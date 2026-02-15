Chủ Nhật, 15/02/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Công bố 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hà Lê

15/02/2026, 16:44

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, vừa ký ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khoá XVI theo từng đơn vị trong cả nước.

Theo Nghị quyết, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị: Công bố danh sách 864 người ứng cử ĐBQH khoá XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 ĐBQH khoá XVI.

Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu: Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban bầu cử, Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan ở Trung ương, địa phương và cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

VnEconomy

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương đủ điều kiện ứng cử ĐBQH khóa XVI

14:54, 12/02/2026

Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương đủ điều kiện ứng cử ĐBQH khóa XVI

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đắk Lắk phải tạo chuyển biến thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ

14:50, 12/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đắk Lắk phải tạo chuyển biến thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn là đầu tư cho phát triển bền vững

16:39, 11/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn là đầu tư cho phát triển bền vững

Từ khóa:

Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG ứng cử đại biểu Quốc hội

Chủ đề:

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Để Việt Nam hóa rồng: "Hành lang hẹp" và chìa khóa từ tăng năng suất lao động

Để Việt Nam hóa rồng: “Hành lang hẹp” và chìa khóa từ tăng năng suất lao động

Tăng trưởng dựa trên thâm dụng vốn và lao động giá rẻ đang dần chạm tới giới hạn, đẩy Việt Nam đối mặt với nguy cơ “bẫy thu nhập trung bình” hiện hữu. Để duy trì đà phát triển khi giai đoạn dân số vàng đi qua, chìa khóa nằm ở việc cải thiện năng suất lao động và chuyển dịch sang giai đoạn đổi mới sáng tạo...

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 119/2026/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Hội chợ mùa Xuân 2026: Mở ra "cánh cửa" của niềm tin và khát vọng

Hội chợ mùa Xuân 2026: Mở ra “cánh cửa” của niềm tin và khát vọng

Với hơn 500.000 lượt khách tham quan và những con số doanh thu ấn tượng, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại đơn thuần, mà đã trở thành không gian văn hóa đặc sắc, khơi duyên cho những vận hội mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình...

Kinh tế Việt Nam tháng 1/2026: Mở rộng được duy trì, những ràng buộc tăng trưởng lộ diện

Kinh tế Việt Nam tháng 1/2026: Mở rộng được duy trì, những ràng buộc tăng trưởng lộ diện

Bức tranh kinh tế tháng 1/2026 cho thấy nền kinh tế duy trì trạng thái mở rộng, các ràng buộc tăng trưởng cốt lõi đã lộ diện rõ hơn, có xu hướng đan xen, cộng hưởng lẫn nhau...

Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương đủ điều kiện ứng cử ĐBQH khóa XVI

Thống nhất danh sách 217 người ở Trung ương đủ điều kiện ứng cử ĐBQH khóa XVI

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Tết về quê mẹ

eMagazine

Tết về quê mẹ

Ẩm thực Việt "thiên đường" đang thức giấc

eMagazine

Ẩm thực Việt “thiên đường” đang thức giấc

1

AI dẫn đầu làn sóng đầu tư an ninh mạng tại Việt Nam

Thị trường

2

Chính thức cấp phép cho Internet Starlink vào Việt Nam

Kinh tế số

3

Xe điện Trung Quốc “Made in USA”: Khi pháo đài bảo hộ công nghiệp Mỹ bắt đầu rạn nứt

Kinh tế xanh

4

Cục Hải quan hối thúc bộ ngành gỡ điểm nghẽn Nghị định 46

Tài chính

5

Công nghiệp văn hóa: “Kho vàng” cho phát triển kinh tế

eMagazine

