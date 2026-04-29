Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) phải mở rộng thẩm quyền của luật sư

Như Nguyệt

29/04/2026, 10:02

Tại cuộc họp về chính sách Luật Luật sư (sửa đổi), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu dự án luật phải thể hiện được sự tiến bộ, mở rộng thẩm quyền của luật sư, người bào chữa, người bảo vệ...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về chính sách của Luật Luật sư (sửa đổi). Ảnh: Báo Chính phủ.

Chiều 28/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về chính sách của Luật Luật sư (sửa đổi).

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết ngày 17/4 vừa qua, Bộ Tư pháp đã có tờ trình số 57/TTr-BTP trình Chính phủ hồ sơ chính sách Luật Luật sư (sửa đổi). Theo kế hoạch, dự thảo luật sẽ được trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Dự thảo luật đề cập nhóm chính sách gồm xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề của luật sư;

Phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp, hiệu quả;

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, nâng cao năng lực, trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư, nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng bộ hồ sơ dự án Luật Luật sư (sửa đổi); trình Chính phủ trước ngày 10/6. Ảnh: Báo Chính phủ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm và đề cao công tác hoàn thiện thể chế. Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương nêu "đầu tư cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành thực hiện phải đặt ngang hàng với đầu tư phát triển".

Đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), Phó Thủ tướng đề nghị phải xác định rõ các mục tiêu là xây dựng đội ngũ luật sư đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu của đất nước. Đồng thời, thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, toàn diện quy định của Đảng trong các nghị quyết, kết luận... một cách nhanh chóng, cụ thể và hiệu quả.

Cùng với đó là tổng kết, đánh giá tổ chức thi hành Luật Luật sư trong thời gian qua; hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu tự quản của các tổ chức, trong đó có tổ chức luật sư.

Về vấn đề xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, Phó Thủ tướng cho rằng phải thể chế hóa, giải mã và lượng hóa tối đa, phân hóa cụ thể nội hàm "bản lĩnh chính trị"; tổ chức thực hiện thông qua các giải pháp đồng bộ, từ đào tạo tại các trường đại học đến bồi dưỡng, tập huấn trong quá trình hành nghề để không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và đối với Tổ quốc, quê hương, đất nước.

Liên quan đến quyền, nghĩa vụ của luật sư khi hành nghề, luật cần phải được "gia công" sao cho thể hiện được sự tiến bộ, mở rộng thẩm quyền của luật sư, người bào chữa, người bảo vệ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của cuộc họp hôm nay và ý kiến của thành viên Chính phủ để nhanh chóng hoàn thiện nội dung chính sách. Tiếp đó, chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng bộ hồ sơ dự án Luật Luật sư (sửa đổi); trình Chính phủ trước ngày 10/6.

Song song với việc xây dựng dự thảo Luật này, Bộ Tư pháp triển khai ngay việc xây dựng dự thảo văn bản chi tiết và hướng dẫn thi hành đúng theo yêu cầu.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Tư pháp chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt thông tin, những ý kiến khác nhau để kịp thời truyền thông, hướng tới xây dựng dự thảo mang tính khả thi và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

