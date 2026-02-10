Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy trí tuệ tập thể, sớm đưa tinh thần Đại hội XIV vào cuộc sống

Gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thành công của Đại hội là kết tinh trí tuệ, trách nhiệm và đoàn kết của toàn Đảng; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm hiện nay là nhanh chóng cụ thể hóa văn kiện, đưa nghị quyết vào hành động và kết quả thực chất.

Chiều 10/2, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì buổi gặp mặt.

KẾT TINH TRÍ TUỆ, TRÁCH NHIỆM VÀ ĐOÀN KẾT

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác tổ chức Đại hội XIV được triển khai trong bối cảnh đặc biệt, khi tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao; đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, khó và nhạy cảm, nhất là tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ta cũng phải chịu một mất mát rất lớn khi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, sự ra đi của đồng chí vừa là nỗi đau sâu sắc, vừa đặt ra yêu cầu rất cao về bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, sự vững vàng và trách nhiệm chính trị trong việc tiếp tục chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt thành viên Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định thành công của Đại hội XIV là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó có đóng góp quan trọng của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc. Đây là kết quả của quá trình lao động trí tuệ bền bỉ, nghiêm túc, khoa học; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự hy sinh thầm lặng, vượt qua áp lực lớn về thời gian, khối lượng công việc và yêu cầu rất cao về chất lượng.

Một trong những điểm mới quan trọng trong xây dựng văn kiện Đại hội XIV là việc tích hợp ba báo cáo lớn, kèm theo chương trình hành động thành một chỉnh thể thống nhất. Cách làm này không chỉ giúp văn kiện cô đọng, mạch lạc hơn mà còn thể hiện rõ cách tiếp cận biện chứng, toàn diện và tính hành động cao. Trong thời gian ngắn, các Tiểu ban đã phối hợp triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Công tác nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, công tâm, đúng nguyên tắc và bám sát quy định của Đảng; kết hợp hài hòa giữa kế thừa và phát triển, giữa ổn định và đổi mới. Kết quả Đại hội bầu cử một lần, bầu đủ theo đề án, với tỷ lệ phiếu tập trung cao, phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự và sự thống nhất cao trong toàn Đảng.

Cùng với đó, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được triển khai chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác phục vụ. Những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng này đã góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, trí tuệ, dân chủ, đúng quy định để Đại hội thành công tốt đẹp.

TỪ VĂN KIỆN ĐẾN HÀNH ĐỘNG, KẾT QUẢ THỰC CHẤT

Ngay sau Đại hội, công tác hoàn thiện văn kiện tiếp tục được triển khai tích cực, khẩn trương. Đến ngày 7/2/2026, việc tiếp thu ý kiến Đại hội và công bố chính thức văn kiện tại Hội nghị quán triệt, triển khai toàn quốc đã được hoàn thành, rút ngắn hơn một tháng so với nhiệm kỳ trước. Điều này, theo Tổng Bí thư, khẳng định các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo và các cơ quan tham mưu, giúp việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ vai trò của đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng.

Tổng Bí thư ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội - Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, cầu thị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Tiểu ban, Tổng Bí thư cho biết quá trình hoàn thiện văn kiện có tranh luận, có ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, các ý kiến đều gặp nhau ở điểm chung: đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết; sẵn sàng lắng nghe, trao đổi thẳng thắn để đi đến đồng thuận cao nhất và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội.

Nhấn mạnh những nỗ lực của thành viên các Tiểu ban đã kết tinh thành văn kiện, thành chủ trương, thành các quyết sách lớn của Đảng, Tổng Bí thư ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới đối với thành công của Đại hội.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV của Đảng đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, mở ra chặng đường hành động mới với khát vọng và những yêu cầu cao. Văn kiện đã có, chủ trương đã rõ, mục tiêu đã xác định; vấn đề quyết định lúc này là biến tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể và những chuyển biến thực chất trong đời sống đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị các thành viên Tiểu ban, trên từng cương vị công tác của mình, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết, tham gia tích cực vào việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Đồng thời, tham gia đóng góp vào hai đề án tổng kết lớn của Đảng: Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991) nhằm làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới; Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhìn lại toàn diện chặng đường giành độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển đất nước, từ đó hoạch định đường lối phát triển cho 100 năm tiếp theo với tầm nhìn dài hạn và tư duy chiến lược.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt - Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh khối lượng công việc phía trước rất lớn, rất khó, đòi hỏi trí tuệ tập thể, bản lĩnh chính trị và chiều sâu về lý luận, thực tiễn, Tổng Bí thư mong muốn các thành viên Tiểu ban tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực vào các công việc quan trọng; khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV luôn trân trọng, lắng nghe và kỳ vọng vào sự tiếp tục cống hiến của đội ngũ cán bộ này.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu tổng kết, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV; rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới; đồng thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phối hợp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với thành viên các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo theo quy định.

Trước thềm năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân và mừng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững tinh thần cống hiến, ngọn lửa nhiệt huyết và niềm tin vững chắc vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.