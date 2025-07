LHG chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2024 bằng tiền

Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, LHG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 19%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/7 tới và ngày chi trả là ngày 25/8/2025. Ước tính công ty phải chi hơn 95 tỷ trả cổ tức năm 2024.

Trước đó, LHG đã phát hiện văn bản được đóng dấu của Sờ giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về việc thực hiện chi cổ tức năm 2024 của công ty đăng tải trên phần bình luận của tài khoản "Người Hải Phòng” trên trang web http://fireant.vn/charts.

Theo đó, LHG đã tiến hành lập vi bằng và gửi công văn đến HOSE để yêu cầu xác minh thông tin được đăng tải và sử dụng con dấu của HOSE.

Ngày 09/07/2025, HOSE đã xác minh thông tin bằng việc đăng thông báo phát hiện văn bản giả mạo được đóng dấu của Sở. Qua đó, HOSE cảnh báo nhà đầu tư lưu ý cảnh giác thông tin không đúng sự thật trên các ứng dụng mạng xã hội để phòng tránh rủi ro.

Tính đến ngày 11/07/2025, LHG chưa công bố thông tin trên trang web công ty cũng như HOSE về ngày thực hiện chi cổ tức năm 2024 đến cổ đông và để tránh rủi ro cũng như tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, LHG cho biết cổ đông nên truy cập thông tin chính thức của Công ty cổ phần Long Hậu qua trang thông tin điện tử của công ty http://www. longhau.com.vn/ và trang thông tin điện tử của HOSE www.hsx.vn.

Kết thúc quý 1/2025, LHG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 110,08 tỷ đồng, tăng 78,63 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ đạt 31,45 tỷ đồng. LHG cho biết doanh thu thuần hoạt động kinh doanh quý 1/2025 tăng 157,52 tỷ đồng so với cùng kỳ là do doanh thu cho thuê lại đất khu công nghiệp trong quý 1 này tăng 136,36 tỷ đồng; doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại và các hoạt động khác tăng 21,16 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, giá vốn tăng 58,03 tỷ đồng so với cùng kỳ là do giá vốn cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng trong quý 1/2025 tăng 44,79 tỷ đồng theo doanh thu; Giá vốn các hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại và các hoạt động khác tăng 13,24 tỷ đồng theo doanh thu.

Do đó, doanh thu thuần tăng 157,52 tỷ đồng và giá vốn tăng 58,03 tỷ đồng làm lợi nhuận gộp tăng 99,49 tỷ đồng so với cùng kỳ;

Mặt khác, doanh thu tài chính giảm 1,15 tỷ đồng; Còn chi phí tài chính tăng 1,44 tỷ đồng so với cùng kỳ làm giảm lợi nhuận 2,59 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng 0,16 tỷ đồng làm giảm lợi nhuận 0,16 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động khác tăng 0,5 tỷ đồng làm tăng lợi nhuận 0,5 tỷ đồng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 2,56 tỷ đồng - trong khi đó, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng 16,05 tỷ đồng so với cùng kỳ làm giảm lợi nhuận trong kỳ là 18,61 tỷ đồng.

Năm 2025, cổ đông LHG thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 657,207 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 145,070 tỷ đồng.