Ngành thời trang thể thao đang trong giai đoạn "sống còn"

Adidas đưa ra cảnh báo rằng mức thuế mới sẽ khiến giá thành của các mẫu giày thể thao nổi tiếng như Samba và Gazelle tăng cao. Tập đoàn thời trang thể thao Đức cho biết những biến động thương mại khiến họ không thể nâng dự báo lợi nhuận, theo Financial Times.

“Hiện tại, chúng tôi gần như không sản xuất tại Mỹ. Vì thế, các mức thuế cao có thể dẫn đến chi phí cao hơn đối với sản phẩm phục vụ thị trường này”, Tổng giám đốc điều hành Bjørn Gulden phát biểu ngày 23/4. Ông nói thêm rằng các chi phí tăng tất yếu dẫn đến giá thành tăng. Điều này không chỉ diễn ra trong lĩnh vực thời trang thể thao.

Ông Bjørn Gulden cho biết chưa thể tính toán chính xác mức tăng giá hay đánh giá sự tác động đến nhu cầu mua sắm của khách hàng. Dù đã cắt giảm xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ, Adidas vẫn phần nào chịu tác động từ mức thuế rất cao hiện nay. Ông cảnh báo rằng nếu các mức thuế được mở rộng sang những quốc gia cung ứng quan trọng khác ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.

Tuần qua, Hiệp hội Các nhà Phân phối và Bán lẻ Giày dép Mỹ (FDRA) đã gửi thư đến Nhà Trắng, đề nghị được miễn trừ khỏi chính sách thuế đối ứng mà Tổng thống Donald Trump đưa ra. Theo FDRA, các mức thuế này đang gây ra "mối đe dọa sống còn" với ngành giày dép. Lá thư được viết ngày 29/4, có chữ ký của 76 thương hiệu giày dép, như Nike, Adidas, Skechers và Under Armour.

"Nhiều công ty sản xuất giày giá phải chăng cho tầng lớp lao động và trung lưu không thể gánh được mức thuế cao như vậy. Họ cũng không thể chuyển chi phí đó sang người tiêu dùng. Nếu không được miễn trừ ngay lập tức thuế đối ứng, họ sẽ phải đóng cửa" nội dung thư viết. Hiệp hội này cũng cảnh báo nhiều đơn hàng đã bị hoãn lại. Kho giày dành cho người tiêu dùng Mỹ có thể sớm cạn kiệt.

Theo nội dung thư, từ trước khi ông Trump công bố loạt thuế mới, ngành giày dép Mỹ vốn đã phải đối mặt với mức thuế cao cho các sản phẩm như giày trẻ em. Tổng cộng, các công ty giày dép tại đây sẽ phải chịu thuế nhập khẩu 150 - 220%, theo ước tính của hiệp hội.

"Đây là tình huống khẩn cấp, đòi hỏi phải hành động ngay. Ngành giày dép Mỹ không thể nhanh chóng điều chỉnh mô hình kinh doanh và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phải chịu mức thuế chưa từng có tiền lệ như vậy", thư viết

Các mức thuế mới do ông Trump công bố từ ngày 2/4 áp lên hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia có vai trò quan trọng với chuỗi cung ứng giày. Dù mức thuế ban đầu đã được giảm tạm thời xuống 10% trong 90 ngày nhưng thuế áp lên hàng Trung Quốc vẫn ở mức 145%.

Các giám đốc điều hành của Under Armour đã nói với các nhà đầu tư rằng công ty chỉ nhập 3% hàng hóa bán tại Hoa Kỳ từ Trung Quốc, quốc gia mà Phố Wall ban đầu nghĩ có thể là mục tiêu thuế quan duy nhất của Trump. Nhưng 63% sản phẩm may mặc và phụ kiện của công ty được sản xuất tại Jordan, Việt Nam, Campuchia hoặc Indonesia. Tổng thống Trump ban đầu đã đặt mức thuế quan lần lượt là 20%, 46%, 49% và 32% đối với các quốc gia này.

Nhiều thương hiệu khác cũng gặp phải tình trạng tương tự. Nike đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong 15 năm qua, nhưng điều đó khó có thể bảo vệ nước này khỏi thông báo về mức thuế quan rộng rãi vào tuần trước, vì 50% giày dép và 28% hàng may mặc của thương hiệu được sản xuất tại Việt Nam.

