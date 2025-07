Petrolimex bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã PLX-HOSE) thông báo bổ nhiệm nhân sự.

Theo đó, PLX bổ nhiệm ông Lưu Văn Tuyển - Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc Petrolimex với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 18/7.

Được biết, ông Lưu Văn Tuyển (1969), quê Hưng Yên, là cử nhân Kế toán và thạc sĩ Kinh tế.

Ông Tuyển gia nhập Petrolimex từ năm 2002 với vị trí thành viên Ban kiểm soát. Sau đó, ông Tuyển trải qua nhiều vị trí chủ chốt ở PLX, trong đó có chức Kế toán trưởng (2012 - 2019) và Phó tổng Giám đốc từ năm 2019 đến nay. Từ tháng 6/2023, ông Tuyển đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị Petrolimex.

Hiện, ông Tuyển đại diện cho phần vốn nhà nước do Bộ Tài chính nắm giữ tại Petrolimex, tương ứng 93,5 triệu cổ phiếu PLX, chiếm tỷ lệ 7,23% vốn điều lệ. Ông Tuyển và người thân không sở hữu cá nhân cổ phần nào tại PLX.

Trước đó, ông Đào Nam Hải – Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty bảo hiểm Petrolimex (Pjico) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố liên quan đến hoạt động tại Pjico. Theo thông tin được đăng tải, vụ việc không liên quan đến Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng như không phát sinh từ hoạt động của Tập đoàn.

Kể từ ngày 30/5/2025, thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Petrolimex đã tạm dừng tư cách thành viên Hội đồng quản trị với ông Đào Nam Hải và đã được Tập đoàn công bố thông tin theo quy định.

Như vậy, Ban tổng giám đốc của PLX có 1 Tổng giám đốc là ông Lưu Văn Tuyển và 7 Phó tổng gồm: các ông Trần Ngọc Năm; Nguyễn Quang Dũng; Nguyễn Văn Sự; Nguyễn Xuân Hùng; Nguyễn Sỹ Cường; Nguyễn Ngọc Tú và ông Nguyễn Đình Dương.

Được biết, VCSC đã điều chỉnh giảm 13% giá mục tiêu xuống 42.800 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu PLX do giá cổ phiếu này đã giảm 16% trong 3 tháng qua.

Theo VCSC, việc điều chỉnh giá mục tiêu của VCSC phản ánh mức giảm 16% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025–2029 (tương ứng -34%/-24%/-22%/-11%/-10% cho giai đoạn 2025–2029), ảnh hưởng nhiều hơn so với tác động tích cực từ việc VCSC cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2026.

Đồng thời, dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số thấp hơn của VCSC chủ yếu phản ánh mức giảm 0,5% trong kết quả sản lượng bán hàng trong nước sau kiểm toán năm 2024; mức giảm 2,6% lợi nhuận gộp trên mỗi lít do kết quả quý 1/2025 yếu và dự báo giá dầu Brent thấp hơn và mức tăng 1,8% trong dự báo tổng chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) dựa theo kết quả chi phí cao trong quý 1/2025.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo/cốt lõi năm 2025 sẽ lần lượt giảm 24%/16% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lợi nhuận gộp trên mỗi lít giảm 5%: dự phòng hàng tồn kho 687 tỷ đồng từ việc giá dầu Brent giảm 19% so với cùng kỳ năm trước và giả định khoản lỗ ghi nhận một lần trị giá 300 tỷ đồng từ việc thoái vốn Petrolimex Lào. Theo VCSC thì các yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với tác động tích cực từ sản lượng bán xăng dầu trong nước tăng 6,0% và lợi nhuận gộp hóa dầu tăng 20% từ đà phục hồi của PLC.

Bên cạnh đó, VCSC dự phóng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS báo cáo giai đoạn 2024-2027 là 19%, được thúc đẩy bởi CAGR sản lượng là 5% và biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 7,8% vào năm 2026 so với mức trung bình 8,6% trước đại dịch COVID-19.

Theo VCSC, PLX có định giá hấp dẫn với P/E trung bình dự phóng các năm 2025/2026 là 18,0 lần (tương ứng PEG 2 năm là 0,9). Tuy nhiên yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu này là tăng vốn điều lệ thông qua cổ tức bằng cổ phiếu, lãi từ thoái vốn PLC và rủi ro đối với PLX là giá dầu biến động bất lợi.