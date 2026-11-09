Mặt bằng lãi suất mới sẽ kích hoạt nhịp phục hồi ngắn hạn ở nhóm nhạy cảm cao với chi phí vốn?

Sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ (giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ thanh khoản) và chính sách tài khóa (giảm thuế xăng, giảm giá điện, đẩy mạnh đầu tư công) đã tạo ra bệ đỡ vĩ mô quan trọng, kích hoạt nhịp phục hồi ngắn hạn ở các nhóm ngành có mức độ nhạy cảm cao với chi phí vốn.

Ảnh minh họa.

Chỉ số VN-Index không nằm ngoài xu hướng giảm của thị trường chứng khoán thế giới. Tuy nhiên, mức giảm của thị trường Việt Nam thấp hơn, trong khi khối ngoại đã quay trở lại mua ròng.

Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 11, VN-Index giảm 16,26 điểm (-0,93%), xuống còn 1.725,36 điểm. Thị trường đang bước vào giai đoạn quyết định của năm 2026, chặng nước rút mà các chính sách tài khóa đang được triển khai mạnh mẽ nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã chủ động kích hoạt hàng loạt biện pháp đồng bộ để hỗ trợ tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm 0,5–1%/năm lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giảm 1,5–2%/năm lãi suất cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh. Mặt bằng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6–12 tháng đã giảm về khoảng 5,5–6,9%/năm. Hơn 20 ngân hàng triển khai các gói tín dụng ưu đãi với tổng hạn mức vượt 451.000 tỷ đồng.

Bơm thanh khoản dài hạn cho hệ thống: Ngân hàng Nhà nước triển khai công cụ hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 182 ngày (6 tháng) với quy mô tối đa 2 tỷ USD, tương đương khoảng 48.800 tỷ đồng. Đây là đợt bơm thanh khoản bằng VND có thời hạn dài hơn đáng kể so với các giao dịch ngắn hạn trước đó, giúp các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn.

Theo nhận định của MBS, việc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế và doanh nghiệp.

Việc giảm lãi suất cho vay từ 0,5–1,5% giúp các doanh nghiệp sản xuất và xây dựng tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí lãi vay mỗi tháng. Điều này bổ sung nguồn vốn lưu động quan trọng để doanh nghiệp xoay vòng vốn, mua nguyên vật liệu, hoàn thiện dự án và đáp ứng tiến độ trong mùa cao điểm cuối năm.

Sự kết hợp giữa giảm thuế xăng và giảm giá điện được dự báo giúp CPI tháng 11/2026 giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với tháng 10, đồng thời kéo CPI bình quân cả năm giảm khoảng 0,08 điểm phần trăm. Qua đó, tạo dư địa đưa CPI cả năm về quanh mục tiêu 4,5%, dù CPI bình quân 10 tháng đang ở mức 4,57%.

Đối với thị trường chứng khoán, sau hai tháng giảm điểm liên tiếp (tháng 9 và tháng 10), thị trường bước vào tháng 11 với yếu tố chu kỳ tương đối thuận lợi. Thống kê dữ liệu 10 năm gần nhất cho thấy tháng 11 có xác suất tăng điểm lên tới 70%, với hiệu suất bình quân đạt 3,8%, đứng thứ hai trong số các tháng có mức tăng tốt nhất năm. Áp lực bán đáng kể tại nhiều nhóm cổ phiếu, kết hợp với yếu tố mùa vụ tích cực, đang mở ra dư địa cho một nhịp hồi phục kỹ thuật.

VN-Index điều chỉnh trong tuần vừa qua dưới áp lực từ nhóm Vingroup (VIC, VHM) và nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ngược dòng thị trường là các nhóm cổ phiếu mang tính thị trường, từng chịu áp lực chiết khấu sâu trước đó, như Chứng khoán, Bất động sản dân cư và Đầu tư công. Đây cũng là những nhóm cổ phiếu nhạy cảm với biến động lãi suất. Một số cổ phiếu trong các nhóm này đã thu hút dòng tiền bắt đáy quay trở lại, đẩy giá tăng trần và tạo ra biên lợi nhuận khá tốt.

Nhóm Chứng khoán hiệu suất ngành tăng 7%; mhóm Bất động sản dân cư hiệu suất ngành tăng 5,2%; Nhóm Đầu tư công và Xây dựng hiệu suất ngành tăng 1,9%.

Nhìn tổng thể, dòng tiền trên thị trường trong tuần đầu tháng 11 đã chủ động đi trước một bước. Sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ (giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ thanh khoản) và chính sách tài khóa (giảm thuế xăng, giảm giá điện, đẩy mạnh đầu tư công) đã tạo ra bệ đỡ vĩ mô quan trọng, kích hoạt nhịp phục hồi ngắn hạn ở các nhóm ngành có mức độ nhạy cảm cao với chi phí vốn.

MBS đưa ra hai kịch bản cho chỉ số.

Kịch bản 1: VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ 1.700 điểm. Nhà đầu tư không nên mua đuổi hoặc mở vị thế mới ở vùng giá cao đối với những cổ phiếu đã có tuần bứt phá mạnh như Chứng khoán hay Bất động sản dân cư, bởi lượng hàng tích lũy tại vùng giá cao vẫn khá lớn. Giải pháp hợp lý lúc này là kiên nhẫn chờ đợi các nhịp rung lắc để giải ngân quanh ngưỡng hỗ trợ của từng cổ phiếu cụ thể. Tỷ trọng vốn nên ưu tiên luân chuyển vào các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền tốt như Chứng khoán, Bất động sản dân cư, Xây dựng và Vật liệu xây dựng, Sản xuất và Phân phối điện.

Kịch bản 2: VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ 1.680–1.690 điểm. Khi ngưỡng kỹ thuật quan trọng bị phá vỡ, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tài khoản. Nhà đầu tư nên chủ động thu hẹp danh mục, hạ tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính và đưa tài khoản về trạng thái phòng thủ với tỷ trọng 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt.

Về mặt kỹ thuật, Chứng khoán LPS cho rằng đồ thị ngày cho thấy lực cầu xuất hiện quanh vùng 1.713–1.720 điểm, nhưng áp lực bán vẫn hiện diện khi chỉ số không giữ được vùng giá cao.

VN-Index đóng cửa dưới đường trung bình động 20 phiên (MA20) tại 1.730,18 điểm và đường trung bình động 50 phiên (MA50) tại 1.769,06 điểm, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn còn yếu. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI(14) đạt 45,47 và chỉ báo dòng tiền MFI(14) đạt 46,62, đều dưới ngưỡng 50, phản ánh động lượng tăng và sức mạnh dòng tiền chưa thực sự cải thiện.

Nhìn chung, VN-Index đang trong pha điều chỉnh, xen kẽ những nhịp hồi phục kỹ thuật nhưng chưa xác nhận tạo đáy. Vùng hỗ trợ quan trọng nằm tại 1.700–1.720 điểm, kháng cự gần tại 1.750 điểm và xa hơn là 1.760–1.780 điểm.

Trong kịch bản tích cực, chỉ số vượt 1.750 điểm với thanh khoản cải thiện và nhóm ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt. Ngược lại, nếu đánh mất mốc 1.700 điểm, VN-Index có thể lùi về vùng 1.680–1.690 điểm.