Để có được bức tranh toàn cảnh hơn về tác động của chính sách thuế quan ban đầu của Trump đối với ngành hàng thể thao và may mặc, tờ Sportico đã có được danh sách các nhà cung cấp cho 11 công ty lớn chia sẻ cơ sở của họ trên nền tảng Open Supply Hub. Các công ty đó— điển hình như Fanatics, Under Armour, Adidas, New Balance, New Era Cap,Nike, Puma, Lululemon, Amer Sports, Asics và Dick's Sporting Goods… - đã tổ chức sản xuất tại 2.508 nhà máy trên toàn thế giới.

Phần lớn các nhà máy này nằm ở Trung Quốc (35%), nơi vẫn phải chịu mức thuế quan cao kể từ thông báo mới nhất của Trump, nhưng các nhà sản xuất cũng nằm rải rác trên khắp châu Á. Việt Nam là nơi có 18% các cơ sở, và có một số lượng đáng kể ở Indonesia (6%), Campuchia (4%) và Đài Loan (3%). Nhìn chung, các công ty nói trên đã lấy sản phẩm từ hơn 2.000 nhà máy (80%) ở Đông Á hoặc Nam Á, nơi mức thuế quan ban đầu của ông Trump là cao nhất.

Một cảnh báo lớn với tập dữ liệu này là các con số không tương đương với tỷ lệ phần trăm thực tế của sản phẩm được sản xuất tại các địa điểm đó. Các nhà máy có quy mô rất khác nhau và số lượng đầu ra của chúng không được biết.

Tuy nhiên, trong số các thương hiệu tiết lộ nơi sản xuất sản phẩm của họ, tỷ lệ được sản xuất tại châu Á luôn ở mức cao. Adidas sản xuất 92% tổng sản lượng tại Châu Á, Puma cung cấp danh sách sáu quốc gia Châu Á kết hợp với nhau để sản xuất 94% sản lượng của mình và Lululemon công bố danh sách năm quốc gia tại Châu Á chiếm tổng cộng 87% sản lượng của mình.

Cũng cần lưu ý rằng nhóm công ty này có sự khác biệt lớn về tỷ lệ doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ và do đó, tỷ lệ doanh thu có thể bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế mới. Theo báo cáo của công ty, Adidas chỉ bán được 22% sản phẩm của mình tại Bắc Mỹ, trong khi hơn 60% doanh số bán hàng của Lululemon là tại Hoa Kỳ, theo The Wall Street Journal. Một thương hiệu như Nike (43%) nằm ở khoảng giữa về thị phần hàng hóa được bán tại Bắc Mỹ.

Thậm chí, chính sách thuế quan mới có thể có tác động sâu rộng đến thể thao chuyên nghiệp. Đầu tiên, hầu hết các đội thể thao và vận động viên đều được tài trợ bởi các thương hiệu đồ thể thao và doanh số bán hàng của họ có thể bị ảnh hưởng trong tương lai.

Sự gia tăng trong chuỗi cung ứng rất có thể sẽ được chuyển sang người tiêu dùng – áo đấu, thiết bị và hàng hóa chính thức đều có thể trở nên đắt hơn tùy thuộc vào gánh nặng tài chính mà các câu lạc bộ thể thao và nhà sản xuất sẵn sàng chịu.

Dự đoán mức giá của một đôi giày thể thao sau khi chính sách thuế được áp dụng.

Các hoạt động tài trợ thể thao của các công ty chịu ảnh hưởng bởi thuế quan sẽ là những bên tiếp theo cảm nhận được tác động lan tỏa của các chính sách mới. Chẳng hạn, Audi, thương hiệu ô tô Đức có nhiều hợp đồng tài trợ bóng đá lớn tại Hoa Kỳ, đã đặt ra câu hỏi về cách công ty này có thể kích hoạt các hợp đồng tài trợ khi họ dừng xuất khẩu ô tô sang Hoa Kỳ.

Mỹ sẽ tổ chức một số sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong vài năm tới, bao gồm Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ thế giới (CWC) năm nay, Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 và Thế vận hội Olympic và Paralympic Los Angeles 2028. Nhiều thương hiệu thời trang thể thao giờ đây cho biết sẽ xem xét lại cách họ tham gia vào các sự kiện này.