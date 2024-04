LPBank tiếp tục muốn đổi tên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã LPB-HOSE) thông báo Tờ trình HĐQT về một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ vào ngày 17/4 tới.

Theo đó, Ngân hàng bổ sung nội dung thay đổi tên ngân hàng theo 2 phương án - trong khi tài liệu trước đó chỉ có một phương án.

Cụ thể, với phương án 1, Ngân hàng muốn đổi tên từ Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Bưu điện Liên Việt thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Việt Nam.

Còn phương án 2 là đổi từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT được toàn quyền chủ động quyết định điều chỉnh/thay đổi tên gọi mới (ngoài hai tên gọi nêu trên) nếu thấy cần thiết và/hoặc theo ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, Năm ngoái, ngân hàng cũng đã đổi nhận diện thương hiệu, từ Lienvietpostbank thành LPBank như hiện tại.

Ngoài ra, ngân hàng cũng thay đổi kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024, từ 9.500 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng. Còn mục tiêu về tăng trưởng tín dụng và huy động tiếp tục được giữ nguyên, tương ứng tăng 15,9% và 11,2% so với cuối năm 2023.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết việc thay đổi kế hoạch lợi nhuận năm 2024 nằm trong kế hoạch kinh doanh của ngân hàng, tập trung tăng thu phí dịch vụ, tăng cường thu hồi nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ xấu năm 2024 xuống dưới 1%.

LPBank cũng sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, LPBank dự kiến không chia cổ tức trong 3 năm tới.

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản của LPBank đạt 382.863 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022 và hoàn thành 102% kế hoạch; Huy động vốn đạt 285.342 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2022 và hoàn thành 96% kế hoạch; Tín dụng thị trường 1 đạt 275.453 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2022 và hoàn thành 101% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 7.039 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2022 và hoàn thành 117% kế hoạch.

Theo dữ liệu trên HOSE, quy mô vốn hóa thị trường của LPB đạt 43.735 tỷ dồng và có mức vốn hóa đứng thứ 27/43 doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa từ 1 tỷ USD trở lên.

Được biết, ông Bùi Thái Bình, em ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 65.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Sau gia dịch, ông Bình sẽ giảm sở hữu xuống còn 121.466 cp, chiếm 0,0047% theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh. Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/4 đến 16/5.

Trong khi đó, từ ngày 2-9/4, ông Vũ Quốc Khánh - Phó Tổng giám đốc thường trực LPB đã bán thành công 200.000 cp LPB như đã đăng ký. Sau giao dịch, số cp ông Khánh nắm giữ còn 1.080.420 cp, chiếm 0.04%.