33,1%.

Kết quả chung, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, vượt so với kế hoạch đề ra ở mức 22 nghìn tỷ đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4.2023. Kết quả kinh doanh 2023 của Techcombank đã thể hiện khả năng nắm bắt tình hình và dự báo sát diễn biến thị trường, cùng năng lực triển khai đúng kế hoạch đề ra của nhà băng này.

TỶ LỆ CASA PHỤC HỒI NGOẠN MỤC LÊN GẦN 40%

Trong năm 2023, tổng tài sản của Techcombank tăng 21,5% lên mức 849,5 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối năm. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 19,2% so với đầu năm lên ngưỡng 530,1 nghìn tỷ, phù hợp với hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước.

Tiền gửi của khách hàng đạt 454,7 nghìn tỷ đồng, tăng 26,9% so với đầu năm và 11,2% so với quý 3. Số dư CASA tăng trong 3 quý liên tiếp, đạt mức kỷ lục của Ngân hàng, 181,5 nghìn tỷ tại thời điểm cuối năm, tăng mạnh 37,0% so với quý 4 2022 và 31,9% so với quý 3. Qua đó, tỷ lệ CASA cải thiện lên tới 39,9%.

Mức tăng trưởng cho thấy năng lực ngân hàng giao dịch hàng đầu của Techcombank, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng khối lượng giao dịch trên các kênh số (tăng 41% so với cùng kỳ, lên 2,2 tỷ giao dịch, tương đương 13% thị phần giao dịch NAPAS) và lượng truy cập ứng dụng mỗi tháng dẫn đầu toàn cầu - hơn 50 lượt/ khách hàng chủ động.

Mặt khác, tiền gửi có kỳ hạn (TD) đạt 273,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20,9% so với đầu năm và tương đối ổn định theo quý, do lợi suất bắt đầu ít hấp dẫn hơn so với tỷ suất đầu tư và tiềm năng của thị trường bất động sản, trái phiếu và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Ngân hàng đạt 14,4% vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu trong ngành ngân hàng và cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8,0%. Chi phí dự phòng tăng 102,5% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự chủ động của Ngân hàng trong trích lập dự phòng. Chi phí tín dụng vẫn được kiểm soát tốt ở mức 0,8%. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2023 chỉ còn 1,19% từ mức 1,4% vào cuối quý 3. Tỷ lệ nợ xấu của cả danh mục cho vay và trái phiếu là 1,12%.

CỔ TỨC TIỀN MẶT TỐI THIỂU 20%/ TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Techcombank khép lại quý 4 năm 2023 với trên 13,4 triệu khách hàng, ghi nhận 2,6 triệu khách hàng mới trong cả năm 2023, nhiều hơn gấp đôi con số của năm 2022. Trong số đó, 46,8% gia nhập qua các kênh kỹ thuật số và 36,2% thông qua các đôi tác trong hệ sinh thái.

Sau một thập kỷ giữ vững mức tăng trưởng lợi nhuận gần 40%/năm, Techcombank hiện đã trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, với tổng lợi nhuận trước thuế trong 3 năm gần nhất đạt trên 3 tỷ USD.

Trên cơ sở tăng trưởng kinh doanh và tăng trưởng lợi nhuận bền vững, Ngân hàng đã đề xuất chính sách cổ tức dài hạn để trình Đại hội Đồng cổ đông vào tháng 4.2024 sắp tới. Ngân hàng dự kiến đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt ít nhất 20%/ tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm - hay 4 - 5% vốn chủ của Ngân hàng tại thời điểm đầu năm, tương đương với khoảng 1.500 đồng trên 1 cổ phiếu.

Với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, Ngân hàng tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt như nêu trên, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành, và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 từ 14-15%, là hoàn toàn khả thi.

“Tôi tin tưởng rằng chiến lược chuyển đổi và kết quả kinh doanh khả quan trong một năm 2023 khá thách thức một lần nữa khẳng định sức mạnh nội tại của Ngân hàng, đồng thời tạo bước đệm vững chắc cho tăng trưởng trong những năm tới. Qua đó cho phép Ngân hàng lên kế hoạch chiến lược cổ tức tiền mặt lâu dài cho cổ đông”, ông Jens Lottner - Tổng giám đốc Techcombank chia sẻ.