Tổng giám đốc DXG đăng ký bán cổ phiếu

Ông Bùi Ngọc Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Theo đó, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc DXG đăng ký bán ra 744.418 cổ phiếu DXG trong thời gian 24/7 đến 22/8 nhằm mục đích giảm sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, ông Đức sẽ giảm sở hữu từ 1,69 triệu cổ phiếu, chiếm 0,17% xuống 952.000 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn tại DXG.

Mới đây, công ty mới tái bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức giữ chức vụ Tổng giám đốc DXG, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2030.

Cùng chiều bán, Dragon Capital mới thông báo đã bán ra 3,5 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 15/7 - trong đó, Saigon Investments Limited bán ra 2 triệu cổ phiếu, Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 500.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm sở hữu từ 153,5 triệu cổ phiếu, chiếm 15,07% xuống còn 150,05 triệu cổ phiếu, chiếm 14,72%) vốn điều lệ DXG.

Chốt phiên ngày 15/7, giá cổ phiếu DXG dừng ở mức 18.550 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, Dragon Capital có thể thu về gần 65 tỷ đồng.

Trước đó, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), thành viên của Dragon Capital cho biết đã mua 500.000 cổ phiếu DXG, vào ngày 03/07, nâng sở hữu từ gần 50,8 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 4,98% lên gần 51,3 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 5,03%, qua đó trở thành cổ đông lớn của DXG.

Ngày 3/7, giá cổ phiếu này đóng cửa ở mức 16.900 đồng/cổ phiếu, tạm tính VEIL đã phải chi ra khoảng 8,5 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Tuy nhiên đến ngày phiên 8/7, quỹ này thông báo đã ra 810.000 cổ phiếu DXG. Sau giao dịch, quỹ này đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 51,261 triệu cổ phiếu, chiếm 5,03% xuống hơn 50,45 triệu cổ phiếu, chiếm 4,95%. Qua đó, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ Dragon Capital cũng giảm còn gần 159 triệu cổ phiếu, chiếm 15,5568% vốn tại DXG.

Kết phiên ngày 8/7, giá cổ phiếu DXG đóng cửa ở mức 17.200 đồng/cổ phiếu và tạm tính mức giá này, Vietnam Enterprise Investments Limited đã thu về 23,93 tỷ đồng.

Được biết, VCSC đã có duy trì khuyến nghị "khả quan" cho DXG và điều chỉnh tăng 24% giá mục tiêu lên 18.600 đồng/cổ phiếu, chủ yếu nhờ điều chỉnh thời gian mở bán cho dự án The Privé, hiện dự kiến hoàn tất trong giai đoạn 2025–2028 (so với ước tính trước đó là trong năm 2025–2029), định giá cao hơn cho mảng môi giới và cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2026.

Bên cạnh đó, VCSC điều chỉnh tăng 3% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiều số năm 2025, phản ánh đóng góp cao hơn từ các dự án tự phát triển của DXS. Đồng thời, VCSC điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiều số năm 2026 và 2027 lần lượt 1% và 2%, chủ yếu do chi phí lãi vay ròng ước tính tăng.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiều số trong năm 2025 đạt 274 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và năm 2026 đạt 433 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2025 và dự báo này chủ yếu là do kỳ vọng doanh số bán hàng và bàn giao tại Gem Sky World (GSW) tăng và mảng môi giới Bất động sản tiếp tục phục hồi.

Tuy nhiên, VCSC chưa đưa vào mô hình định giá kế hoạch phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐ tháng 4/2025 (93,5 triệu cổ phiếu, tương đương 9,2% lượng cổ phiếu đang lưu hành), chủ yếu nhằm tăng vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu tại các công ty con của DXG.

VCSC cho biết rủi ro đối với công ty là tiến độ mở bán mới chậm hơn dự kiến; rủi ro pha loãng từ kế hoạch huy động vốn.