Lux Cruises Group: Hành trình “chạm vào di sản” cùng du lịch bền vững

Luôn chú trọng và áp dụng chính sách phát triển bền vững, Lux Cruises ESG, Heritage Bình Chuẩn và Emperor Hạ Long đã thực hiện các biện pháp đáng khen ngợi trong việc bảo vệ môi trường và xã hội, đã đưa ra những giải pháp cụ thể để đảm bảo dịch vụ du lịch bền vững và thân thiện với môi trường. Để giảm lượng rác thải nhựa, du thuyền của tập đoàn Lux Cruises không sử dụng các sản phẩm nhựa một lần như lọ đựng dầu gội, dầu xả, sữa tắm, que khuấy, ống hút, chai nước, cốc, đĩa hay dụng cụ ăn uống… Thay vào đó là các sản phẩm thân thiện với môi trường hoặc có thể tái chế.

Emperor Legacy Hạ Long – Du thuyền Hoàng Đế (Quảng Ninh) là lựa chọn lý tưởng cho những du khách đam mê khám phá nghệ thuật và ẩm thực. Theo ông Phạm Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Lux Cruises, con tàu này được thiết kế từ cảm hứng về cựu hoàng Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn.

Với hệ thống phòng Suite rộng 33-70m2, du khách sẽ được đắm mình trong không gian văn hóa xưa cũ, hưởng thụ vẻ đẹp cung đình qua từng đường nét thiết kế và vật dụng trang trí. Mỗi phòng đều được đặt tên riêng (Sài Gòn, Hà Nội, Lak Lake…) ban công riêng, bể sục Jacuzzi… cùng nhiều vật dụng đặc trưng gắn liền với cuộc sống trước đây của cựu hoàng Bảo Đại. Không xô bồ và ồn ào, đưa sự riêng tư và trải nghiệm chân thực nhất về di sản là những tiêu chí được khắc họa rõ nét tại nơi đây.

Ngoài ra, Lux Cruises Group còn sở hữu du thuyền Heritage Cruises Bình Chuẩn trên vịnh Lan Hạ (Cát Bà). Du thuyền được đặt tên và lấy cảm hứng từ tàu Bình Chuẩn - con tàu lớn nhất Việt Nam đầu thế kỷ XX của doanh nhân Bạch Thái Bưởi do người Việt thiết kế. Đây cũng là du thuyền đầu tiên sở hữu phòng trưng bày nghệ thuật triệu đô trên biển lớn nhất nước ta, với hàng trăm bức tranh độc bản trên nhiều chất liệu được sáng tác bởi họa sĩ Phạm Lực. Tất cả tạo nên không gian trải nghiệm văn hoá, nghệ thuật đặc sắc mang đậm phong cách đông dương những năm 30 của thế kỷ trước.

Du thuyền Heritage Cruises Bình Chuẩn.

Từ điểm khởi hành của 100 năm trước, du thuyền Heritage Bình Chuẩn ngày nay không chỉ giúp du khách gợi lại những kí ức đẹp về con tàu huyền thoại của "Ông vua tàu thủy" Việt Nam mà còn được khám phá vịnh Lan Hạ, một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới với màu nước trong xanh như ngọc bích, cùng hàng trăm đảo và bãi biển lớn nhỏ đẹp mơ màng.

Năm 2022, Heritage Bình Chuẩn vinh dự nhận giải thưởng “Best of The Best” do du khách quốc tế bình chọn trên TripAdvisor. Đây là giải thưởng cao quý, được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe về dịch vụ, trải nghiệm, tiện nghi, sự hài lòng và chất lượng.

Năm 2023, các thương hiệu du thuyền thuộc tập đoàn Lux Cruises đều nhận được danh hiệu “Lựa chọn hàng đầu” của du khách bình chọn trên Tripadvisor và riêng Heritage Bình Chuẩn đã lọt vào đề cử “Du thuyền phong cách boutique tuyệt vời nhất thế giới” do tổ chức du thuyền thế giới “World Cruise Award” bình chọn.

Ông Phạm Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Lux Cruises.

Có thể nói, CEO Phạm Hà cùng Lux Cruises đã lựa chọn một hướng đi mới, mang lại cho du lịch Vietnam nói chung và trải nghiệm du thuyền di sản nói riêng một phong cách hoàn toàn khác biệt, không hiện đại và náo nhiệt mà đi vào chiều sâu, tôn vinh di sản và tính bền vững. Đồng thời qua đó đã dần hiện thực hóa ước mơ thủa hàn vi của doanh nhân Phạm Hà: đưa các du thuyền mang thương hiệu của Lux Cruises do người Việt thiết kế và chế tạo chạy dọc các vịnh biển đẹp nhất Việt Nam.

Nhằm góp phần kích cầu du lịch trong nước, Lux Cruise Group còn tham gia nhiều diễn đàn, đàm thoại, hội chợ về du lịch tại Đức, Singapore, Úc… và triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho du khách nội địa vào những dịp đặc biệt. Riêng khu vực phía Nam, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ ăn tối, ngắm hoàng hôn, nghe nhạc cổ điển… trên du thuyền Emperor Nha Trang (Khánh Hoà).

