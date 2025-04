Lãi quý 1/2025 tăng mạnh, GEE dự chi 700 tỷ trả cổ tức còn lại năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả phần còn lại cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (mã GEE-HOSE).

Theo đó, GEE thông báo chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện là ngày 14/5. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/4 tới.

Được biết ngày 17/1/2025, GEE đã thanh toán cổ tức đợt 1/2024 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với 305 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GEE dự chi 700 tỷ thanh toán cổ tức đợt 2/2024.

Bên cạnh đó, GEE dự kiến phát hành 61 triệu cổ phiếu tới tỷ lệ 5:1 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên BCTC công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/4 tới.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2025, GEE ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.281 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ 2024 (3.720 tỷ); Lợi nhuận gộp từ bán hàng, cung cấp dịch vụ đạt 832 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ (382 tỷ đồng);

Lợi nhuận trước thuế đạt 608 tỷ đồng, tăng 311%, gấp 4 lần so với cùng kỳ 2024 (147,74 tỷ); lãi sau thuế đạt 487,3 tỷ đồng, tăng 319,1% so với cùng kỳ (116 tỷ).

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng mạnh là do doanh thu thuần tăng 1.560,8 tỷ đồng so với năm trước dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh 450 tỷ đông, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 49 tỷ đồng - trong khi đó, chi phí tài chính giảm 56 tỷ đồng do chi phí lãi vay và chi phí nghiệp vụ LME - Hedging giảm; Ngoài ra, chi phí thuế TNDN tăng 89 tỷ đồng do lợi nhuận trước thuế tăng bởi các yếu tố nói trên.

Năm 2025, cổ đông GEE đã thông qua doanh thu hợp nhất đạt 22.282 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.686,9 tỷ đồng và sau thuế đạt 1.296,42 tỷ đồng; cổ tức 30%

Như vậy, với kết quả kinh doanh tích cực, sau quý đầu tiên của năm, GELEX Electric đã thực hiện được 23,7% mục tiêu doanh thu và 36% kế hoạch về lợi nhuận của năm 2025.