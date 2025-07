VN-Index tiếp tục hướng đến vùng đỉnh lịch sử 1500 điểm -1537 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 21-25/7/2025.

Trong tuần, VN-Index tăng 39,52 điểm, tương đương 2,71% lên 1.497,28 điểm. Tương tự, Hnx-Index tăng 8,96 điểm, tương đương 3,75% lên 247,77 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử thách vùng đỉnh lịch sử được thiết lập năm 2022 tương ứng vùng 1.490-1.510 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử thách vùng đỉnh lịch sử được thiết lập năm 2022 tương ứng vùng 1.490-1.510 điểm nhờ sự hỗ trợ luân phiên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong các phiên tiếp theo.



Sự chi phối về mặt điểm số của các cổ phiếu vốn hóa nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp diễn và tiếp tục khiến cho trạng thái phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu còn lại trở nên rõ nét hơn theo theo KQKD quý II của từng doanh nghiệp cụ thể.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục, tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo toàn lợi nhuận. Đồng thời, nhà đầu tư có thể tiếp tục thực hiện bán chốt lời từng phần khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 1.490-1.510 điểm.



Các hoạt động trading T+ có thể xem xét thực hiện mua với tỷ trọng thấp với chiến lược mua các nhóm cổ phiếu chưa tăng để đón đầu sự luân chuyển dòng tiền”.

Thị trường có thể trải qua thêm một giai đoạn rung lắc ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index hôm nay chứng kiến sự giằng co quyết liệt trước ngưỡng 1,500. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1,497.28 điểm, tăng hơn 7 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 10/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Thực phẩm & đồ uống và Dầu khí dẫn đầu đà tăng.



Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm là ngành giảm điểm mạnh nhất giảm hơn 1%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Cây nến doji cho thấy sự giằng co giữa bên bán và bên mua trong vùng 1.485 – 1.500. Trong những phiên tới, thị trường có thể trải qua thêm một giai đoạn rung lắc ngắn hạn trong vùng này. Đây cũng sẽ là giai đoạn hình thành nền giá mới để thị trường có động lực tăng tiếp".

VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá 1.500 điểm -1.537 điểm, tương ứng giá cao nhất đỉnh lịch sử tháng 1/2022

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn VN-Index tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất 1.480 điểm sau khi đã vượt lên. VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá 1.500 điểm -1.537 điểm, tương ứng giá cao nhất đỉnh lịch sử tháng 1/2022. VN30 duy trì xu hướng tăng giá vượt trội sau khi vượt lên giá cao nhất lịch sử tháng 1/2021. Thị trường vẫn tăng trưởng và trong giai đoạn cập nhật kết quả kinh doanh quí II/2025. Với những điểm nhấn nổi bật, tăng giá tốt ở các mã bắt đầu có thông tin tích cực.

Trong báo cáo định hướng 06 tháng cuối năm 2025, chúng tôi nhận định chỉ số VN30 khó có thể vượt qua vùng đỉnh lịch sử năm 2021. Thực tế VN30 đang vượt vượt lên giá định lịch sử tháng 11/2021. Tạo động lực dẫn dắt VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá đỉnh năm 2022. Về kỹ thuật VN30 vẫn sẽ cần kiểm định lại vùng giá đỉnh sau khi vượt qua. Hành động hợp lý lúc này là "Trend Following", nắm giữ theo xu hướng tăng trưởng theo đúng tiêu đề báo cáo. Đồng thời đánh giá các cơ hội đầu tư ở các nhóm ngành được xem là động lực tăng trưởng chính, với mục tiêu tăng trưởng GDP trong 06 tháng cuối năm trên 8%. Ở vùng giá hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 330 tỉ USD, tương đương 70% GDP 2024. Nhà đầu tư nắm giữ theo xu hướng, theo dõi các áp lực bán giá cao. Đánh giá kỹ các giao dịch ngắn hạn khi VN-Index hướng đến vùng giá đỉnh lịch sử tháng 1/2022.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Tần suất xuất hiện các phiên giao dịch rung lắc sẽ nhiều hơn khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 1.500-1.530 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Mặc dù đà tăng chưa có dấu hiệu suy yếu nhưng lực cầu bắt đầu thận trọng quanh vùng 1.500 điểm bởi VN-Index chưa vượt được ngưỡng này. Ngoài ra, hoạt động chốt lãi tuy thấp nhưng xuất hiện trên nhiều cổ phiếu hơn trong phiên 18/07. Do đó, tần suất xuất hiện các phiên giao dịch rung lắc sẽ nhiều hơn khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 1.500-1.530 điểm trong thời gian tới. Hỗ trợ ngắn hạn là đường MA5 quanh vùng 1.480-1.485 điểm”.

