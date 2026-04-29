Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) phải mở rộng thẩm quyền của luật sư
Như Nguyệt
29/04/2026, 10:02
Tại cuộc họp về chính sách Luật Luật sư (sửa đổi), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu dự án luật phải thể hiện được sự tiến bộ, mở rộng thẩm quyền của luật sư, người bào chữa, người bảo vệ...
Chiều 28/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu
họp về chính sách của Luật Luật sư (sửa đổi).
Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú
cho biết ngày 17/4 vừa qua, Bộ Tư pháp đã có tờ trình số 57/TTr-BTP trình Chính
phủ hồ sơ chính sách Luật Luật sư (sửa đổi). Theo kế hoạch, dự thảo luật sẽ được
trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).
Dự thảo luật đề cập nhóm chính sách gồm xây dựng đội ngũ luật
sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn; bảo đảm kỷ
luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề của luật sư;
Phát triển thị trường
dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy hoạt động của luật
sư, tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp, hiệu quả;
Đổi mới quản lý nhà
nước về luật sư và hành nghề luật sư, nâng cao năng lực, trách nhiệm tự quản của
tổ chức xã hội-nghề nghiệp của luật sư, nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận
Tổ quốc.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn
mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm và đề cao công tác hoàn thiện thể chế. Kết
luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương nêu "đầu tư cho việc xây dựng,
hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành thực hiện phải đặt ngang hàng với đầu tư
phát triển".
Đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), Phó Thủ tướng đề nghị
phải xác định rõ các mục tiêu là xây dựng đội ngũ luật
sư đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu của đất nước.
Đồng thời, thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, toàn diện quy định của Đảng trong các
nghị quyết, kết luận... một cách nhanh chóng, cụ thể và hiệu quả.
Cùng với đó là tổng kết, đánh giá tổ chức thi hành Luật Luật
sư trong thời gian qua; hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu tự quản
của các tổ chức, trong đó có tổ chức luật sư.
Về vấn đề xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị,
Phó Thủ tướng cho rằng phải thể chế hóa, giải mã và lượng hóa tối đa, phân hóa
cụ thể nội hàm "bản lĩnh chính trị"; tổ chức thực hiện thông qua các
giải pháp đồng bộ, từ đào tạo tại các trường đại học đến bồi dưỡng, tập huấn
trong quá trình hành nghề để không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức chính trị,
ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và đối với Tổ quốc, quê
hương, đất nước.
Liên quan đến quyền, nghĩa vụ của luật sư khi hành nghề, luật
cần phải được "gia công" sao cho thể hiện được sự tiến bộ, mở rộng thẩm
quyền của luật sư, người bào chữa, người bảo vệ.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với
các bộ, cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của cuộc họp hôm nay và ý kiến của thành
viên Chính phủ để nhanh chóng hoàn thiện nội dung chính sách. Tiếp đó, chuẩn bị
kỹ lưỡng, xây dựng bộ hồ sơ dự án Luật Luật sư (sửa đổi); trình Chính phủ trước
ngày 10/6.
Song song với việc xây dựng dự thảo Luật này, Bộ Tư pháp triển
khai ngay việc xây dựng dự thảo văn bản chi tiết và hướng dẫn thi hành đúng
theo yêu cầu.
Trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Tư pháp chủ trì và phối
hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt thông tin, những ý kiến khác
nhau để kịp thời truyền thông, hướng tới xây dựng dự thảo mang tính khả thi và
tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Luật Luật sư (sửa đổi): Xác định rõ nội hàm của tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng"
16:15, 06/04/2026
Nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi hành nghề cho đội ngũ luật sư tại Việt Nam
11:22, 10/03/2026
Viên chức làm việc trong cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư
Vùng biển Ninh Bình thức giấc, thu hút khách du lịch
Sở hữu đường bờ biển gần 90 km cùng hệ sinh thái đa dạng từ rừng ngập mặn đến bãi tắm nguyên sơ, Ninh Bình đang nổi lên như điểm đến giàu tiềm năng du lịch biển. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa, thiên nhiên và làng nghề truyền thống mở ra hướng phát triển du lịch bền vững, đa dạng trải nghiệm.
Quy định thu hồi trợ cấp tinh giản biên chế khi tái tuyển dụng công chức
Bộ Nội vụ hướng dẫn khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế. Trong đó, đã làm rõ quy định về việc hoàn trả trợ cấp đối với đối tượng tinh giản biên chế khi quay lại làm việc...
Nhà mạng trực xuyên lễ, hỗ trợ xác thực thuê bao tránh khóa SIM
Nhằm hỗ trợ khách hàng kịp thời xác thực thông tin thuê bao trước hạn khóa SIM theo Thông tư 08, các nhà mạng cho biết sẽ duy trì hoạt động xuyên kỳ nghỉ lễ, đồng thời tăng cường nhân lực để xử lý nhu cầu trên toàn hệ thống…
Bộ Nội vụ: Sẽ giảm tiếp số lượng thôn, tổ dân phố
Bộ Nội vụ cho biết định hướng chung là thu gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy mô, thực tiễn và đặc điểm từng vùng, miền...
Chuẩn bị các phương án thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình
Trong quý 2/2026, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương. Đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: