Cholimex Food tiếp tục duy trì trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 50%

Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex - Cholimex Food (mã CMF-UPCoM) vừa chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

Cụ thể, HĐQT Cholimex Food đã thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 50%/cổ phiếu, tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng.

Như vậy, với 8,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi trả 40,5 tỷ đồng cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/3.

Đáng chú ý, Cholimex Food đã duy trì truyền thống trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 50% từ năm 2019 cho đến nay.

Thời gian chi trả cổ tức vào ngày 10/5/2024. Còn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên, công ty sẽ thông báo sau.

Theo báo cáo quản trị năm 2023, hiện Cholimex Food đang có 3 cổ đông lớn gồm CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn - CHOLIMEX (mã CLX-UPCoM) nắm 40,72% vốn, công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan nắm 32,83% và Nichirei Foods Inc (Nhật Bản) nắm 19%.

Về kết quả kinh doanh, CMF ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2023 đạt gần 956 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước (860,7 tỷ). Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt 256 tỷ đồng, tăng khoảng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ; các khoản chi phí trong 3 tháng cuối năm đều tăng so với cùng kỳ, như chi phí bán hàng tăng từ 142 tỷ đồng lên 145 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 46 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn báo lãi sau thuế đạt gần 66 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 57 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của CMF đạt gần 3.411 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 6% so với năm trước (3.219 tỷ); Lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 221,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, so với mục tiêu đặt ra từ đầu năm, doanh thu và lợi nhuận đạt được của CMF đều không hoàn thành.

Chốt phiên giao dịch 4/3, giá cổ phiếu CMF tăng 0,77% lên 209.600 đồng/cổ phiếu và chỉ có 300 cổ phiếu được khớp lệnh.