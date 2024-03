Hai Phó tổng LPBank đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu

Ông Lê Anh Tùng và ông Vũ Quốc Khánh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã LBP-HOSE).

Theo đó, ông Lê Anh Tùng - Phó tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ 952.355 cổ phiếu LPB, tỷ lệ 0,037%, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Tương tự, ông Vũ Quốc Khánh, Phó tổng giám đốc thường trực LPBank đăng ký bán 200.000 cổ phiếu LPB. Nếu giao dịch thành công, ông Khánh sẽ giảm sở hữu tại LPBank từ hơn 1,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,05% xuống còn hơn 1,08 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,04%.

Như vậy, 2 Phó tổng giám đốc LPB đã đăng ký bán gần 1,2 triệu cổ phiếu LPB từ ngày 20/3 đến ngày 17/4, nhằm giải quyết mục đích cá nhân.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/3, cổ phiếu LPB giảm gần 1,5% xuống mức 16.750 đồng/CP. Tạm tính với mức giá trên, 2 Phó tổng giám đốc Lê Anh Tùng và Vũ Quốc Khánh lần lượt thu về khoảng 15,95 tỷ đồng và 3,35 tỷ đồng từ việc bán cổ phần tại LPB.

Được biết, kết thúc năm 2023, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 7.039 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch năm, tăng trưởng 24% so với 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.572 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.



Theo giải trình từ phái ngân hàng, nguyên nhân lợi nhuận tăng là do tình hình trong và ngoài nước đã được cải thiện, hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân, doanh nghiệp bắt đầu hồi phục, cần bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Ngoài ra nhu cầu xuất khẩu của các doanh nghiệp được cải thiện dẫn đến nhu cầu ngoại tệ tăng...

Tính đến ngày 31/12/2023, vốn điều lệ tăng mạnh từ 17.291 tỷ đồng lên mức 25.576 tỷ đồng, tương ứng tăng 48% so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản đạt 382.863 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cuối năm 2022 (327.745 tỷ đồng).

Dư nợ cho vay khách hàng trong năm 2023 tăng 17% từ 235.506 tỷ lên 275.431 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 10% từ 215.888 tỷ đồng lên 237.392 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 4.845 tỷ đồng.

Ngày 27/4 tới đây, LPBank dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Khách sạn Ninh Bình Legend, số 177 đường Lê Thái Tổ, khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.