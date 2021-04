Lãi giảm, tổ chức liên quan đến Phó chủ tịch LHG muốn bán hết cổ phiếu

Theo đó, SPD, tổ chức liên quan với ông Lê Mạnh Thường, Phó chủ tịch HĐQT tại Long Hậu đăng ký bán toàn bộ 137.910 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,28% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 3/5 đến ngày 1/6.

Được biết, SPD đã đăng ký bán hết số cổ phiếu trên từ 20/1 đến nay, nhưng không bán được do giá chưa đạt mức kỳ vọng.

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu LHG sau khi giảm sâu còn 29.800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 1/2) thì nay đã hồi phục lên mốc 36.900 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 27/4, giá cổ phiếu này giảm 900 đồng về còn 36.000 đồng/cổ phiếu và tăng 700 đồng/cổ phiếu so với chốt phiên ngày 4/1/2021.

Trước đó, trong quý 1/2021, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 110,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 46,6% và 48,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo LHG, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 32,67 tỷ đồng, giảm 30,48 tỷ đồng do với cùng kỳ là do doanh thu cho thuê lại đất khu công nghiệp quý 1/2021 giảm 105,32 tỷ đồng so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại và các hoạt động khác trong quý 1 này tăng gần 9,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giá vốn quý 1/2021 giảm hơn 59 tỷ đồng do giá vốn cho thuế đất khu công nghiệp quý 1/2021 giảm 125,3 tỷ đồng, giá vốn cho thuế nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại và các hoạt động khắc tăng 5,62 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh thu tài chính giảm, chi phí tài chính tăng làm giảm lợi nhuận 1,51 tỷ đồng, lãi trong công ty liên kết cũng giảm 1,26 tỷ đồng...

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của LHG tăng 13,3% so với đầu năm từ 2.599,6 tỷ đồng lên 2.945,5 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm nhẹ từ 699,6 tỷ giảm còn 682,9 tỷ đồng, bất động sản đầu tư giảm nhẹ từ 509,36 tỷ xuống còn 498,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng mạnh từ 36,7 tỷ hồi đầu năm lên tới gần 440 tỷ đồng; lãi sau thuế chưa phân phối tăng từ gần 614 tỷ lên gần 647 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần đạt gần 72 tỷ.

Được biết, kết thúc năm 2020, LHG ghi nhận tổng doanh thu thực hiện là 688 tỷ đồng, tăng 7,64% so với năm 2019 và đạt 75,18% so với kế hoạch. Năm 2020, mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty là cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2020 chính thức khai thác Nhà xưởng Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Nhà xưởng cao tầng.

Doanh thu tài chính và lãi công ty liên kết cả năm là 43,38 tỷ đồng, bằng 716% so với kế hoạch năm và bằng 118% so với năm 2019, trong đó gồm 34,27 tỷ đồng tiền gửi và lãi công ty liên kết là 9,01 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 198,63 tỷ đồng, tăng 39,19% so với cùng kỳ và vượt 61,12% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2020.

Năm 2021, công ty dự kiến tổng doanh thu đạt gần 866 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 143,3 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục công tác bồi thường, thu hồi đất KCN Long Hậu 3 (GĐ1), thi công bàn giao cho khách hàng; Tiếp tục tìm kiếm quỹ đất mới, chuẩn bị thủ tục đầu tư KCN Long Hậu 3 (GĐ2, 90 Ha), KCN An Định (200 Ha); Tiếp tục kinh doanh Nhà xưởng cao tầng (GĐ1), Trung tâm thương mại dịch vụ, Nhà xưởng xây sẵn tại Đà Nẵng; Triển khai nhà xưởng mới (10.000 m2) và nhà kho (10.000 m2) tại KCN Long Hậu; Triển khai thêm nhà xưởng mới (10.000 m2) tại Đà nẵng và đảm bảo tỷ lệ lấp đầy tại các nhà xưởng hiện hữu 100% & mức độ tăng trưởng các dịch vụ tiện ích ổn định đạt 110% so với thực hiện năm 2020.