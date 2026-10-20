Luật Luật sư (sửa đổi): Người góp vốn vào công ty luật không được điều hành chuyên môn

Góp ý về dự án Luật Luật sư (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát, bổ sung quy định nhằm xác định rõ giới hạn về quy mô, thời gian hoạt động, tỷ lệ vốn góp, quyền quản trị của thành viên góp vốn không phải là luật sư tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên...

Toàn cảnh thảo luận tại tổ 9. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 19/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Theo dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), điểm b khoản 4 Điều 19 quy định: Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất 02 luật sư thành lập, có thể có thành viên góp vốn khi công ty này đáp ứng điều kiện về quy mô, thời gian hoạt động, tỷ lệ vốn góp theo quy định của Chính phủ.

Thành viên góp vốn không được làm người đại diện theo pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia hoạt động điều hành về chuyên môn, không can thiệp vào hoạt động hành nghề độc lập của luật sư, không tiếp cận bí mật khách hàng; không xung đột lợi ích.

Các thành viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn hoặc tỷ lệ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của luật sư thành viên, thành viên góp vốn, cơ cấu tổ chức, hoạt động của công ty được quy định trong Điều lệ công ty.

KIẾN NGHỊ KHỐNG CHẾ TỶ LỆ VỐN GÓP

Góp ý về đề xuất này, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình - nhận định việc phát triển các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, chuyên nghiệp là phù hợp với chủ trương của Đảng nhằm nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp quốc tế.

Đại biểu tham gia phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý quy định này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Đó là nếu người không phải là luật sư nắm giữ tỷ lệ vốn hoặc quyền quyết định quá lớn, mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư có thể áp đặt lên các quyết định chuyên môn của luật sư.

Điều này gây nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc lập nghề nghiệp, nghĩa vụ bảo mật thông tin, ưu tiên quyền, lợi ích của khách hàng, cũng như làm phát sinh xung đột lợi ích. Nếu không giới hạn quyền của thành viên góp vốn, người không phải là luật sư có thể thông qua quyền biểu quyết, quyền phủ quyết hoặc quyền quản lý để can thiệp sâu vào hoạt động chuyên môn.

Do đó, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh nêu quan điểm cần cẩn trọng, xem xét thí điểm với phạm vi hạn chế và có cơ chế giám sát riêng biệt.

Trong trường hợp vẫn giữ quy định này trong luật, đại biểu kiến nghị cần thiết kế các điều khoản kiểm soát chặt chẽ ngay trong dự thảo luật với yêu cầu. Đó là quy định rõ đối tượng được góp vốn; khống chế tỷ lệ vốn góp của người không phải là luật sư (không quá 30% tổng số vốn điều lệ của công ty luật). Đồng thời, quy định rõ các hành vi bị cấm cùng chế tài xử lý cụ thể khi có sự can thiệp vào hoạt động chuyên môn và bí mật khách hàng.

Cũng nêu quan điểm về hình thức tổ chức hành nghề luật sư ở điều 19, đại biểu Lê Thị Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình) đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung quy định nhằm xác định rõ giới hạn về quy mô, thời gian hoạt động, tỷ lệ vốn góp, quyền quản trị của thành viên góp vốn không phải là luật sư; bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tính độc lập nghề nghiệp, trách nhiệm của luật sư đối với khách hàng và bản chất nghề nghiệp đặc thù của hoạt động luật sư.

Đồng thời chỉ giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung thuộc phạm vi cần thiết để tổ chức thực hiện.

CẦN NGĂN VIỆC CHI PHỐI CÔNG TY LUẬT QUA QUẢN TRỊ, TÀI CHÍNH

Góp ý cho điều 19 của dự thảo luật, đại biểu Hồ Sỹ Hùng (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa các quy định về công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn với Luật Doanh nghiệp, trong đó sử dụng các khái niệm tương ứng là công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đại biểu Hồ Sỹ Hùng (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội). Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Trường hợp xác định đây là những mô hình tổ chức đặc thù của hoạt động luật sư, dự thảo cần quy định cụ thể, bảo đảm tính tương thích với khuôn khổ tổ chức, quản trị doanh nghiệp hiện hành.

Đồng thời, cần làm rõ nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có sự khác nhau giữa quy định của Luật Luật sư và Luật Doanh nghiệp, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của công ty và luật sư hành nghề tại các tổ chức này, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Còn đại biểu Nguyễn Phương Thuỷ (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 19 không nên chỉ dừng ở việc cấm người góp vốn can thiệp vào hoạt động chuyên môn, mà cần làm rõ cả những hình thức chi phối gián tiếp thông qua quyền quản trị và lợi ích tài chính.

Theo đó, nên bổ sung nguyên tắc: Người góp vốn không phải là luật sư không được trực tiếp hoặc gián tiếp chi phối các quyết định chuyên môn pháp lý; những quyết định liên quan đến nội dung tư vấn, phương án xử lý vụ việc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng phải do luật sư chịu trách nhiệm chuyên môn quyết định độc lập….