Lo ngại về điện toán lượng tử kìm hãm đà tăng trưởng Bitcoin

Trong chương trình podcast Chain Reaction của Cointelegraph, ông Muneeb Ali cảnh báo Bitcoin cần có lộ trình nâng cấp bảo mật rõ ràng và đáng tin cậy để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
“Đà tăng trưởng của Bitcoin đang bị giới hạn bởi nỗi lo về điện toán lượng tử”, ông Ali nhận định.
Sự thiếu chắc chắn về mức độ an toàn của Bitcoin trước công nghệ lượng tử có thể đang khiến các nhà đầu tư tổ chức thận trọng, và trì hoãn rót các khoản đầu tư lớn, cho đến khi các nhà phát triển đưa ra được lộ trình bảo vệ mạng lưới trước các cuộc tấn công bằng máy tính lượng tử một cách đáng tin cậy.
Stacks là mạng lưới Lớp 2 (Layer 2) được xây dựng nhằm mở rộng chức năng cho Bitcoin, cho phép triển khai hợp đồng thông minh (smart contract) và ứng dụng phi tập trung (DApp) mà không cần thay đổi chuỗi Bitcoin gốc
Ông Ali cảnh báo Bitcoin có thể đối mặt với giai đoạn rủi ro lớn hơn nếu các nhà phát triển không đạt được những bước tiến trong tăng cường khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng máy tính lượng tử trước năm 2028.
Dĩ nhiên, việc nâng cấp một mạng lưới như Bitcoin thường cần nhiều năm để triển khai. Sau khi các thay đổi kỹ thuật được thống nhất và thực hiện, người dùng cũng cần thêm thời gian để chuyển tài sản sang các địa chỉ mới có khả năng bảo vệ tốt hơn trước những mối đe dọa.
Vị chuyên gia cho rằng năm 2030 nên được xem là mục tiêu để toàn ngành chuyển đổi sang các giải pháp bảo mật chống lượng tử.
Tuy nhiên, theo ông Ali, những tiến bộ trong lĩnh vực AI có thể thúc đẩy quá trình phát triển máy tính lượng tử, khiến thời hạn chuẩn bị cho Bitcoin có thể phải đẩy sớm lên năm 2029.
Nhà sáng lập Stacks thừa nhận một bộ phận cộng đồng Bitcoin cho rằng mối đe dọa từ điện toán lượng tử còn xa và những lo ngại hiện nay có thể bị phóng đại. Tuy nhiên, chính sự bất đồng trong quan điểm cấp bách của vấn đề cũng có thể làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt khi mạng lưới chưa có một lộ trình nâng cấp đủ rõ ràng để ứng phó với rủi ro trong tương lai.
Ông cho rằng một máy tính lượng tử đủ mạnh để tạo ra mối đe dọa thực sự nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại một phòng thí nghiệm nghiên cứu lớn, thay vì nằm trong tay một kẻ tấn công bí ẩn.
Và dĩ nhiên, những doanh nghiệp như Google hoặc Microsoft sẽ không có nhiều động cơ sử dụng công nghệ này để đánh cắp Bitcoin. Tuy nhiên, những đột phá công nghệ khi được công bố rộng rãi có khả năng sẽ trở thành vũ khí tấn công của kẻ xấu.
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