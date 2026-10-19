Dự án Luật Luật sư (sửa đổi): Phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh
ĐĐỗ Như
Chọn cỡ chữ
Để phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, dự thảo bổ sung khái niệm dịch vụ pháp lý; cấm mạo danh luật sư, quảng cáo trái phép, thu thù lao bất hợp pháp; cho phép công ty luật TNHH hai thành viên trở lên có thành viên góp vốn...
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 19/10, Quốc hội
làm việc ở hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Luật sư (sửa
đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.
Tại phiên họp, trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Hoàng Thanh Tùng cho biết dự án Luật Luật sư (sửa đổi) gồm 06 chương, 36
điều (giảm 56 điều so với Luật Luật sư hiện hành).
Theo đó, về xây dựng đội ngũ luật sư, dự thảo bổ sung tiêu
chuẩn về bản lĩnh chính trị, có đạo đức tốt và liêm chính; bắt buộc bồi dưỡng hằng
năm về nhận thức chính trị, chuyên môn. Đồng thời cho phép giảng viên trong
lĩnh vực pháp luật tại cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành về pháp luật hoặc cơ
sở đào tạo các chức danh tư pháp trở thành luật sư.
Ngoài ra, rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 04 bước xuống 02 bước. Hội đồng tuyển chọn luật sư liên ngành, độc lập do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập với sự tham gia của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm Phó Chủ tịch thường trực; đại diện Tòa án nhân dân tối cao, cơ sở đào tạo, chuyên gia và luật sư làm ủy viên. Hội đồng thực hiện việc đánh giá người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.
Dự thảo cũng cho phép luật sư tập sự thực hiện một số hoạt động
theo sự phân công, giám sát của luật sư hướng dẫn và được khách hàng đồng ý. Đồng
thời, bổ sung hành vi bị nghiêm cấm, tăng trách nhiệm xã hội và minh bạch quyền,
nghĩa vụ của luật sư với khách hàng; và quy định rõ các trường hợp thu hồi chứng
chỉ, giấy đăng ký hoạt động.
Về phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo bổ sung khái niệm dịch vụ pháp lý; cấm mạo
danh luật sư, quảng cáo trái phép, thu thù lao bất hợp pháp, trừ trường hợp thực
hiện dịch vụ về chuyên môn. Cho phép luật sư ký hợp đồng với cơ quan, doanh
nghiệp nhà nước, thẩm định dự án trọng điểm, làm hòa giải viên, trọng tài viên,
quản tài viên.
Điểm mới là dự thảo bổ sung quy định cho phép công ty luật
TNHH hai thành viên trở lên có thành viên góp vốn, có nhiều người đại diện, được
lập công ty con, được tự chủ quản trị, được ký hợp đồng điện tử hoặc bằng lời
nói trong trường hợp cấp bách…
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội tán thành sự cần thiết
sửa đổi toàn diện Luật Luật sư.
Về tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của luật sư, ông Phan
Chí Hiếu cho biết Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành việc bổ sung
tiêu chuẩn đối với luật sư nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng của đội
ngũ luật sư. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ hơn tiêu chuẩn của luật sư là “kiên quyết
bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực”.
Theo quy định của Luật Luật sư hiện hành, người muốn trở
thành luật sư phải đáp ứng tiêu chuẩn là “có bằng cử nhân luật”. Dự thảo quy định
theo hướng cho phép người có bằng thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật mà không có bằng
cử nhân luật có thể trở thành luật sư. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp
tục đánh giá kỹ tác động của việc sửa đổi tiêu chuẩn này để có phương án phù hợp.
Thẩm tra quy định về tập sự hành nghề luật sư, Ủy ban Pháp
luật và Tư pháp nhận thấy quy định luật sư tập sự được “thực hiện các hoạt động
khác theo quy định của pháp luật về tố tụng” là không khả thi trên thực tế, bởi
hiện nay, các luật về tố tụng chỉ quy định chức danh là “luật sư” tham gia các
hoạt động tố tụng, mà chưa quy định luật sư tập sự tham gia một số hoạt động tố
tụng.
Đối với quy định cho phép công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai
thành viên trở lên có thể có thành viên góp vốn không phải là luật sư khi đáp ứng
điều kiện về quy mô, thời gian hoạt động, tỷ lệ vốn góp theo quy định của Chính
phủ. Về vấn đề này, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng đây là một nội dung mới,
liên quan đến tính độc lập nghề nghiệp và cơ chế quản lý đối với hành nghề luật
sư.
Do đó, đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng nội dung này trong dự thảo luật
hoặc nghiên cứu, xem xét ở mức độ thí điểm với phạm vi hạn chế và có cơ chế
giám sát riêng biệt…
Cũng trong sáng ngày 19/10/2026, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh
Tùng trình bày tờ trình tóm tắt dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Dự thảo
luật nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về tăng cường công tác chăm
sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục
hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
Đồng thời tiếp tục nội luật hóa quy định của điều
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống
pháp luật và khắc phục những tồn tại, hạn chế phát sinh trong thực tiễn thi
hành Luật Nuôi con nuôi năm 2010.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ từ ngày 19-24/10 được kỳ vọng tạo bước chuyển chiến lược trong quan hệ với các đối tác châu Âu, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh.
Trong xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, điện gió ngoài khơi đang vượt khỏi phạm vi của một nguồn điện tái tạo để trở thành một ngành công nghiệp mới, kéo theo cả hệ sinh thái từ khảo sát biển, chế tạo kết cấu, cáp và thiết bị điện, cảng biển, tàu dịch vụ, logistics, tài chính, bảo hiểm, đến vận hành, bảo dưỡng và công nghệ số. Để biến những cánh đồng gió ngoài khơi thành động lực tăng trưởng mới, Việt Nam cần đồng thời giải quyết bài toán quy hoạch không gian và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lực công nghiệp ngoài khơi.
Muốn trở thành một quốc gia biển mạnh, Việt Nam không chỉ cần khai thác tốt hơn các nguồn lực từ biển mà còn phải từng bước làm chủ năng lực thiết kế, chế tạo, vận hành và cung cấp công nghệ cho các hoạt động trên biển.
Trong nhiều thập niên đã qua, lợi thế của du lịch biển thường được đo bằng số lượng bãi tắm đẹp hay lượng khách đến mỗi năm. Trong xu thế du lịch ngày càng cạnh tranh, những lợi thế ấy chỉ là điều kiện ban đầu.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.