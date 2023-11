Cổ phiếu bị cảnh báo, VEAM sắp chi 5.570 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP - VEAM (mã VEA-UPCoM) thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị VEAM về việc chi trả cổ tức năm 2022.

Theo đó, VEA sẽ chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 41,869% (01 cổ phiếu nhận về 4.186,9 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 20/11 tới đây, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/12/2023.

Với 1,33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEAM dự kiến sẽ chi đến gần 5.570 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Được biết, cổ đông lớn nhất của VEA là Bộ Công thương nắm giữ 88,47% vốn tại VEA và sẽ được nhận nhận hơn 4.900 tỷ đồng cổ tức từ VEAM.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2023, VEAM ghi nhận doanh thu thuần giảm 28% từ 1.232 tỷ xuống 884 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 20% từ 1.919 tỷ đồng còn 1.540 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần giảm 42% từ 424,87 tỷ xuống còn 247 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 8% từ 5.141 tỷ xuống 4.722 tỷ đồng và hoàn thành 83% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2023.

Tính đến cuối quý 3/2023, VEAM gửi ngắn hạn ngân hàng tới 18.482 tỷ đồng, tăng gần 5.900 tỷ so với đầu năm. Ngoài ra, VEAM vẫn còn 585 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi không thời hạn, tăng gần gấp đôi so với số dư đầu năm (297 tỷ đồng). Trong kỳ, VEAM thu về 4.031 tỷ đồng tiền lãi từ các công ty liên doanh liên kết, giảm gần 600 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022 (4.615 tỷ đồng).

Trong đó, lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 của công ty mẹ tăng 31% từ 853 tỷ lên 1.116 tỷ đồng là do doanh thu hoạt động tài chính (cổ tức, lợi nhuận được chia từ các đơn vị có vốn góp của VEAM, lãi tiền từ tiền gửi ngân hàng) tăng 32% tương ứng tăng gần 300 tỷ đồng.

Còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2023 lại giảm 20% xuống còn hơn 1.540 tỷ đồng là do lợi nhuận gộp giảm 14% so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 48%, lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết giảm 26% và chi phí thuế tăng 48%.

Hiện, HNX đã đưa cổ phiếu VEA vào diện chứng khoán bị cảnh báo, kể từ ngày 11/4/2023. Theo đó, hơn 1,3 tỷ cổ phiếu VEA trên sàn UPCoM sẽ bị vào diện cảnh báo trên UPCoM do báo cáo tài chính năm của công ty bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ 3 năm liên tiếp trở lên.





Chốt phiên giao dịch ngày 3/11, giá cổ phiếu này tăng 2,75% lên 37.400 đồng/cp và giảm gần 5% từ đầu năm đến nay và vốn hóa thị trường tương ứng gần 48.400 tỷ đồng (~2 tỷ USD).