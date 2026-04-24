Chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công

Đỗ Như

24/04/2026, 11:16

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 467/484 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công...

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công. Ảnh: Quốc hội.
Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công. Ảnh: Quốc hội.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 24/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện chế định luật sư công với đa số đại biểu tán thành (chiếm 93,4%).

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 467/484 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,4% tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Nghị quyết gồm 12 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/10/2026 và được thực hiện đến hết 30/9/2028. Nghị quyết quy định thí điểm thực hiện chế định luật sư công; gồm nguyên tắc hoạt động, tiêu chuẩn, phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ, quy trình giải quyết công việc và chế độ chính sách đối với luật sư công.

Nghị quyết nêu rõ, việc thí điểm chế định luật sư công được tổ chức trong 2 năm và thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng; Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, luật sư công là chức danh có yêu cầu cao về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, do trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp như tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp trong nước và quốc tế, cũng như hỗ trợ pháp lý trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án kinh tế - xã hội.

Do đó, việc quy định tiêu chuẩn có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật là căn cứ quan trọng nhằm bảo đảm năng lực thực tiễn của người được bổ nhiệm làm luật sư công. Kinh nghiệm này cần gắn với các hoạt động như tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết các vụ việc pháp lý phức tạp, qua đó bảo đảm khả năng xử lý hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, yêu cầu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của luật sư theo quy định của Luật Luật sư là điều kiện cốt lõi nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ luật sư công. Quy định này bảo đảm luật sư công có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp tương đương luật sư hành nghề trong khu vực tư.

Về chế độ, chính sách đối với luật sư công, quy định về "chế độ hỗ trợ hằng tháng kết hợp với bồi dưỡng theo vụ việc" là giải pháp mang tính nền tảng nhằm xây dựng đội ngũ luật sư công chuyên nghiệp, ổn định và có chất lượng cao. Chính sách này bám sát định hướng của cấp có thẩm quyền, đồng thời phù hợp với đặc thù hoạt động nghề nghiệp của luật sư công.

Về bản chất, luật sư công không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo từng vụ việc mà còn đóng vai trò cố vấn pháp lý thường xuyên cho cơ quan, đơn vị. Do đó, việc bảo đảm thu nhập ổn định thông qua hỗ trợ hằng tháng là cần thiết để phản ánh đúng trách nhiệm liên tục, tính chất “trực chiến” và yêu cầu phòng ngừa rủi ro pháp lý trong hoạt động quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ cơ chế bồi dưỡng theo vụ việc nhằm ghi nhận tương xứng khối lượng công việc và áp lực nghề nghiệp trong các vụ việc phức tạp, đặc biệt là tranh tụng quốc tế hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Cách tiếp cận này vừa bảo đảm tính cạnh tranh so với khu vực tư. Mức bồi dưỡng theo vụ việc của luật sư công đã được cân nhắc kỹ trong quá trình xây dựng Nghị quyết trên cơ sở tham khảo mức thù lao trả cho luật sư khi tham gia vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định cụ thể việc hỗ trợ hằng tháng đối với luật sư công là người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước để phù hợp với chế độ tiền lương tại doanh nghiệp.

Theo dự thảo nghị quyết, luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước mà đại diện chủ sở hữu là cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư để thực hiện các công việc có tính chất pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Nghị quyết này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng công việc của đội ngũ luật sư công

08:53, 23/04/2026

Bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng công việc của đội ngũ luật sư công

Nhiều băn khoăn về nguồn nhân lực khi thí điểm chế định luật sư công

15:10, 15/04/2026

Nhiều băn khoăn về nguồn nhân lực khi thí điểm chế định luật sư công

Luật Luật sư (sửa đổi): Xác định rõ nội hàm của tiêu chuẩn "có bản lĩnh chính trị vững vàng"

16:15, 06/04/2026

Luật Luật sư (sửa đổi): Xác định rõ nội hàm của tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng

Thêm một đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Thêm một đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm nhóm người không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thuộc diện điều chỉnh tăng trợ cấp thêm 8%, cùng kỳ tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 năm nay...

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

Số liệu thống kê của cơ quan Bảo hiểm xã hội cho thấy hiện phần lớn người nghỉ hưu có mức hưởng dưới mức bình quân, phổ biến từ mức 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng mỗi tháng...

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với mọi nhóm thụ hưởng, thay vì hai phương án tăng như lần đề xuất trước. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm tăng lương cơ sở...

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Mỗi năm, toàn thế giới có hơn 840.000 người tử vong vì căng thẳng trong công việc

Mỗi năm, toàn thế giới có hơn 840.000 người tử vong vì căng thẳng trong công việc

Những biến đổi lớn trong thế giới việc làm, bao gồm số hóa, trí tuệ nhân tạo, làm việc từ xa và các hình thức việc làm mới, đang định hình lại môi trường làm việc tâm lý - xã hội...