Xu hướng tăng của chỉ số vẫn duy trì với mục tiêu ngắn hạn hướng tới vùng đỉnh cũ 1.530

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.497,28 điểm tăng 7,3 điểm (+0,49%). KLGD khớp lệnh 1,5 tỷ đơn vị.

VN-Index giữ vững trạng thái tích cực mặc dù đối diện áp lực giằng co tại vùng cản tâm lý 1.500.

Xu hướng tăng của chỉ số vẫn duy trì với mục tiêu ngắn hạn hướng tới vùng đỉnh cũ 1.530 và hỗ trợ gần nâng lên vùng 1.480 – 1.490”.

VN-Index có thể giằng co quanh 1.500 trong một số phiên tới trước khi tiếp tục xu hướng tăng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index tăng 7 điểm, kết phiên ở mức 1.497 điểm (+0.5%). Lực bán chốt lời xuất hiện sau khi VN-Index chạm mốc 1.500. Mặc dù vậy, lực cầu vào nhóm Ngân hàng gần cuối phiên giúp VN-Index tiếp tục tăng điểm.

Với diễn biến thị trường trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể giằng co quanh 1.500 trong một số phiên tới trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến của thị trường tại mức 1.500”.

Dòng tiền sôi động luân chuyển qua các nhóm ngành cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận với động thái dứt khoát

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“Nhóm cổ phiếu Ngân hàng quay trở lại nâng đỡ chỉ số, VN-Index tăng 7,27 điểm, tương đương 0,49% trong phiên cuối tuần.

Ở khung 1H, chỉ báo MACD tạo đỉnh thứ 2 cùng với chỉ báo RSI đều hình thành phân kỳ âm, cho thấy xung lực của thị trường trong ngắn hạn có phần sụt giảm và xác suất cao các nhịp rung lắc sẽ mạnh hơn trong những phiên tới. Chỉ báo CMF = 0.17 và dần hướng xuống, thể hiện lực cầu chủ động đã hạ nhiệt vào cuối phiên.

Ở khung 1D, VN-Index tạo cây nến Doji đỏ lưỡng lự với khối lượng giao dịch bùng nổ trong gần 3 tháng qua, thể hiện sự giằng co kịch liệt giữa 2 bên mua – bán tại vùng chỉ số cao. Chỉ báo RSI tiếp tục đi sâu vào vùng quá mua tại 85,72, cho thấy sức nóng của thị trường.

VN-Index có xu hướng vận động với biên độ lớn trong 1 tuần giao dịch qua và nỗ lực duy trì đà tăng về mặt điểm số khi các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, MSN, TCB, VPB liên tục thay nhau tăng điểm. Dòng tiền sôi động luân chuyển qua các nhóm ngành cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận với động thái dứt khoát. Tuy nhiên thị trường dần xuất hiện các lực chốt lời sau đà tăng nóng kể từ cuối phiên sáng hôm nay. Việc xảy ra các nhịp rung lắc trong xu hướng tăng lên các ngưỡng điểm số cao của chỉ số chung là không tránh khỏi. Nhà đầu tư có thể tiếp tục quan sát sức mạnh thị trường, hạn chế mua đuổi và hạn chế gia tăng tỷ trọng các cổ phiếu đã tăng nóng trong vài phiên qua.”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.