Lương tối thiểu ở các nước châu Âu

Luxembourg hiện dẫn đầu châu Âu với mức lương tối thiểu gộp hàng tháng cao nhất...

Ảnh minh họa - Ảnh: DW.

Dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU), chỉ có 8 trong số 29 quốc gia châu Âu tăng lương tối thiểu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, trong khi tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng trong khu vực đồng euro là 3,2% trong cùng kỳ.

Điều này đồng nghĩa với việc người lao động hưởng lương tối thiểu đã mất đi sức mua thực tế ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những nơi lạm phát cao hơn.

Luxembourg hiện dẫn đầu châu Âu với mức lương tối thiểu gộp hàng tháng cao nhất, đạt 2.771 euro. Ngược lại, Bulgaria có mức lương tối thiểu thấp nhất trong EU, chỉ 620 euro. Khi tính cả các quốc gia ứng cử viên EU, Ukraine có mức lương tối thiểu thấp nhất, chỉ 169 euro.

Phân bố mức lương tối thiểu cho thấy 5 quốc gia có mức lương tối thiểu gộp hàng tháng trên 2.000 euro, trong khi 9 quốc gia nằm trong khoảng từ 1.000 đến 2.000 euro. Đáng chú ý, 15 quốc gia có mức lương tối thiểu dưới 1.000 euro, trong đó 7 quốc gia là ứng cử viên EU.

Nhóm các quốc gia có mức lương tối thiểu trên 2.000 euro bao gồm Luxembourg, Ireland (2.391 euro), Đức (2.343 euro), Hà Lan (2.338 euro) và Bỉ (2.234 euro). Pháp cũng gần đạt mức này với 1.867 euro.

Trong khi đó, Slovenia (1.482 euro), Tây Ban Nha (1.425 euro), Lithuania (1.153 euro), Ba Lan (1.119 euro), Cyprus (1.088 euro), Hy Lạp (1.073 euro), Bồ Đào Nha (1.073 euro) và Croatia (1.050 euro) nằm trong nhóm giữa.

Ở cuối bảng xếp hạng, Ukraine và Moldova có mức lương tối thiểu lần lượt là 169 euro và 313 euro, còn các quốc gia khác đều trên mức 500 euro. Bốn quốc gia ứng cử viên EU có mức lương tối thiểu cao hơn Bulgaria, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ (621 euro), Bắc Macedonia (624 euro), Montenegro (670 euro) và Serbia (743 euro).

Khi điều chỉnh theo tiêu chuẩn sức mua (PPS), bảng xếp hạng lương tối thiểu của các nước châu Âu có sự thay đổi đáng kể - theo trang Euronews.

PPS mang lại một sự so sánh công bằng hơn thông qua một đơn vị tiền tệ giả định, phản ánh sức mua thực tế của người dân ở mỗi quốc gia.

Theo tiêu chuẩn sức mua, mức lương tối thiểu dao động từ 705 ở Albania đến 2.164 ở Đức. Luxembourg, Hà Lan, Bỉ và Ireland nằm trong top đầu, với mức lương tối thiểu trên 1.500 PPS.

Estonia có mức lương tối thiểu thấp nhất trong EU theo sức mua, chỉ 935 PPS, theo sau là Latvia với 938 PPS. Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria cũng dưới 1.000 PPS. Một số quốc gia ứng cử viên EU xếp hạng cao hơn một số quốc gia EU theo tiêu chuẩn sức mua, như Bắc Macedonia và Serbia vượt qua 7 quốc gia EU bao gồm Malta, Slovakia, Hungary và Czech.

Khi so sánh thứ hạng theo lương tối thiểu danh nghĩa và sức mua, Romania và Bắc Macedonia là những quốc gia có sự cải thiện lớn nhất. Romania tăng từ vị trí 20 lên 12, trong khi Bắc Macedonia leo từ vị trí 24 lên 16, cả hai đều tăng 8 bậc. Serbia, Croatia và Bulgaria cũng có sự thăng hạng đáng kể trong bảng xếp hạng sức mua.

Trong số 29 quốc gia, chỉ có 8 quốc gia ghi nhận mức tăng lương tối thiểu bằng đồng nội tệ, theo danh nghĩa, trong 7 tháng đầu năm nay. Các quốc gia này bao gồm Bắc Macedonia, Romania, Estonia, Bỉ, Hy Lạp, Luxembourg, Pháp và Hà Lan. Ở các quốc gia khác, lương tối thiểu không thay đổi.

Thổ Nhĩ Kỳ, với tỷ lệ lạm phát cao nhất ở châu Âu và đứng thứ 5 toàn cầu, có tốc độ lạm phát từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026 là 17,8%. Do Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cập nhật lương tối thiểu một lần mỗi năm, người lao động hưởng lương tối thiểu đang mất đi sức mua đáng kể. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lương tối thiểu đáng kể trong những năm gần đây.

Có 5 quốc gia EU không có mức lương tối thiểu theo luật định, bao gồm Italy, Đan Mạch, Thụy Điển, Áo và Phần Lan.