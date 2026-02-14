CaraWorld và mô hình “Thủ phủ vịnh biển giải trí toàn cầu” trong chiến lược du lịch biển Việt Nam
Tuấn Sơn
14/02/2026, 09:35
CaraWorld được chủ đầu tư KN Cam Ranh định vị là “Thủ phủ vịnh biển giải trí toàn cầu”, nơi năng lượng bất tận của các tổ hợp giải trí kết hợp cùng cửa ngõ giao thương quốc tế để đón dòng du khách khắp thế giới. Dự án hướng tới trở thành một điểm đến có định danh riêng, đủ sức cạnh tranh trực tiếp với các thiên đường giải trí lớn nhất trên bản đồ du lịch.
VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC BÊN VỊNH BIỂN CAM RANH
Với quy mô 800ha cùng 5km đường bờ biển Bãi Dài, CaraWorld nắm giữ lợi thế cạnh tranh khác biệt để hiện thực hóa mô hình siêu đô thị biển tích hợp (Integrated Resort). Việc sở hữu quỹ đất lớn và liền mạch đặc biệt tại các vịnh biển nước sâu là điều kiện tiên quyết để phát triển một hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí đồng bộ từ quy hoạch đến vận hành.
Vị thế của CaraWorld được xác lập tại tọa độ chiến lược: liền kề Sân bay Quốc tế Cam Ranh và cảng biển nước sâu. Tính đến hiện tại, đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam nắm giữ kỷ lục tiếp giáp cùng lúc hai đầu mối giao thông quốc tế quan trọng này.
Với dữ liệu vận tải hàng không ghi nhận 5,5 triệu lượt khách năm 2025 và mục tiêu du lịch toàn tỉnh đến năm 2030 thu hút thu hút 33 triệu lượt khách/năm, trong đó khách quốc tế chiếm 40–45%, tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 9 tỉ USD.
Tận dụng tối đa lợi thế địa lý của vịnh nước sâu, CaraWorld đã quy hoạch bến du thuyền quốc tế ngay trong lòng dự án với quy mô 148 ha, có khả năng tiếp nhận tàu khách du lịch trọng tải lên tới 225.000 GT - tiêu chuẩn cao nhất trong ngành công nghiệp tàu biển hiện nay. Dự kiến động thổ vào 25/04/2026, hạng mục này góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, đón dòng khách thượng lưu trên khắp thế giới và tối ưu hóa hành trình trải nghiệm của du khách.
HỆ SINH THÁI “ALL IN ONE” CỦA KINH ĐÔ GIẢI TRÍ KHÔNG NGỦ
Để hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo CaraWorld trở thành điểm đến quốc tế, Chủ đầu tư phát triển hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, vận hành theo mô hình "All-in-one".
Tại đây, 38 đại tiện ích và hàng nghìn hạng mục thành phần đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí, mua sắm đến hội nghị (MICE). Mục tiêu của quy hoạch này là hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ trọn vẹn ngay tại điểm đến, từ đó gia tăng biên độ lợi nhuận thông qua việc kéo dài thời gian lưu trú và đa dạng hóa nguồn thu từ du khách.
Đóng vai trò “mỏ neo” thu hút dòng khách thượng lưu là sân KN Golf Links 27 hố đã đi vào vận hành, liên tiếp xếp hạng một trong các sân golf tốt nhất thế giới. Bên cạnh đó, quy hoạch casino và tổ hợp giải trí – sự kiện, cùng công viên nước, phố thương mại, không gian chăm sóc và trị liệu sức khỏe… được định hướng hoạt động với tần suất cao nhằm duy trì nhịp sống sôi động suốt ngày đêm của một “thành phố không ngủ” bên vịnh biển.
Việc tích hợp chuỗi tiện ích đa tầng giúp CaraWorld duy trì sức hút mạnh mẽ và năng động suốt các mùa trong năm. Khi các hợp phần đi vào hoạt động đồng bộ, dự án tạo ra dòng tiền khai thác thương mại ổn định quanh năm nhờ khả năng thu hút du khách quay trở lại nhiều lần với mức chi tiêu cao, đồng thời gia tăng giá trị và tính thanh khoản cho bất động sản trong dài hạn.
Tổng hòa những lợi thế từ vị trí “cửa ngõ kép” hiếm có đến hệ sinh thái dịch vụ – nghỉ dưỡng đa dạng, CaraWorld không chỉ kiến tạo những công trình ven biển, mà đang từng bước hình thành một điểm đến mới bên Bãi Dài – nơi du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn nhịp sống biển, không gian văn hóa và các tiện ích giải trí – nghỉ dưỡng đẳng cấp.
Tại Cam Ranh, CaraWorld góp phần mở ra một mô hình phát triển du lịch tích hợp, nơi giá trị của vùng đất được đánh thức bằng năng lực vận hành thực tế, sự đầu tư bài bản và tầm nhìn dài hạn cho một trung tâm du lịch biển năng động của khu vực.
