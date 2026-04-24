Chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công
Đỗ Như
24/04/2026, 11:16
Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 467/484 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công...
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 24/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện chế định luật sư công với đa số đại biểu tán thành (chiếm 93,4%).
Kết quả biểu
quyết điện tử cho thấy có 467/484 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia
biểu quyết tán thành, chiếm 93,4% tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy,
với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về
thực hiện thí điểm chế định luật sư công.
Nghị quyết gồm
12 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/10/2026 và được thực hiện đến hết 30/9/2028.
Nghị quyết quy định thí điểm thực hiện chế định luật sư công; gồm nguyên tắc hoạt
động, tiêu chuẩn, phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ, quy trình giải quyết
công việc và chế độ chính sách đối với luật sư công.
Nghị quyết
nêu rõ, việc thí điểm chế định luật sư công được tổ chức trong 2 năm và thực hiện tại Bộ Quốc
phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ
Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng; Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP Hà Nội, TP.HCM,
Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Lâm Đồng.
Trước đó, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình
bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc
hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.
Theo Bộ trưởng
Bộ Tư pháp, luật sư công là chức danh có yêu cầu cao về trình độ chuyên môn và
kinh nghiệm thực tiễn, do trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp
như tư vấn, đại diện, tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp trong nước và quốc
tế, cũng như hỗ trợ pháp lý trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án
kinh tế - xã hội.
Do đó, việc
quy định tiêu chuẩn có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực
tiếp trong lĩnh vực pháp luật là căn cứ quan trọng nhằm bảo đảm năng lực thực
tiễn của người được bổ nhiệm làm luật sư công. Kinh nghiệm này cần gắn với
các hoạt động như tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết các vụ việc pháp
lý phức tạp, qua đó bảo đảm khả năng xử lý hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh
đó, yêu cầu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của luật sư theo quy định của Luật Luật
sư là điều kiện cốt lõi nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ luật sư công. Quy định
này bảo đảm luật sư công có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp tương đương luật sư
hành nghề trong khu vực tư.
Về chế độ,
chính sách đối với luật sư công, quy định về "chế độ hỗ trợ hằng tháng kết
hợp với bồi dưỡng theo vụ việc" là giải pháp mang tính nền tảng nhằm xây dựng đội
ngũ luật sư công chuyên nghiệp, ổn định và có chất lượng cao. Chính sách này
bám sát định hướng của cấp có thẩm quyền, đồng thời phù hợp với đặc thù hoạt
động nghề nghiệp của luật sư công.
Về bản chất,
luật sư công không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo từng vụ việc mà còn đóng vai trò
cố vấn pháp lý thường xuyên cho cơ quan, đơn vị. Do đó, việc bảo đảm thu nhập ổn
định thông qua hỗ trợ hằng tháng là cần thiết để phản ánh đúng trách nhiệm liên
tục, tính chất “trực chiến” và yêu cầu phòng ngừa rủi ro pháp lý trong hoạt động
quản lý nhà nước.
Bên cạnh
đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ cơ chế bồi dưỡng theo vụ việc
nhằm ghi nhận tương xứng khối lượng công việc và áp lực nghề nghiệp trong các vụ
việc phức tạp, đặc biệt là tranh tụng quốc tế hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo
kéo dài.
Cách tiếp cận này vừa bảo đảm tính cạnh tranh so với khu vực tư. Mức
bồi dưỡng theo vụ việc của luật sư công đã được cân nhắc kỹ trong quá trình
xây dựng Nghị quyết trên cơ sở tham khảo mức thù lao trả cho luật sư khi tham
gia vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
Tiếp thu
ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung nội dung giao
Chính phủ quy định cụ thể việc hỗ trợ hằng tháng đối với luật sư công là người
làm việc trong doanh nghiệp nhà nước để phù hợp với chế độ tiền lương
tại doanh nghiệp.
Theo dự thảo nghị quyết, luật sư công là
cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân
dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước mà đại diện chủ sở hữu là cơ
quan quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này được cấp Chứng chỉ hành nghề
luật sư để thực hiện các công việc có tính chất pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị,
doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Nghị quyết này và quy định khác của
pháp luật có liên quan.
Luật Luật sư (sửa đổi): Xác định rõ nội hàm của tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng"
