Singapore tăng lương lên gần 3 triệu USD cho Thủ tướng Lawrence Wong

Gói lương hàng năm của Thủ tướng Wong sẽ tăng 2,8 triệu USD, bao gồm cả tiền lương và tiền thưởng...

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong - Ảnh: Straits Times.

Singapore vừa công bố một đợt tăng lương đáng kể cho các bộ trưởng chính phủ, bao gồm cả Thủ tướng Lawrence Wong - người đứng đầu chính phủ có mức lương cao nhất thế giới.

Theo tin từ tờ báo Financial Times, Thủ tướng Wong cho biết ông đã chấp nhận kết quả của một cuộc đánh giá độc lập về lương công chức Singapore, trong đó đề xuất tăng lương cho một số bộ trưởng cấp cao với mức tăng lên tới 9%. Các bộ trưởng ở cấp thấp có thể được tăng lương từ 1,1 triệu đôla Singapore lên 1,2 triệu đôla Singapore mỗi năm, có hiệu lực từ tháng tới.

Gói lương của Thủ tướng Wong sẽ tăng từ 2,2 triệu đôla Singapore (tương đương 1,7 triệu USD) lên 3,6 triệu đôla Singapore (tương đương 2,8 triệu USD) mỗi năm, bao gồm cả tiền lương và tiền thưởng. Ông Wong cho biết ông sẽ quyên góp phần tăng lương này cho các tổ chức từ thiện trong vòng 5 năm tới, với điều kiện ông vẫn giữ chức vụ.

"Chúng ta không thể tránh né vấn đề này chỉ vì khó khăn về mặt chính trị, và đây không chỉ là vấn đề về lương. Xét cho cùng, việc này liên quan đến việc liệu Singapore có tiếp tục có được chất lượng lãnh đạo chính trị cần thiết để đưa đất nước tiến lên và phục vụ tốt người dân Singapore trong những năm tới hay không”, ông Wong phát biểu tại Quốc hội.

Singapore từ lâu lập luận rằng nước này trả lương cao cho các chính trị gia nhằm mục đích cạnh tranh với khu vực tư nhân trong việc thu hút nhân tài và để ngăn chặn nguy cơ tham nhũng. Nổi tiếng về quản trị trong sạch, Singapore đã được Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của ông Wong lãnh đạo kể từ khi giành độc lập cách đây 61 năm.

Gói lương của Thủ tướng Wong vượt xa mức lương hàng năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump là 400.000 USD và mức lương 237.000 USD mà Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer nhận được trong năm tài chính gần nhất được công bố. Mức lương cao thứ hai thế giới của một nhà lãnh đạo nền kinh tế là 719.000 USD trả cho trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông John Lee.

Lần gần nhất Singapore thay đổi lương bộ trưởng là vào năm 2012 khi mức lương bị cắt giảm 36%. Việc điều chỉnh lương bộ trưởng đã được nước này xem xét vào năm 2017, nhưng không có thay đổi nào được thực hiện trong năm đó.

Thủ tướng Wong, người cũng là Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore, cho biết một lý do của việc tăng lương cho các bộ trưởng là do mức lương trong khu vực tư nhân và khu vực công đều đang tăng lên. "Nếu muốn hệ thống chính trị vẫn hiệu quả, chúng ta không thể để các điều khoản dịch vụ cơ bản ngày càng xa rời thực tế", ông nói, đồng thời cho biết Chính phủ Singapore đang đối mặt với thách thức trong việc thu hút các ứng cử viên mới trở thành chính trị gia.

Chính phủ Singapore sử dụng mức lương của 1.000 người dân có thu nhập cao nhất làm tiêu chuẩn để quyết định mức lương cho các chính trị gia. Hệ thống này nhìn chung đã chứng tỏ hiệu quả, nhưng Singapore đã rúng động bởi một số vụ bê bối trong những năm gần đây.

Một cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải, ông S Iswaran, đã bị kết án một năm tù vào năm 2024 vì bị cáo buộc nhận hơn 300.000 USD quà tặng khi là công chức và có hành vi cản trở công lý. Các món quà được cho là bao gồm vé xem các trận đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, các cuộc đua trong giải Công thức 1 (F1) và các vở kịch, cùng một chuyến bay hạng thương gia từ Doha đến Singapore.

Vụ việc này cũng liên quan đến tỷ phú bất động sản Ong Beng Seng, người đã nhận tội vào năm ngoái và bị phạt 23.700 USD nhưng không bị phạt tù.