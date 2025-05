Met Gala nâng tầm với doanh thu kỷ lục

Số tiền thu được và sự quan tâm nồng nhiệt của công chúng đã củng cố thêm vị trí của buổi dạ hội như một sự kiện văn hóa được săn đón nhất trên thế giới. Met Gala chiếm ưu thế hơn hẳn các sự kiện như buổi dạ tiệc vào tháng 9 cho New York Philharmonic (thu về gần 4 triệu USD) và sự kiện năm 2024 cho Bảo tàng Nghệ thuật Whitney, thu về khoảng 5,2 triệu USD.

Được tổ chức vào thứ Hai đầu tiên của mỗi tháng 5, Met Gala nhằm mục đích gây quỹ cho Viện trang phục của bảo tàng. Qua nhiều năm, bữa tiệc đã phát triển từ bữa tối của những người thượng lưu Manhattan thành thảm đỏ và trình diễn trang phục, có sự tham gia của những người tham dự là ngôi sao và người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Năm nay, chủ đề của sự kiện từ thiện thường niên là "Siêu tinh tế: May đo phong cách người da đen". Lấy cảm hứng từ cuốn sách Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (Nô lệ của thời trang: Chủ nghĩa Dandy và phong cách của người da đen di cư) của Monica Miller xuất bản năm 2009, quy định về trang phục cho buổi tối là "May đo cho bạn", một chỉ dẫn gần như tập trung vào trang phục nam giới.

Thực tế, để được tán thưởng tại sự kiện này, mặc đẹp thôi là chưa đủ, mà còn phải tôn trọng chủ đề của buổi dạ tiệc, sau cùng là tôn vinh giá trị văn hóa của thời trang. Năm nay, Rihanna là ngôi sao cuối cùng cất bước trên thảm xanh và dĩ nhiên cô phải có mặt trong top các ngôi sao mặc đẹp nhất đêm với chiếc áo khoác dạ dáng lửng màu đen, bodysuit dáng corset xám được làm bằng len, đủ ôm và đủ thoải mái để tôn lên vòng hai của một bà mẹ ba con.

Trong khi đó, ca sỹ Sabrina Carpenter quyết định du hành về thập niên 1820, tái diễn giải chiếc áo đuôi tôm đặc trưng của các quý ông thời đại đó thành chiếc bodysuit quyến rũ cùng phần tà kéo dài trên đất từ Louis Vuitton. Nữ ca sỹ của nhóm nhạc Blackpink Jennie cũng lọt top sao mặc đẹp mà không cần phải bàn cãi. Thiết kế mà cô trưng diện lấy cảm hứng từ BST Thu Đông 1987 do Karl Lagerfeld thiết kế, toát ra chất Chanel đặc trưng…

Có thể thấy, tại Met Gala, ngôi sao không chỉ là khách mời, họ là trung tâm chiến lược truyền thông của cả sự kiện. Từ khoảnh khắc bước xuống xe cho đến từng cú xoay người trước ống kính, mọi cử chỉ đều được tính toán như thể đó là một phân cảnh điện ảnh. Lisa Blackpink, A$AP Rocky, hay Zendaya – mỗi người đều mang một năng lượng riêng, họ không “mặc để đẹp” nữa, họ mặc để truyền thông chú ý, để biến một thương hiệu thành câu chuyện và các nhà mốt biết rõ điều đó.

Vì thế, Met Gala càng ngày càng không còn là sự “diễu hành” đơn thuần của những bộ trang phục xa xỉ, mà đó là “cuộc chơi” tinh tế nơi các thương hiệu giành vị trí trong tâm trí công chúng qua từng lần máy ảnh chớp sáng. Các thương hiệu thời trang phải trả 75.000 USD cho một vé "vào cửa" và ít nhất 350.000 USD cho một bàn. Chính Wintour là người nắm quyền quyết định hầu hết mọi thứ. Thương hiệu trả tiền, bà là người chọn ai sẽ là gương mặt đại diện của họ.

Bản thân sự kiện chỉ kéo dài hơn một giờ, dàn sao đến theo thứ tự từ kém tên tuổi cho đến nổi tiếng nhất, nghĩa là giới siêu sao (A-list) dành rất ít thời gian để có cơ hội hòa mình vào đám đông. Một bữa tối ngắn gọn, liếc sơ qua triển lãm tương ứng, rồi di chuyển tới những bữa tiệc hậu Met Gala. Anna Wintour có thể là nguồn cơn của những tranh cãi truyền thông, nhưng bà thực sự là một nữ doanh nhân cừ khôi. “Không một việc làm, ánh nhìn hay cử chỉ nào tại Met Gala mà không mang chỉ dấu của đồng tiền", tờ Telegraph nhận định.

"Bà trùm Vogue" Anna Wintour.

Ngược lại, Met Gala đã tạo ra 543 triệu USD về giá trị tác động truyền thông (MIV – Media Impact Value) – tức là hiệu quả của các vị trí và lượt đề cập trên các nền tảng truyền thông khác nhau. Con số trên nhỉnh hơn so với 520 triệu USD của Super Bowl, theo công ty theo dõi số liệu Launchmetrics.

Đồng thời, “số tiền mà sự kiện gây quỹ được rất quan trọng đối với Viện Trang phục vì việc bảo quản những bộ quần áo này, những bộ sưu tập này rất tốn kém”, phóng viên thời trang Amy Odell, người đã viết một cuốn tự truyện về Anna Wintour, cho biết. “Những bộ trang phục này phải được chăm sóc theo cách thực sự chuyên biệt. Số tiền đã giúp ích rất nhiều cho bộ phận đó và tôi chắc rằng họ sẽ muốn tiếp tục duy trì để có thể tiếp tục có bộ sưu tập đẹp nhất thế giới”.

Bên cạnh doanh thu gây quỹ, sự thành công của Met Gala với tư cách là một hiện tượng văn hóa đại chúng là một ví dụ điển hình về lý do tại sao bà Wintour được ban lãnh đạo Condé Nast coi là người thực sự tạo ra giá trị. Met Gala là nơi những nhà đầu tư chiến lược có thể tận dụng để biến thành cơ hội kinh doanh với công thức: Chiếc váy đẹp, một ngôi sao thời thượng xuất hiện trên thảm đỏ được quy đổi sang doanh số bán hàng.

Scheufele, Chủ tịch của thương hiệu Chopard từng chia sẻ: “Trong triển lãm, chiếc vòng cổ sẽ được cả thế giới biết đến bởi chúng tôi kết nối với 5.000 phóng viên và nhiều kênh truyền hình. Nhưng chỉ vài phút xuất hiện trên thân hình mỹ nhân Hollywood cùng những bước chuyển động của họ, món trang sức sẽ sống động hơn. Đây chính là một cuộc chiến của các thương hiệu”.

Với 31 triệu USD thu về, Met Gala 2025 một lần nữa chứng minh thời trang không còn là một ngành công nghiệp thẩm mỹ, mà là ngành công nghiệp nội dung. Đằng sau mỗi chiếc váy là nhiều tháng chuẩn bị, những hợp đồng hợp tác và buổi họp nội bộ giữa thương hiệu và stylist và cả các đội truyền thông. Từ lúc thiết kế đến khi hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, mỗi một bộ trang phục xuất hiện trong đêm tiệc đã trở thành một “tài sản truyền thông” mang giá trị thương hiệu cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất.